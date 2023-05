Marktgröße für medizinische Bildgebungssysteme, Anteil, Branchentrends, Nachfrage, Analyse, 2030

Medizinische Imaging-Systeme-Markt Größe

Der Wert der globalen Markt für medizinische imaging-Systeme war rund USD 40.1 billion in 2022, und Analysten prognostizieren, dass es eine Erhöhung um rund USD 59.75 Milliarden bis 2030, den ausbau mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 5.12% zwischen den Jahren 2023 und 2030.

Der Begriff „medizinische imaging-Systeme-Markt“ bezieht sich auf die diagnostischen und therapeutischen Anwendungen von verschiedenen imaging-Technologien bieten visuelle Darstellungen des inneren des menschlichen Körpers. Dies geschieht für die Ziele der Diagnose und Behandlung. Bildgebung mit Röntgenstrahlen, Computertomographie (CT) – Scans, Magnetresonanztomographie (MRT), Ultraschall und Nuklearmedizin sind einige der Technologien, die fallen unter den Anwendungsbereich dieser Branche.

Der Globale Markt für medizinische Bildgebung Systeme erlebt ein stetiges Wachstum in den letzten Jahren, getrieben durch eine Reihe von Faktoren wie die steigende Prävalenz von chronischen Krankheiten, den Anstieg der älteren Bevölkerung und der wachsende Bedarf an diagnostischen Verfahren, die nicht mit invasiver Verfahren. Zusätzlich zu dieser, die Entwicklung von schneiden-Rand Technologie in die medizinische imaging-Systeme-ein entscheidender Beitrag für die expansion dieses Marktes.

Die Forschung zeigt auch, dass die steigende Nachfrage für point-of-care und tragbare imaging-Systeme, zusätzlich zu den steigenden Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der medizinischen Bildgebung, projiziert wird, um zu fahren das Wachstum dieses Marktes. Diese Faktoren werden voraussichtlich Kraftstoff das Wachstum dieses Marktes.

In dieser Zeit, der Markt für medizinische imaging-Systeme, die ist die meisten robust in der region Nordamerika, gefolgt von den europäischen Markt und Asien Markt. Siemens Healthineers, GE Healthcare, Koninklijke Philips N. V., Canon Medical Systems Corporation und die Fujifilm Holdings Corporation sind unter den wichtigsten Konkurrenten, die in dieser Branche aktiv. Die wichtigsten Wettbewerber gehören die Fujifilm Holdings Corporation.

Faktoren, die zur Expansion des Medizinischen Imaging-Systeme-Markt

In den letzten Jahren der Markt für medizinische imaging-Systeme gesehen hat enorme expansion, die zugeschrieben werden kann, um eine Reihe von verschiedenen Faktoren. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Markt das Wachstum. Im folgenden sind einige der wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, die expansion des Marktes für medizinische Bildgebung Systeme:

Die Entwicklung neuer Technologien, wie 3D-imaging und digital-imaging-Systemen, hat einen günstigen Einfluss auf den Markt für medizinische imaging-Systeme. Diese Wirkung zugeschrieben werden kann, um die positiven Effekte, die von technologischen Durchbrüchen. Bildgebung in der Medizin geworden ist genauer und schneller als ein Ergebnis des technologischen Fortschritts, was dazu geführt hat, verbesserte Diagnose-und Behandlungsergebnisse.

Die Nachfrage für die frühzeitige Diagnose und vorbeugende Pflege ist die Entwicklung als Konsequenz aus der steigenden Häufigkeit von chronischen Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankung, was dazu geführt hat zu einer Zunahme der Häufigkeit, mit der diese Arten von Dienstleistungen sind gefragt. Sowohl die frühzeitige Diagnose und kontinuierliche überwachung von verschiedenen Störungen, die Verwendung von medizinischen imaging-Ausrüstung spielt eine wichtige Teil.

Ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung wird immer älter, wodurch Sie häufiger an chronischen Krankheiten leiden. Als Ergebnis hat es eine Zunahme in der Notwendigkeit für medizinische bildgebende Geräte. Es wird erwartet, dass die Notwendigkeit für medizinische imaging-Systeme weiter ausbauen, als die Bevölkerung insgesamt immer älter.

Investitionen sind in zunehmendem Maße in der healthcare-Infrastruktur, die beinhaltet die installation von medical imaging systems. Diese Investitionen sind von öffentlichen und privaten Organisationen im Gesundheitswesen. Es wird erwartet, dass die expansion des Marktes für medizinische imaging-Systeme würden angeheizt durch diese Investition.

Patienten werden immer mehr bewusst, welche Vorteile medizinische Bildgebung, und versuchen, sich diese Leistungen mit einer höheren rate als eine direkte Folge der gestiegenen Bewusstsein. Als Folge davon hat es eine Zunahme in der Nachfrage für die medizinische Bildgebung Systeme.

Steigende Kosten im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung, Die Kosten im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung steigen auf einer globalen Skala, die dazu geführt hat, in einen positiven Einfluss auf den Markt für medizinische bildgebende Geräte. Es wird erwartet, dass es eine anschließende Aufwärtstrend in der Nachfrage für die medizinische Bildgebung Geräte im tandem mit der Laufenden Erweiterung der Gesundheitsausgaben.

Diesen und anderen Gründen wahrscheinlich zu mehr Wachstum im Markt für medizinische Bildgebung Systeme in den nächsten Jahren, die in der Branche ausbau insgesamt.

Medical Imaging Systems Market: Competitive Analysis

Die Globale medizinische imaging-Systeme-Markt wird angeführt von Spielern wie:

Canon Inc.

Agfa-Gevaert S. A.

Mindray Medical International Limited

Carestream

ViewRay, Inc.

Esaote

ZONARE Medical Systems, Inc.

FUJIFILM Holdings Corporation

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV

GE HealthCare

Samsung Medison .

Hitachi

United Imaging Healthcare

Hologic, Inc. .

SHIMADZU CORPORATION

Nanox AI

3M

Neusoft

Terason

Siemens Healthineers

Toshiba Corporation

Ziehm Imaging

Sony

Varian Medical Systems

SuperSonic Imagine

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was sind die medizinische imaging-Systeme?

Die wichtigsten Faktoren haben Einfluss auf die medizinische imaging-Systeme-Markt Wachstum über 2023-2030?

Was ist der Wert, der medizinische imaging-Systeme-Markt während der 2023-2030?

Was wird der CAGR-Wert des medical-imaging-Systeme-Markt während der 2023-2030?

Die region wird dazu beitragen, vor allem auch gegenüber der medizinische imaging-Systeme-Markt Wert?

Was sind die wichtigsten Spieler, die die Nutzung der medizinische imaging-Systeme-Markt-Wachstum?

