Smart Coffee Maker Marktgröße, Anteil, Trends, eine umfassende Analyse der Hauptakteure und Produkte

Smart Coffee Maker Marktgröße und Übersicht

Laut einem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wurde die weltweite Marktgröße für intelligente Kaffeemaschinen im Jahr 2022 auf 6,412 Milliarden USD geschätzt. Es wird erwartet, dass die Marktgröße bis 2030 9,256 Milliarden USD erreichen wird, was einer CAGR von 4,72 % entspricht die Dauer der Prognose. Der zunehmende Einsatz von Smart-Home-Geräten, der steigende Wunsch nach Komfort und Automatisierung im Haushalt sowie die wachsende Beliebtheit von Kaffeespezialitäten bei den Verbrauchern tragen zur Expansion des Marktes bei. Ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile von Internet of Things (IoT)-fähigen Geräten und die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschineller Lerntechnologie in Kaffeemaschinen treiben den Markt ebenfalls voran.

Musterbericht anfordern – https://www.zionmarketresearch.com/sample/smart-coffee-maker-market

Der Markt für intelligente Kaffeemaschinen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, vor allem aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach handlichen und technologisch fortschrittlichen Haushaltsgeräten. Intelligente Kaffeemaschinen wurden entwickelt, um den Prozess der Kaffeezubereitung zu vereinfachen, indem sie es Benutzern ermöglichen, ihren Kaffee von ihren Smartphones oder anderen angeschlossenen Geräten aus zu steuern und anzupassen. Das macht die smarte Kaffeemaschine zu einem komfortablen Gerät für Vielreisende.

Diese Geräte sind oft mit Funktionen wie Sprachsteuerung, automatischen Brühplänen und der Möglichkeit ausgestattet, die Intensität des Kaffees sowie die Brühtemperatur zu ändern. Darüber hinaus umfassen sie häufig Milchaufschäumer, Mühlen und andere fortschrittliche Funktionen, die das Aufbrühen von Kaffee zu Hause zu einem Erlebnis machen, das sowohl angenehmer als auch besser auf die Vorlieben des Benutzers zugeschnitten ist.

Die Verbreitung von vernetzten Haushaltsgeräten und das #Internet der Dinge (IoT) sind einige der Gründe, die zum Anstieg des Verbraucherinteresses an intelligenten Kaffeemaschinen beigetragen haben. Ein weiteres Element, das eine Rolle gespielt hat, ist die expandierende Kaffee-Subkultur. Aufgrund der COVID-19-Pandemie, die die Einführung von Smart-Home-Produkten, einschließlich intelligenter Kaffeemaschinen, weiter vorangetrieben hat, verbringen die Menschen mehr Zeit zu Hause und suchen nach Methoden, um ihre täglichen Routinen zu rationalisieren.

In den folgenden Jahren wird der Markt für intelligente Kaffeemaschinen voraussichtlich seinen derzeitigen Wachstumskurs fortsetzen, wobei neue Unternehmen auf den Markt kommen und etablierte Hersteller ihre Produktpalette erweitern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Der Markt für intelligente Kaffeemaschinen ist auf eine große Expansion und Innovation vorbereitet, da die Verbraucher ihr technologisches Wissen weiter verbessern und der Bequemlichkeit in ihrem täglichen Leben einen höheren Stellenwert beimessen.

Der globale Markt für intelligente Kaffeemaschinen wird von folgenden Akteuren angeführt:

BRÜGENIE LTD

Behmor Inc.

Nuova Simonelli, Portugal

Delonghi Kochgeräte

Herr Kaffee

Hamilton Beach Brands Inc.

Automatisierung der dritten Welle

JURA Elektroapparate AG

Tchibo

Keurig Dr Pepper Inc.

Wilfa AS

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV

Melitta-Gruppe

ZOJIRUSHI-UNTERNEHMEN

Nestlé .

Tippen Sie auf Kaffee und Getränke

INTELLIGENTERE ANWENDUNGEN BEGRENZT .

Krups GmbH

SMARTER Coffee Company Ltd.

Nestlé Nespresso SA

Intelligenterer Verkauf

Technivorm BV

Guten Tag

OXO ONE SL

illycaffè SpA mit Sitz in den Niederlanden

Marktnachfrage für intelligente Kaffeemaschinen

In den letzten Jahren ist der Markt für intelligente Kaffeemaschinen stark gewachsen. Dieses Wachstum wurde durch die zunehmende Akzeptanz der Smart-Home-Technologie sowie durch den Komfort und die Effizienz, die Waren in dieser Branche bieten, vorangetrieben. Von 2021 bis 2026 wird der Markt voraussichtlich in einem signifikanten und nachhaltigen Tempo wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 25 %.

Die ständig wachsende Popularität des Kaffeetrinkens, das Aufkommen der Internet of Things (IoT)-Technologie und der ständig zunehmende Trend der intelligenten Heimautomatisierung sind alles Faktoren, die den Bedarf an intelligenten Kaffeemaschinen antreiben. Verbraucher legen großen Wert auf die Möglichkeiten smarter Kaffeemaschinen, zu denen unter anderem Fernverwaltung über Smartphone-Apps, Sprachsteuerung, Brühautomatik und personalisierte Einstellungen gehören.

Die nordamerikanische Region war aufgrund des hohen Pro-Kopf-Einkommens der Region, der schnellen technischen Entwicklung der Region und der Präsenz wichtiger Branchenakteure der lukrativste Markt für intelligente Kaffeemaschinen. Es wird jedoch erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum am schnellsten expandieren wird. Dies ist wahrscheinlich der Fall, da Nationen wie China und Indien ihren Kaffeekonsum und ihren Bedarf an intelligenten Haushaltsgeräten erhöhen.

Im Allgemeinen wird erwartet, dass die Nachfrage nach intelligenten Kaffeemaschinen aufgrund der weltweit steigenden Popularität des Kaffeekonsums, des Aufkommens von Technologien, die speziell für den Einsatz in Smart Homes entwickelt wurden, und des steigenden Wunsches nach Komfort und Komfort weiter steigen wird Effizienz bei der Kaffeezubereitung.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist eine intelligente Kaffeemaschine?

Welche Schlüsselfaktoren werden das Wachstum des Smart Coffee Maker-Marktes im Zeitraum 2023-2030 beeinflussen?

Welchen Wert wird der Markt für intelligente Kaffeemaschinen im Zeitraum 2023-2030 haben?

Wie hoch wird der CAGR-Wert des Marktes für intelligente Kaffeemaschinen im Zeitraum 2023-2030 sein?

Welche Region wird besonders zum Marktwert von Smart Coffee Maker beitragen?

Welches sind die Hauptakteure, die das Wachstum des Marktes für intelligente Kaffeemaschinen nutzen?

Lesen Sie auch Verwandte Artikel –

https://www.linkedin.com/pulse/hvac-equipment-market-size-industry-share-growth-analysis-howard/

https://www.linkedin.com/pulse/hotel-hospitality-management-software-market-size-analysis-howard/