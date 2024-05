Marktgröße, Marktanteil und Trends für Solar-PV-Module 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 6,25 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der Markt für Photovoltaikmodule, der im Jahr 2022 auf 113,26 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, bis Ende 2030 184,79 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Photovoltaikmodule vorantreiben, behindern und erschweren, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage im gesamten Prognosezeitraum.

Globaler Markt für Solar-PV-Module: Überblick

Zu den zuverlässigsten und saubersten Energiequellen gehört die Solarenergie. Anschlussdose, Gehäuse, Schutzmaterial und Rahmen sind die Komponenten, aus denen das PV-Modulsystem besteht. Ein wesentlicher Bestandteil der Solarenergieerzeugung ist das Modul. Photovoltaiksysteme (PV) verwenden Halbleitermaterialien, um Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Das Solarpanel, das das Gerät mit Strom versorgt, besteht aus Solarzellen, die Strom erzeugen. Die Installation von PV-Modulsystemen kann auf dem Dach oder auf dem Boden erfolgen.

Markt für Solar-PV-Module

Holen Sie sich eine kostenlose Probe: https://www.zionmarketresearch.com/sample/solar-pv-module-market

Aufgrund steigender staatlicher Investitionen, regulatorischer Anreize und Richtlinien, Produkt- und Technologieentwicklungen und eines Überangebots an installationsbezogenen Teilen sinken die Kosten für Solarstrom und Solarenergie-bezogene Maschinen schnell. Während sich eine Reihe von Industrieländern der Netzparität nähern, eröffnen Entwicklungs- und Schwellenländer neues Marktpotenzial. Solar-PV-Modulsysteme tragen weiterhin zum Zugang der Bevölkerung zu billigem, sicherem, dezentralem und sauberem Strom bei.

Globaler Markt für Solar-PV-Module: Wachstumsfaktoren

Die starken Preisschwankungen bei fossilen Brennstoffen und der wachsende Bedarf an erneuerbaren Energiequellen sind die beiden Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach PV-Modulen auf dem Weltmarkt ankurbeln. Es wird erwartet, dass der Markt mit zunehmender Urbanisierung ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus haben die Regierungen mehrerer Länder das Wachstum durch Reformen und Subventionen, insbesondere für den Wohnsektor, gefördert. Die Prognose für den weltweiten Markt für Solar-PV-Module wurde durch die zunehmende Akzeptanz nachhaltiger Energiealternativen und die Neuorganisation der Stromnetze gestärkt.

Der ständig steigende globale Energiebedarf ist einer der Haupttreiber für die Expansion der Solar-PV-Modulindustrie. Dies führt zu einem Anstieg der Zahl von Solarkraftwerken. Der Bedarf an Solar-PV-Modullösungen wird durch den Einsatz dieser Anlagen zweifellos steigen. Die erschreckend hohe Zahl der CO2-Emissionen hat Bedenken hinsichtlich der Erschöpfung nicht erneuerbarer Energieressourcen, insbesondere fossiler Brennstoffe, geweckt. Infolgedessen wird die Nachfrage nach saubereren Energielösungen wie Solarenergie wahrscheinlich steigen.

Globaler Markt für Solar-PV-Module: Segmentierung

Der Markt für Solar-PV-Module wurde je nach Endverbrauch, Technologie, Produkt, Anschluss, Montage und Region in Segmente unterteilt. Der Markt kann je nach Technologie in zwei Segmente unterteilt werden: kristallines Silizium und Dünnschicht. Je nach Produkttyp kann der Markt für Solar-Photovoltaikmodule in vier Segmente unterteilt werden: monokristallin, Cadmiumtellurid (CdTe), polykristallin und Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS). Die Marktprognose für Solar-PV-Module kann je nach Anschluss als netzunabhängig oder netzgekoppelt klassifiziert werden. Der Markt wurde je nach Montage in die Segmente für Bodenmontage und Dachmontage unterteilt. Der globale Markt für Solar-PV-Module ist je nach Endverbrauch in drei Segmente unterteilt: Versorgungsunternehmen, Wohngebäude und Gewerbe.

Globaler Markt für Solar-PV-Module: Regionale Analyse

Profitable Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum haben die Branchentrends auf ein signifikantes Wachstum in naher Zukunft vorbereitet. Die Branche für saubere Energie in der Region wird voraussichtlich schnell wachsen, da sie in Schwellenländern wie China, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Indien, Thailand und Thailand jetzt praktikabler und kostengünstiger ist. Die Regierungen einer Reihe von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum beabsichtigen, einheimische Energiequellen zu nutzen, um Klimaziele zu erreichen und die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Prognose des Marktes für Solar-PV-Module in der Region wurde auch durch die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Stromsektoren in der Region durch Organisationen wie die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) vorangetrieben.

Aufgrund der strengen Vorschriften zur Reduzierung der Umweltverschmutzung wird Nordamerika voraussichtlich einen beträchtlichen Marktanteil einnehmen. Die Umsetzung der Bundespolitik hat die Stromkosten erfolgreich gesenkt und gleichzeitig die Nutzung von Solarenergie erhöht. Darüber hinaus gibt es in den USA eine Reihe international bekannter Solarparks, die zu den Trends in der Solar-PV-Modulindustrie beitragen.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit Inhaltsverzeichnis: https://www.zionmarketresearch.com/toc/solar-pv-module-market

Globaler Markt für Solar-PV-Module: Wettbewerbsfähige Akteure

Die wichtigsten Branchennamen, die die globalen Trends auf dem Markt für Solar-PV-Module dominieren, sind

Trina Solar

JA Solar

Erste Solar

LONGi Solar Technology Co. Ltd.

GCL System Integration Technology Co. Ltd.

Kanadische Solar

Jinko Solar

Shunfeng International Clean Energy (SFCE)

Hanwha Q CELLS

Su-Kam Power Systems Ltd.

SolarWorld AG

Solar Frontier KK

Unternehmen: Sharp Corp.

SunPower Corp.

Schott Solar AG

Suntech Power Holdings Co. Ltd.

Yingli Solar

Risen Energy Co. Ltd.

Motech Industries Inc.

Globaler Markt für Solar-PV-Module: Segmentanalyse

Nach Technologie

Kristallines Silizium

Dünner Film

Nach Produkt

Polykristallin

Amorphes Silizium (A-Si)

Monokristallin

Cadmiumtellurid (CdTe)

Kupfer-Indium-Gallium-Di-Selenid (CIGS)

Nach Konnektivität

Auf dem Gitter

Netzunabhängig

Durch Montage

Bodenmontage

Dach

Nach Endverwendung

Kommerziell

Wohnen

Dienstprogramm

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/powder-coatings-market-size-extensive-demand-new-upcoming-ram-rupnur-e2hyf

https://www.linkedin.com/pulse/protein-ingredient-market-size-2023-forecasting-share-ram-rupnur-vhdsf

https://www.linkedin.com/pulse/pulsed-power-market-size-projected-expand-cagr-35-from-2020-xecmf

https://www.linkedin.com/pulse/refinery-fuel-additives-market-size-growth-insights-latest-h3wpf

https://www.linkedin.com/pulse/residential-fully-automatic-washing-machine-market-p7utf

https://www.linkedin.com/pulse/sesame-market-size-latest-reports-business-description-m0cif

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-shape-memory-alloys-market-size-business-kokare-k3rnf

https://www.linkedin.com/pulse/shared-mobility-market-size-trends-overview-growth-tactics-kokare-2foxf

https://www.linkedin.com/pulse/shikimic-acid-market-size-detailed-analysis-current-scenario-kumar-iyxaf

https://www.linkedin.com/pulse/moringa-ingredients-market-size-share-industry-trends-mahavir-aiwale-srecf/

https://www.linkedin.com/pulse/green-power-market-growth-size-share-trends-forecast-2030-anil-shinde-idigf/

https://www.linkedin.com/pulse/energy-security-market-size-share-trends-2030-mahavir-aiwale-ar0kf/

https://www.linkedin.com/pulse/cloud-oss-bss-market-size-industry-share-forecast-2030-anil-shinde-dbtuf/

https://www.linkedin.com/pulse/wholesale-voice-carrier-market-size-industry-share-forecast-aiwale-nnayf/

https://www.linkedin.com/pulse/solar-pv-module-market-size-share-trends-2030-anil-shinde-xe3lf/