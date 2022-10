Markttrends für landwirtschaftliche Chelate, Größe, Anteile, Nachfrage und Chancen, Prognose 2022-2028

Laut Zion Market Research wurde die weltweite Nachfrage nach landwirtschaftlichen Chelaten im Jahr 2021 auf etwa 490 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2028 einen Umsatz von etwa 700 Millionen US-Dollar generieren, was bis 2022 mit einer CAGR von etwa 6-7 % steigen wird und 2028.

Landwirtschaftliche Chelate sind Chemikalien, die in Düngemitteln verwendet werden, um die Wirksamkeit von landwirtschaftlichen Düngemitteln zu steigern. Die auf diesen Chelaten verwendete Düngerlösung steigert die Ernteleistung. Verschiedene landwirtschaftliche Chelate, wie EDTA, DTPA und EDDHA, werden in landwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt. Mikronährstoffdünger wie Eisen, Zink, Kupfer, Mangan und andere können durch diese Farmchelate chelatiert werden. Die Anwendung dieser Chelate wird die Leistung und Produktivität von Mikronährstoffen steigern. Landwirtschaftliche Chelate werden in einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Anwendungen verwendet, einschließlich Obst und Gemüse, Ölsaaten und Hülsenfrüchten und anderen.

Landwirtschaftliche Chelate sind Zusätze zu Düngemitteln, die deren Leistung steigern. Diese Chelate sind ergänzende Düngemittel mit dem Potenzial, den Ernteertrag zu steigern. Landwirtschaftliche Chelate einschließlich DTPA, EDTA und EDDHA werden in landwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt. Die Verwendung dieser Chelate kann die Leistung und Effizienz von Mikronährstoffen verbessern. Blatt-, Boden- und Fertigationsbehandlungen verwenden alle landwirtschaftliche Chelate.

Der Anstieg der Nachfrage nach hochwertigen Nutzpflanzen wird sich als Hauptantriebskraft der landwirtschaftlichen Chelatindustrie herausstellen. Darüber hinaus würden eine verringerte Bodenverschlechterung aufgrund von Überkultivierung und eine zunehmende Einführungsrate der Precision-Farming-Technologie die Wachstumsrate des Marktes für landwirtschaftliche Chelate beeinflussen.

Dieser Marktbericht für landwirtschaftliche Chelate enthält Informationen zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Optimierung der Wertschöpfungskette, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, Möglichkeiten in Bezug auf entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, Strategische Marktwachstumsanalyse, Marktgröße, Marktwachstum in Kategorien, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen und g Wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbrief zu erhalten, um mehr über den Markt für landwirtschaftliche Chelate zu erfahren. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Marktsegmentierung des globalen Marktes für landwirtschaftliche Chelate

Der Markt für landwirtschaftliche Chelate ist in drei Segmente unterteilt: Typ, Pflanzentyp und Anwendung. Der Markt ist in EDTA, EDDHA, DTPA, IDHA und andere unterteilt. Der Markt für landwirtschaftliche Chelate ist nach Pflanzenarten wie Getreide und Körner, Obst und Gemüse, Ölsaaten und Hülsenfrüchte und anderen unterteilt. Obst und Gemüse hatten 2019 den größten Marktanteil, und es wird prognostiziert, dass diese Position im Prognosezeitraum beibehalten wird. Es wird erwartet, dass der Obst- und Gemüsekonsum in den nächsten Jahren steigen wird. Der Markt ist je nach Anwendung in Bodenanwendung, Saatgutbehandlung, Blattsprays, Fertigation und andere unterteilt.

Der globale Markt ist in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika.

Globaler Markt für landwirtschaftliche Chelate: Regionale Analyse

In Bezug auf die Nationen entfiel 2019 der Löwenanteil der landwirtschaftlichen Chelatnachfrage auf Europa und wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich weiterhin dominieren. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus europäischen Ländern hat sich die Landwirtschaft in Spanien und den Niederlanden ausgeweitet, einschließlich des Gewächshausanbaus. Diese Länder haben auch Exportnachfrage nach einer breiten Palette von Feldfrüchten, darunter Hülsenfrüchte, Gemüse, Getreide, Ölsaaten und Cash Crops.

Globaler Markt für landwirtschaftliche Chelate: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige Hauptakteure auf dem Markt für landwirtschaftliche Chelate sind ATP Nutrition, ICL, Valagro SpA, Aries Agro Ltd., BASF SE, Greensmiths, Inc., Haifa Chemicals, Nouryon, Nufarm Ltd, Syngenta AG, The Andersons, Inc., The Dow Chemical Company, Wilbur-Ellis Company Inc., unter anderem.

