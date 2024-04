Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Druckpumpen, Ausblick und Prognose, 2030

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der globale Markt für Druckpumpen von geschätzten 83,48 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 136,70 Milliarden USD bis Ende 2030 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,33 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Markteintrittsbarrieren und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Druckpumpen für den Prognosezeitraum untersucht. Darüber hinaus wird sie die Erkundung und Nutzung der neuen Möglichkeiten im Bereich Druckpumpen unterstützen.

Globaler Druckpumpenmarkt: Überblick

Beim Druckpumpen wird Zement in das Bohrloch gepresst, um Risse durch Gesteinsschichten zu treiben. Dabei wird unter Druck stehende Frackingflüssigkeit verwendet, um Risse durch Gesteinsschichten zu treiben. Druckpumpen sind eine Technik, bei der Zement in das Bohrloch gepresst wird, um die Risse zu vervollständigen. Die Hauptanwendung des Druckpumpens ist die Gewinnung von Ressourcen aus Lagerstätten mit geringer Durchlässigkeit, wie z. B. Tight Gas, unkonventionelle Flüssigkeiten und Schiefergas, deren Gewinnung mit herkömmlichen Bohrtechniken äußerst schwierig wäre. Während ihrer gesamten Existenz müssen Öl- und Gasquellen unter Verwendung der Druckpumpmethode errichtet werden. Öl- und Gasunternehmen sind nun gezwungen, sich auf unkonventionelle Standorte an Land und in der Tiefsee zu konzentrieren, die Druckpumpdienste benötigen, um Kohlenwasserstoffe zu gewinnen, da die Lagerstätten an Land und in flachen Gewässern erschöpft sind.

Markt für Druckpumpen

Globaler Druckpumpenmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Druckpumpen dürfte aufgrund der verstärkten Bemühungen um die Förderung und Exploration unkonventionellen Schiefergases stark wachsen. Diese werden mit zusätzlichen Prozessen wie Zementierung, Sandkontrolle, Säuerung und verbesserter Ölgewinnung (Enhanced Oil Recovery, EOR) kombiniert. Druckpumpendienste werden in ausgereiften Lagerstätten eingesetzt, in denen die Ölförderung eine Herausforderung darstellt. Der Weltmarkt für Druckpumpen erlebt aufgrund des enormen Energiebedarfs und des Anstiegs der gewinnbaren Ressourcen, Entdeckungen und Produktionen einen Nachfrageanstieg. Der weltweite Markt für Druckpumpen wird auch durch die großen Investitionen der Öl- und Gaskonzerne in Ölbohrungen angetrieben. Strenge staatliche Vorschriften, hohe Installationskosten, Sorgen über Wasserverschmutzung und seismische Aktivitäten im Boden sind einige Faktoren, die den Markt für Druckpumpen bremsen könnten.

Globaler Druckpumpenmarkt: Segmentierung

Die Segmente Bohrlochtyp, Servicetyp und Strukturtyp bilden den weltweiten Druckpumpenmarkt. Die Onshore- und Offshore-Segmente des Marktes werden je nach Bohrlochtyp unterschieden. Der Druckpumpenmarkt ist je nach Art der angebotenen Dienstleistungen in vier Segmente unterteilt: Hydraulik, Frakturierung, Zementierungsdienste und Sanierungszementierung. Der Druckpumpenmarkt ist je nach Art der Struktur in horizontale und vertikale Bohrlochsegmente unterteilt.

Globaler Druckpumpenmarkt: Regionale Analyse

Der Druckpumpenmarkt ist weltweit in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Im Nahen Osten wird aufgrund der großen Ölreserven, der Gasversorgungsunternehmen und der vorteilhaften Regierungspolitik ein deutliches Wachstum des Druckpumpenmarktes erwartet. Aufgrund von Faktoren wie Bevölkerungswachstum, schnell steigendem Energiebedarf durch die Industrialisierung und Fortschritten bei der Öl- und Gasexploration wird für den Asien-Pazifik-Raum und Nordamerika ein deutliches Marktwachstum erwartet. Aufgrund der steigenden wirtschaftlichen Entwicklung und des Energieverbrauchs der Region wird für den lateinamerikanischen Regionalmarkt ein deutliches Wachstum erwartet.

Globaler Markt für Druckpumpen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Druckpumpen gehören:

China Oilfield Services Ltd.

Baker Hughes Incorporated

Weatherford International Limited

Schlumberger Limited

Erstklassige Druckpumpen

Halliburton-Unternehmen

Universal und Weatherford International

Frontier Oilfield Services Inc.

Überlegene Energiedienstleistungen

Trican Well Services Limited

Calfrac Well Services Ltd.

Der globale Markt für Druckpumpen ist wie folgt segmentiert:

Nach Brunnentyp

Land

Off-Shore

Nach Servicetyp

Sanierungszementierung,

Zementierdienstleistungen,

Hydraulik

Brechen

Strukturtyp

horizontaler Brunnen

vertikaler Brunnen

Globaler Druckpumpenmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Naher Osten und Afrika

Was der Bericht bietet

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

