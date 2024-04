Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Mäusemodelle, 2032

Der weltweite Markt für Mäusemodelle wurde im Jahr 2023 auf 1.217,90 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 2.475,50 Millionen USD wachsen. Während des Prognosezeitraums wird für den Markt ein CAGR von 8,20 % erwartet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Mäusemodelle für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Marktsektor für Mäusemodelle unterstützen.

Globaler Markt für Mäusemodelle: Überblick

Die Maus ist ein gängiges Modellsystem, da sie ein Tier mit äußerst bedeutenden genetischen Ressourcen und hochentwickelten genetischen Werkzeugen ist. Mäuse sind das am besten geeignete Modell zur Untersuchung der menschlichen Pathophysiologie und des Krankheitsverlaufs. Menschliche Gewebe und Zellen werden in neuen Modellen nachgebildet, die hergestellt werden. Da Menschen die Mehrheit ihrer Gene teilen, ergeben sich mehr Möglichkeiten für genetische Tests.

Markt für Mäusemodelle

Globaler Markt für Mäusemodelle: Segmentierung

Die globale Marktsegmentierung für Mausmodelle basiert auf Typ, Technologie, Anwendung und Service. Der globale Markt für Mausmodelle ist in die folgenden Kategorien unterteilt: Auszuchtmäuse, konditionierte/chirurgisch veränderte Tiere, spontane mutierte Mäuse, Hybrid-/kongene Mäuse und gentechnisch veränderte Mäuse. Der Markt ist basierend auf der Technologie in Untergruppen unterteilt: Mikroinjektion, Kerntransfer, DNA-Elektroporation und Liposomen-vermittelter Gentransfer, Gentransfer durch genetisch veränderte Spermien, CRISPR, Injektion embryonaler Stammzellen, Gentransfer durch Virus/Vektor, Biolistik, TALENs und ZFN.

Das Mäusemodell wird in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Immunologie und Entzündungsforschung, der Herz-Kreislauf-Forschung, Toxizität, Onkologie, Diabetesforschung, Forschung zum zentralen Nervensystem, Nierenerkrankungen, Hämatopoese und anderen Bereichen. Der Markt ist nach den erbrachten Dienstleistungen segmentiert, darunter Kryokonservierung, chirurgische Eingriffe, In-vivo-Pharmakologiedienste, genetische Tests, Quarantäne und Line Rescue.

Globaler Markt für Mäusemodelle: Wachstumsfaktoren

Der Markt wächst aufgrund von zwei Hauptfaktoren: der steigenden Nachfrage nach personalisierten Arzneimitteln und den kontinuierlichen Fortschritten bei Mausmodellen. Die Expansion des Marktes für Mausmodelle in den nächsten Jahren ist auf die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Pharmaindustrie zurückzuführen. Darüber hinaus werden Mausmodelle in der Erforschung seltener Krankheiten eingesetzt, was ihre Nachfrage auf dem internationalen Markt erhöht. Die Herstellung monoklonaler Antikörper hat zugenommen, was das Wachstum des globalen Marktes für Mausmodelle insgesamt ankurbelt.

Markt für Mäusemodelle

Globaler Markt für Mäusemodelle: Regionale Analyse

Der globale Markt für Mausmodelle ist in mehrere Regionen unterteilt, darunter Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa und der Rest der Welt. Nordamerika ist die dominierende Region auf dem globalen Markt für Mausmodelle. Aufgrund der Präsenz beträchtlicher Pharmaindustrien in der nordamerikanischen Region sowie der dort durchgeführten enormen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wird diese Vormachtstellung wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Europa ist derzeit der zweitgrößte Markt der Welt. Der Markt für Mausmodelle im asiatisch-pazifischen Raum wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach transgenen und Knockout-Mausmodellen. Ein erheblicher Teil des Marktwachstums ist auf China, Malaysia, Indien und Singapur zurückzuführen.

Globaler Markt für Mäusemodelle: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Mäusemodelle gehören:

Horizon Discovery Group Plc.

IN VIGO

Geniales Ziellabor

Harbour Antibodies Bv

Das Jackson-Labor

Genoway

Laboratorium Corporation of America Holdings

Trans Genic, Inc.

Januar Labs

Taconic Biosciences, Inc.

Charles River Laboratories International, Inc.

Der globale Markt für Mäusemodelle ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

gentechnisch veränderte Mäuse

Hybrid-/Kongene Mäuse

spontane mutierte Mäuse

Inzuchtmäuse

konditionierte/chirurgisch veränderte Mäuse

Auszuchtmäuse

Nach Technologie

Mikroinjektion

Kerntransfer

Gentransfer durch genetisch veränderte Spermien

Elektroporation von DNA und Liposomen-vermittelter DNA

CRISPR

Injektion embryonaler Stammzellen

Virus-/Vektor-vermittelter Gentransfer

Biolistik

TALENs & ZFN

Nach Anwendung

Immunologie und Entzündungsstudien

Herz-Kreislauf-Studien

seltene Krankheiten

Toxikologie

Onkologiestudien

Diabetes-Studien

Studien zum zentralen Nervensystem

Nierenerkrankungen

Hämatopoese

und andere

Nach Service

Kryokonservierung

Umleitungsmodell in der Lizenzierung

chirurgisch

In-vivo-Pharmakologie-Dienstleistungen

Zuchtdienstleistungen

Quarantäne

Gentest

Leinenrettung

Globaler Mäusemodellmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

