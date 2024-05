Marktgröße für Fluggastbrücken, Branchenanteil und Prognose, 2023-2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,36 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Fluggastbrücken von geschätzten 312,56 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf einen Wert von rund 473,65 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 ansteigt.

Die Studie untersucht die Antriebsfaktoren, Hemmnisse und Probleme des globalen Marktes für Fluggastbrücken sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Perspektiven auf dem Markt für Fluggastbrücken.

Markt für Fluggastbrücken

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Überblick

Es gibt noch weitere gebräuchliche Namen für die Fluggastbrücke (PBB), wie Sky Bridge, Jet Bridge und Air Bridge. Es handelt sich um einen geschlossenen, erhöhten Gehweg, der vom Gate des Flughafenterminals zu einem Flugzeug führt. So können Passagiere ein- und aussteigen, ohne das Flugzeug verlassen zu müssen. Fluggastbrücken gibt es in vielen Ausführungen und können je nach Installation fest oder mobil sein.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Fluggastbrücken wächst weltweit immer schneller. Der globale Markt für Fluggastbrücken wächst aufgrund von Faktoren wie einem starken Anstieg der Fluggastzahlen, erheblichen Investitionen in den Ausbau von Flughäfen und einem wachsenden Bedarf an Fluggastbrücken aus Komfortgründen.

Beim Vergleich der Fluggastbrücke mit den mobilen Einstiegsstufen ergeben sich viele Vorteile. Passagiere sind vor Wetterextremen, Verkehr, Propellerwellen, sich bewegenden Flugzeugen, Temperaturschwankungen und anderen Sicherheitsrisiken geschützt, die in einem Rampenbereich auftreten können, wenn sie eine Fluggastbrücke benutzen. Die PBB erleichtert älteren Menschen, Behinderten und Rollstuhlfahrern den Zugang erheblich, da keine Treppen mehr erforderlich sind. Die möglichen Sicherheitsrisiken, die mit dem Zugang der Passagiere zur Rampe verbunden sind, werden durch den Einsatz der PBB ebenfalls verringert.

Die Fluggastbrücke (PBB) erfreut sich aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile, zu denen Sicherheit, Schutz, Benutzerfreundlichkeit, Komfort für die Passagiere und ein geringerer Arbeitskräftebedarf gehören, immer größerer Beliebtheit. Dies treibt die Expansion des globalen Marktes voran.

Darüber hinaus wächst der Markt für preisgünstige Flüge aufgrund des steigenden Tourismus und der wachsenden Tourismusbranche. Darüber hinaus könnte es im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund der zunehmenden Automatisierung und Einbindung künstlicher Intelligenz in diese Strukturen zu einem deutlichen Anstieg des weltweiten Marktes für Fluggastbrücken kommen. Unfähige oder nicht ausreichend geschulte Bediener können jedoch Schäden am Flugzeug verursachen, ebenso wie die hohen Kosten für den Kauf und Einbau einer neuen Fluggastbrücke. Der Markt für Fluggastbrücken könnte aufgrund dieser Überlegungen langsamer wachsen.

Die meisten Regierungen weltweit haben strenge Ausgangssperren und Reisebeschränkungen verhängt, um die Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit zu verhindern und so vorzubeugen. Die Tourismusbranche wurde davon schwer getroffen. Um zu verhindern, dass Menschen die Landesgrenzen überschreiten, wurden die Flugbetriebe geschlossen. Darüber hinaus wurden die PBB-Hersteller durch Lieferkettenunterbrechungen und Arbeitskräftemangel beeinträchtigt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach PBB aufgrund all dieser Faktoren zurückgegangen, was die Expansion des Marktes für Fluggastbrücken weltweit behindert hat.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Segmentierung

Produkttyp, Andocktyp, Konstruktion, Fundament, Hebesystem und Geografie bilden die Segmente des weltweiten Marktes für Fluggastbrücken. Der globale Markt für Fluggastbrücken ist je nach Produktart in vier Segmente unterteilt: Bugladerbrücken, Schürzenantrieb, T-Brücken, Pendlerbrücken und Überflügelbrücken. Der globale Markt ist in intelligente und manuelle Andocktypen unterteilt. Stahlwandige, glaswandige und glas-stahlwandige Andockbrücken bilden das Struktursegment. Das Fundament unterteilt den Weltmarkt in zwei Kategorien: mobil und fest. Die elektromechanischen und hydraulischen Segmente des Hebesystemsegments sind unterteilt.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Regional betrachtet wird Nordamerika im Verlauf des Prognosezeitraums voraussichtlich den größten Anteil am weltweiten Markt für Fluggastbrücken halten, gefolgt von Europa. Dies liegt daran, dass immer mehr Menschen geschäftlich und privat mit dem Flugzeug reisen, es gut ausgebaute Flughäfen mit hochmodernen Einrichtungen gibt und aufgrund der zunehmenden Nutzung großer Flugzeuge ein steigender Bedarf an Überflügelbrücken besteht. Schätzungen zufolge kommt ein beträchtlicher Teil des Marktes aus Europa. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich aufgrund der günstigen Flugpreise in der Region, der schnell wachsenden Flughäfen in China und Indien sowie der wachsenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Bequemlichkeit der Passagiere profitabel wachsen.

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wettbewerbsfähigen Akteure auf dem globalen Markt für Fluggastbrücken sind

FMT Aircraft AB

CIMC Ltd.

John Bean Technologies Corp. (JBT)

ThyssenKrupp AG

Adelte-Gruppe

Mitsubishi Heavy Industries

Vataple Group Ltd

UBS Airport Systems

PT Bukaka Teknik Utama TBK

Unter anderem Hubner GMBH & CO KG.

Der Markt für Fluggastbrücken ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Pendlerbrücken

T-Brücken

Schürzenantrieb

Über-den-Flügel-Brücken

Nose-Loader-Brücken

Nach Dockingtyp

Intelligent und manuell

Nach Struktur

Glas-Stahl-Wand

Stahlwandig

Glaswände

Von Foundation

Beweglich und fest

Nach Höhensystem

Elektromechanische und hydraulische

Globaler Markt für Fluggastbrücken: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

