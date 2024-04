Metabolomik-Marktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2032

Die Größe des weltweiten Metabolomics-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 2.753,10 Millionen USD geschätzt und soll laut einer von Zion Market Research veröffentlichten Studie bis Ende 2032 auf 8.605,50 Millionen USD anwachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,50 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum des weltweiten Metabolomics-Marktes vorantreiben würden, identifiziert seine Hindernisse und beeinflusst die Nachfrage während des Prognosezeitraums. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der sich ergebenden Möglichkeiten im Metabolomics-Marktsektor unterstützen.

Globaler Metabolomik-Markt: Überblick

Metabolomik ist die Untersuchung der Metabolite, die in einem Organismus, einer Zelle oder einem Gewebe vorhanden sind. Um den gesamten Metabolitensatz eines biologischen Systems zu verstehen, sind Verfahren wie Quantifizierung, Profilierung, Interpretation und Identifizierung erforderlich. Dieser neueste Zweig der Wissenschaft erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da er im Gegensatz zum Proteinprofil, RNA oder DNA einen umfassenden Überblick über die Phänotypie der Organellen, Zellen, Gewebe, Organe und gesamten Organismen bietet.

Metabolomik-Markt

Globaler Metabolomik-Markt: Segmentierung

Weltweit ist der Metabolomik-Markt in drei Segmente unterteilt: Indikation, Anwendung sowie Produkt und Service. Der globale Markt ist basierend auf Produkt und Service in zwei Segmente unterteilt: Metabolomische Instrumente und metabolomische bioinformatische Tools und Services. Das Kapitel über metabolomische Ausrüstung ist weiter in zwei Unterabschnitte unterteilt: Trenntechniken und Nachweistechniken. Bioinformatische Services und bioinformatische Tools & Datenbanken bilden die Untersegmente des Segments metabolomische bioinformatische Tools. Der Markt ist basierend auf der Art der Anwendung in mehrere Segmente unterteilt, darunter Nutrigenomik, personalisierte Medizin, funktionelle Genomik, Biomarker-Entdeckung, toxikologische Tests, Arzneimittelentdeckung und -bewertung und andere. Der Markt ist basierend auf der Indikation in Kategorien wie neurologische Störungen, Krebs, angeborene Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere unterteilt.

Globaler Metabolomik-Markt: Wachstumsfaktoren

Der Hauptfaktor, der den Metabolomik-Markt antreibt, sind die erheblichen Investitionen öffentlicher und kommerzieller Einrichtungen in die Entwicklung und Erforschung wirksamer Metabolomik. Das ungenutzte Potenzial der Schwellenländer und die fortschreitende technologische Entwicklung sind die treibenden Kräfte hinter der weltweiten Branche. Da die Metabolomik einen tiefen Einblick in die Funktionsweise von Krankheiten bietet, ist ihre Rolle in der Medizin äußerst wichtig geworden. Sie bietet auch die Erstellung von Proteinprofilen.

Metabolomik-Markt

Globaler Metabolomik-Markt: Regionale Analyse

Der Metabolomik-Markt erstreckt sich über mehrere Kontinente, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika und den Rest der Welt. Nordamerika ist die dominierende Region auf dem Metabolomik-Markt. Die robuste Forschungsinfrastruktur und der wachsende Bedarf an maßgeschneiderten Medikamenten sind die Haupttreiber dieser Expansion. Die Akzeptanz technologisch verbesserter Produkte durch die Kunden dürfte die Expansion des regionalen Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben. Auch im Asien-Pazifik-Raum wächst der Metabolomik-Markt.

Der Metabolomik-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird durch die wachsende Zahl älterer Menschen und die steigende Zahl von Fällen verschiedener Krankheiten angetrieben, was Chancen für in der Region tätige Pharmaunternehmen geschaffen hat. Der Bedarf an pharmazeutischen Produkten, eine bessere Gesundheitsversorgung und ein besserer Zugang zu Gesundheitseinrichtungen sind Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben. Investitionen in Biowissenschaften haben auch neue Möglichkeiten zur Markterweiterung geschaffen.

Globaler Metabolomik-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Metabolomik-Markt gehören:

Shimadzu Corporation

Bio-Rad Laboratories, Inc.

Bruker Corporation

Danaher Corporation

Human Metabolome Technologies Inc.

LECO Corporation

Agilent Technologies, Inc.

Biocrates Life Sciences AG

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Waters Corporation,

Metabolon Inc.

Der globale Metabolomik-Markt ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt und Dienstleistung

Metabolomische Instrumente

Werkzeuge und Dienste für die metabolomische Bioinformatik

Nach Anwendung

Arzneimittelentdeckung/Arzneimittelbewertung

Toxikologische Tests

Funktionelle Genomik

Biomarker-Entdeckung

Nutrigenomik

Personalisierte Medizin

und andere

Nach Indikation

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

angeborene Stoffwechselstörungen

Krebs

neurologische Störungen

und andere

Globaler Metabolomik-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

