Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Großhandels-Sprachdienstleister, 2030

Bei einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,52 % zwischen 2023 und 2030 wird die Größe des weltweiten Großhandelsmarktes für Sprachdienste im Jahr 2022 auf etwa 29,87 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2030 etwa 72,15 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der Bedarf an zuverlässigen und hochmodernen Kommunikationslösungen wächst in einer Reihe von Endverbrauchssektoren, was voraussichtlich das Wachstum des weltweiten Großhandelsmarktes für Sprachdienste unterstützen wird. Da immer mehr Unternehmen in Richtung Globalisierung gehen, hat der Bereich der Telekommunikationsnetze zudem eine starke Expansion erlebt. Internationale Geschäftstelefonielösungen wachsen viel schneller, da die Kommunikation mit ausländischen Investoren, Auftragnehmern und Kunden immer einfacher wird. Die Nutzung von Sprachdiensten wächst aufgrund der schnellen Entwicklung von Kommunikations- und Logistiknetzen ebenfalls.

Großhandelsmarkt für Sprachdienste

Globaler Großhandelsmarkt für Sprachdienste: Wachstumsfaktoren

Der globale Großhandelsmarkt für Sprachdienste dürfte aufgrund der zunehmenden Nutzung tragbarer Geräte wie Laptops, Smartphones und Tablets sowie der zunehmenden Nutzung von Cloud-Plattformen schneller wachsen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Telekommunikationsbranche eine bedeutende Entwicklung und Evolution erfährt und die Netzwerkinfrastruktur rasant wächst. Die Nachfrage nach Sprachdiensten steigt sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern aufgrund der Einführung von 5G, der zunehmenden Nutzung von Glasfaser und anderen Konnektivitätsdiensten. Die Prognose für den weltweiten Großhandelsmarkt für Sprachdienste wird durch die rasanten Fortschritte bei VoIP und anderen internetfähigen Sprachanruftechnologien weiter vorangetrieben.

Die wachsende Zahl von Smartphone-Nutzern und die gestiegene Nachfrage nach tragbaren Geräten wie Laptops und Tablets tragen zum Anstieg der Nutzung netzwerkbasierter Sprachanrufdienste und -anwendungen bei. Es wird erwartet, dass die globalen Trends auf dem Großhandelsmarkt für Sprachdienste stark von der wachsenden Nachfrage nach Anrufdiensten in den Entwicklungsländern profitieren werden. Die COVID-19-Pandemie hat dazu geführt, dass Benutzer häufiger und länger mit Freunden und Familie telefonieren, was das Wachstum der weltweiten Großhandelsbranche für Sprachdienste beschleunigt hat. Aufgrund des spürbaren Anstiegs des Anrufvolumens legen die Branchenteilnehmer auf dem weltweiten Großhandelsmarkt für Sprachdienste großen Wert darauf, ihre Geschäfte auszubauen und verbesserte Anrufdienste anzubieten.

Globaler Großhandelsmarkt für Sprachdienste: Segmentierung

Die Segmente Servicetyp, Übertragungsnetz, Endverbrauch und Geografie des weltweiten Großhandelsmarktes für Sprachdienste wurden identifiziert. Der Markt kann je nach Art des Dienstes in die Segmente Sprachterminierung, Betrugsmanagement und Interconnect-Abrechnung unterteilt werden. Der Markt wird wahrscheinlich vom Untersegment Sprachterminierung dominiert werden. Um einen Kommunikationsdienst zu starten, ist ein Großhändler erforderlich, der als Großhändler der Stufe 1 bezeichnet wird. Mithilfe von Großhändlern der Stufe 2 übernimmt dieser Großhändler der Stufe 1 den Prozess der Verbindung des Anrufs mit dem beabsichtigten Empfänger. Sprachterminierung bezieht sich auf den gesamten Prozess der Weiterleitung von Anrufen vom Anrufer zum Empfänger oder Endempfänger. Aufgrund seiner Erschwinglichkeit ist die Sprachterminierung bei Unternehmen und Verbrauchern immer beliebter geworden, insbesondere bei der Nutzung internetbasierter Anwendungen oder Dienste, die einen Anruf starten.

Der Markt ist je nach Übertragungsnetz in gemietete und eigene Netze unterteilt. VoIP und klassische Vermittlung sind die beiden Segmente des globalen Großhandelsgeschäfts für Sprachdienste, basierend auf der Klassifizierung der Endbenutzer.

Globaler Großhandelsmarkt für Sprachdienste: Regionale Analyse

Die Märkte in Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika wachsen schneller als die im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist möglicherweise auf die schnelle Entwicklung und Erfindung von Telekommunikationsnetzen sowie die weit verbreitete Verwendung von Geräten wie Smartphones zurückzuführen. Ein bedeutender Wachstumstreiber, der die Trends auf dem Großhandelsmarkt für Sprachdienste in diesen Gebieten charakterisieren könnte, ist die steigende Internetdurchdringung. Länder wie China und Indien konzentrieren sich auf die Digitalisierung ihrer Industriezweige, da Technologie für ihr Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung ist.

Globaler Großhandelsmarkt für Sprachdienste: Wettbewerbsfähige Akteure

Die großen Namen, die den globalen Großhandelsmarkt für Sprachdienste dominieren, konzentrieren sich zunehmend auf die Umsetzung verschiedener Schlüsselstrategien, darunter Fusionen und Übernahmen, Marktinitiativen, Expansionen, Partnerschaften, Kooperationen und Produkteinführungen, um den steigenden Anforderungen der zahlreichen Endbenutzer gerecht zu werden und ihre Position in der Branche zu verbessern.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die den globalen Großhandelsmarkt für Sprachdienste anführen, gehören:

Deutsche Telekom AG

Vodafone Group Plc

Verizon Communications Inc.

Comarch SA

Telstra Corporation Ltd.

Telenor ASA

Tata Communications Ltd.

Singapur Telecommunications Limited

Sprint (T-Mobile)

Orange SA

IDT Corporation

NTT Corporation

Globitel

Chinesische Telekommunikationsgesellschaft

Emirates Telecommunication Group Company PJSC (Etisalat)

BT Group Plc

Bharti Airtel Ltd.

BICS SA (Proximus)

CITIC Telecom International Holdings Limited

v. Chr.

AT&T

Telefónica SA

Globaler Großhandelsmarkt für Sprachdienste: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

