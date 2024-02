Marktgröße für Glukosetester 2024-2032 Globale Industrieanalyse, Marktanteil, Top-Key-Player

Der globale Markt für Glukosetests erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen im Wert von etwa 17,43 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 33,27 Milliarden US-Dollar erzielen, was im Zeitraum von 2024 bis 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 7,45 % verzeichnen wird

Globaler Glukose-Tester-Markt: Überblick

Die am häufigsten auftretenden Krankheiten, darunter Diabetes, haben die wachsende Weltbevölkerung überwältigt. Es handelt sich um einen Zustand, der nicht vollständig verhindert, aber bis zu einem gewissen Grad überwacht und kontrolliert werden kann. Dies ist ein Punkt, an dem sich die Chancen dieses Marktes erhöhen. Der Glukosetester zur Messung der Zuckermenge (Glukose) auf dem Markt verzeichnet einen enormen Aufschwung und wird voraussichtlich in den folgenden Jahren ein weiteres Wachstum verzeichnen.

Markt für Glukosetester

Globaler Markt für Glukosetests: Wachstumsfaktoren

Die allgemeinsten Risiken im Zusammenhang mit Diabetes und seinen unkontrollierten Auswirkungen können zu Herzerkrankungen, Blindheit, Nierenerkrankungen und vielem mehr führen. Bei Frauen kann es hingegen zu schwerwiegenden Komplikationen in der Schwangerschaft kommen. Da solche Vorfälle bekannt sind, steigt die Nachfrage nach Glukosetestgeräten deutlich an. Die damit verbundenen Kosten der auf dem Markt verkauften Geräte sind nicht erschwinglich, weshalb Menschen mit Diabetes lieber einen Arzt aufsuchen, um den aktuellen Zustand zu überwachen. Darüber hinaus führt die geringe medizinische Kompetenz zu einer Zurückhaltung beim Verkauf der Produkte. Dies wiederum belastet den Gesamtmarkt der Diabetes-Tester.

Aufgrund der Bedürfnisse und der steigenden Nachfrage haben die Unternehmen große Möglichkeiten, kostengünstigere und benutzerfreundlichere Geräte zu entwickeln, die eine einfache Handhabung und eine bessere Behandlung von Diabetes ermöglichen. Die Erhöhung des Marktpotenzials wird letztendlich zu einem größeren Marktanteil der Unternehmen in diesem Segment führen.

Globaler Markt für Glukosetester: Segmentierung

Der Markt für Glukosetester ist nach Typ, Anwendung, Endbenutzer und Art des Tests segmentiert. Der Glukosetester kann entweder ein Blutzuckerselbstüberwachungssystem oder ein kontinuierliches Glukoseüberwachungssystem (auch als CGMS bezeichnet) sein. Selbstüberwachungssysteme werden weiter unterteilt in Lanzetten und Stechhilfen, Blutzuckermessgeräte und Teststreifen, während Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung Sender, Sensoren und Empfänger umfassen. Die Glukosetester werden für drei Erkrankungen wie Typ-I-Diabetes, Typ-II-Diabetes und Schwangerschaftsdiabetes eingesetzt. Basierend auf den Endbenutzern wird es in zwei Abschnitte eingeteilt, nämlich für Krankenhäuser oder Kliniken und für die häusliche Pflege (Selbstpflege). Abhängig von der Art des Tests handelt es sich entweder um einen Fingerbeertest oder einen Test an einer alternativen Stelle.

Globaler Glukosetester-Markt: Regionale Analyse

Basierend auf den Regionen hält Nordamerika aufgrund seines Bewusstseins bei den Patienten und seiner Erschwinglichkeit aufgrund der Größe der Wirtschaft der entwickelten Länder in dieser Region den größten Marktanteil. Danach folgt die europäische Region, da die Anzahl der Tester pro Patient begrenzt ist. Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet ein allmähliches Wachstum, da Länder wie Indien und China von der Regierung Zuschüsse und Finanzierung für das Gesundheitswesen erhielten. Der Nahe Osten sowie Afrika und Lateinamerika weisen eine stetige Wachstumsrate auf, die auf einen Anstieg der Gesundheitskosten, eine schlechte Erstattungsabdeckung und das Auslaufen von Produktpatenten zurückzuführen ist.

Globaler Markt für Glukosetests: Wettbewerbsfähige Akteure

Auf dem umkämpften Markt der Glukosetester erzielen die Unternehmen einen Mehrgewinn. Viele Unternehmen ergreifen strategische Initiativen, um in diesen Markt einzusteigen. Nur wenige der großen Marktteilnehmer auf globaler Ebene sind dies

Johnson & Johnson

Roche

Abbott Diabetes Care

Eingetragen

Bayer-Diabetes

B. Braun Melsungen

F. Hoffmann-La Roche

Nova Biomedical

Acon Laboratories

ARKRAY Healthcare Private Limited

Ascensia-Diabetes

Medtronic PLC.

US Diagnostics Inc

Globaler Glukosetester-Markt: Segmentanalyse

Nach Typ

Glukosetester vom Elektrodentyp

Photoelektrischer Glukosetester

Auf Antrag

Heimpflege

Krankenhäuser

Nach Region

NordamerikaDie USA

EuropaDas Vereinigte KönigreichFrankreichDeutschland

Der asiatisch-pazifische RaumChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

