Marktgröße, Marktanteil und Trends für drahtlose Brandmeldesysteme 2030

Prognosen gehen davon aus, dass die Größe des globalen Marktes für drahtlose Brandmeldesysteme im Jahr 2022 bei rund 2.197,64 Millionen US-Dollar lag und bis 2030 etwa 4.236,58 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 8,74 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

Die Studie untersucht die Faktoren, die die Nachfrage nach drahtlosen Brandmeldesystemen weltweit im Verlauf des Prognosezeitraums vorantreiben, einschränken und beeinflussen. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für drahtlose Brandmeldesysteme.

Markt für drahtlose Brandmeldesysteme

Globaler Markt für drahtlose Brandmeldesysteme: Überblick

Das Ziel des aktuellen Marktes für drahtlose Branderkennung ist die Integration kabelgebundener und kabelloser Komponenten. Es wird verwendet, um bestehende Installationen zu ergänzen oder zu aktualisieren und neuere Systeme zu installieren, ohne die vorhandene Kabelführung des Gebäudes zu beeinträchtigen. Das Sternnetzwerk, das aus mehreren drahtlosen Geräten mit einem zentralen drahtlosen Gateway oder Repeater besteht, ist das am weitesten verbreitete drahtlose Branderkennungssystem.

Globaler Markt für drahtlose Brandmeldesysteme: Wachstumsfaktoren

Die langfristig hohen Erkennungsfähigkeiten der drahtlosen Technologie werden dem globalen Markt für drahtlose Brandmeldesysteme zugutekommen, da sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Anwendungsvielfalt gewährleisten. Drahtlose Brandmeldesysteme sind schnell und einfach zu installieren und können an die Anforderungen eines bestimmten Standorts angepasst werden, darunter Regierungsbüros, Hotelzimmer oder Kongresszentren. Dies macht das System zur besten Option für eine Vielzahl von Anwendungen bei gleichzeitiger Gewährleistung des höchsten Sicherheitsniveaus. Der Bedarf an diesen Lösungen ist durch die Einführung neuer Technologien wie Mesh und Advanced Signal Analysis (ASA) gestiegen.

Drahtlose Brandmeldesysteme umfassen Alarmmelder, die die Gefahrenquelle schnell identifizieren können, während herkömmliche Feuermelder den genauen Aktivierungsort nicht bestimmen können. In naher Zukunft wird die wachsende Bedeutung von Ästhetik, Design und Benutzerfreundlichkeit für diese Systeme auch die Ausweitung des weltweiten Marktanteils für drahtlose Brandmeldesysteme vorantreiben. Ein Faktor, der das Wachstum des weltweiten Marktes für drahtlose Brandmeldesysteme im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich hemmen wird, ist jedoch das hohe Kapital und die Investitionen, die für die Erstinstallation drahtloser Brandmeldesysteme erforderlich sind. Darüber hinaus glauben die Verbraucher, dass diese Geräte im Falle eines echten Brandnotfalls weniger vertrauenswürdig sind. Dies wird sich weiter negativ auf die Ausbreitung des weltweiten Marktes für drahtlose Brandmeldesysteme auswirken.

Globaler Markt für drahtlose Brandmeldesysteme: Segmentierung

Der Markt für drahtlose Brandmeldesysteme wurde nach den folgenden Kriterien in Segmente unterteilt: Komponente, Produkt, Modell, Installationstyp, Anwendung und Region. Der globale Markt kann anhand der verwendeten Komponenten in verschiedene Segmente unterteilt werden, z. B. Rufpunkte, Eingabe-/Ausgabemodule, Sensoren, Brandmeldetafeln und -geräte und andere. Der weltweite Markt für drahtlose Brandmeldesysteme kann in die Produktkategorien Wärmemelder, Mehrsensormelder, Gasmelder und Rauchmelder unterteilt werden. Es gibt weitere Unterkategorien von Rauchmeldern, darunter Doppelsensormelder, Photoelektrikmelder, Ionisationsmelder und andere.

Der Marktanteil drahtloser Brandmeldesysteme weltweit kann je nach Modell in vollständig drahtlose und hybride Kategorien unterteilt werden. Der Markt wurde je nach Art der Installation in zwei Segmente unterteilt: Neuinstallation und Nachrüstung. Der globale Markt für drahtlose Brandmeldesysteme ist je nach Anwendungsart in vier Segmente unterteilt: Industrie, Wohnen, Gewerbe, Fertigung und andere. Akademische und institutionelle, staatliche, BFSI- (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen), Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Einzelhandel und andere Sektoren bilden die Unterkategorien des kommerziellen Bereichs.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

In der Vergangenheit hatte Nordamerika eine dominierende Marktposition auf dem weltweiten Markt für drahtlose Brandmeldesysteme, doch Europa dürfte in naher Zukunft am schnellsten wachsen. Da in der gesamten Region strenge Brandschutzgesetze umgesetzt werden, dürften die Markttrends für drahtlose Brandmeldesysteme an Fahrt gewinnen. Die Leistung drahtloser Brandmeldesysteme wurde durch die Integration modernster Technologien wie IoT und KI verbessert. Aufgrund der hohen Verbreitung von Smartphones und intelligenten Haushaltsgeräten, der Zunahme sowohl privater als auch gewerblicher Bauprojekte und der weit verbreiteten Nutzung drahtloser Technologien wird im asiatisch-pazifischen Raum mit einem starken Anstieg der Nachfrage nach diesen Systemen gerechnet. Länder wie Südkorea, Japan, Indien und China bieten reiche Wachstumsaussichten und könnten sich als führende Akteure auf dem Markt für drahtlose Brandmeldesysteme herausstellen.

Globaler Markt für drahtlose Brandmeldesysteme: Wettbewerbsfähige Akteure

Die führenden Marktteilnehmer legen zunehmend Wert auf die Umsetzung von Wachstumsstrategien wie Innovation und Produktentwicklung, Fusionen und Übernahmen, Kooperationen, Partnerschaften und Expansion, um den steigenden Anforderungen der verschiedenen Endbenutzer gerecht zu werden.

Ceasefire Industries Pvt. Ltd.

Detectomat GmbH

EMS Wireless Fire & Security Ltd.

Halma PLC

Eurofyre Ltd.

Honeywell International Inc. (Esser)

Napco Sicherheitstechnologien Inc.

Siemens AG

Zeta Alarmsysteme

CWSI-Systeme

Electro Detectors Ltd.

Hochiki Corporation

Johnson Controls (Tyco)

Raytheon Technologies Corporation

Robert Bosch GmbH.

Globaler Markt für drahtlose Brandmeldesysteme: Segmentanalyse

Nach Komponente

Rufpunkt

Ein-/Ausgabemodul

Sensor

Brandmeldetafeln und -geräte

Nach Produkt

Wärmemelder

Multi-Sensor-Detektor

Gasmelder

Rauchmelder

Nach Modell

Vollständig kabellos

Hybrid

Nach Installationstyp

Nachrüstung

Neue Installation

Nach Anwendung

Industrie

Wohnen

Kommerziell

Herstellung

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

