Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Chromveredelungen im Automobilbereich 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der weltweite Markt für Chromveredelungen im Automobilbereich von geschätzten 4.167,60 Millionen USD im Jahr 2023 auf 5.485,50 Millionen USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Marktes von 3,10 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Chromveredelungen im Automobilbereich für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich im Sektor der Chromveredelungen im Automobilbereich bieten.

Globaler Markt für Chromveredelung für Kraftfahrzeuge: Überblick

Ein in der Natur vorkommendes Element ist Chrom. Die umgangssprachliche Abkürzung für Chrom ist Chrom. Der Prozess, bei dem ein Gegenstand galvanisch mit einer dünnen Chromschicht überzogen wird, wird als „Verchromen“ bezeichnet. Die Außen- und Innenteile von Autos können dank der Chrombeschichtung ein helles, schillerndes Aussehen sowie dekorative und langlebige Eigenschaften aufweisen. Viele Menschen sind sich der besonderen Eigenschaften von Chrom bewusst, zu denen herausragende Härte, hohe Haltbarkeit und überlegene Korrosionsbeständigkeit gehören. Um ihre Kundenbasis zu vergrößern, konzentrieren sich die Hersteller auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Modelle.

Globaler Markt für Chromveredelungen im Automobilbereich: Wachstumsfaktoren

Die steigenden Verkäufe von Luxusautos weltweit werden voraussichtlich ein signifikantes Wachstum der globalen Automobil-Chromveredelungsindustrie mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ankurbeln. Der Anstieg der Zahl der Ultra High Net Worth Individuals (HNI) und High Net Worth Individuals (HNI) weltweit ist für die Expansion verantwortlich. Der globale Markt für Automobil-Chromveredelungen wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach auffälligen Farben und beliebten Außenfolien für Fahrzeuge. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der steigenden Investitionen und intensiven Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zur Erweiterung des Chrommarkts schneller wachsen wird.

Globaler Markt für Chromveredelung für Kraftfahrzeuge: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Markt für Chromveredelung für Autos zu segmentieren, unter anderem nach Grundmaterial, Fahrzeug, Endverbraucher, Anwendung und Geografie. Der Markt kann basierend auf dem Grundmaterial in Kunststoffe und Metalle unterteilt werden. Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Herstellern von Teilen wie Leichtmetallfelgen, Kühlergrills, Tankklappen, Kolbenstangen und anderen dominiert die Metallindustrie alle anderen Branchen. Der Metallsektor kann weiter in Stahl, Aluminium und andere Materialien unterteilt werden. Die Nachfrage nach den Produkten dürfte aufgrund der steigenden Einnahmen aus Premium- und Luxusautomobilen und der steigenden Fahrzeugverkäufe steigen. Der Markt kann in vier Fahrzeugsegmente unterteilt werden: Zweiräder, HCVs, LCVs und Personenkraftwagen. Aufgrund des steigenden verfügbaren Vermögens in Schwellenländern ist der Personenkraftwagensektor führend in der globalen Automobilchromveredelung.

Der Markt kann je nach Endverbraucher in zwei Segmente unterteilt werden: Automobilhersteller und Automobilersatzteilmarkt. Auf dem globalen Markt für Automobilverchromungen hält das Ersatzteilsegment den größten Anteil. Die regelmäßige Wartung und Instandhaltung zahlreicher Autoaußenelemente ist der Motor der Branche. Da Automobilhersteller Chrom zunehmend sowohl für funktionale als auch für kosmetische Zwecke verwenden, wird erwartet, dass die Automobilherstellerbranche während des Prognosezeitraums ebenfalls schnell wächst. Der Markt kann je nach Anwendung in zwei Kategorien unterteilt werden: Hartchrom und Zierchrom. Der globale Markt für Automobilverchromungen wird vom Zierchromsegment dominiert. Es gibt zwei weitere Kategorien von Zierchrom: Automobilhersteller und Automobilersatzteilmarkt.

Globaler Automobil-Chromfinish-Markt: Regionale Analyse

Aufgrund der steigenden Pkw-Verkäufe hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am weltweiten Markt für Autoverchromung. Darüber hinaus wird das Wachstum des regionalen Marktes durch den Anstieg der Autowartungs- und -reparaturarbeiten angekurbelt. Während des gesamten Prognosezeitraums wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen in der Region die Entwicklung der Gewinnspanne ankurbelt. Es wird prognostiziert, dass Japan neue benzinbetriebene Fahrzeuge verbieten wird, was den Markt für Elektro- und Hybridfahrzeuge ankurbeln wird. Solche anhaltenden Muster werden die Nachfrage nach plattierten Komponenten und effektiver Fahrzeugplattierung erhöhen, was den Marktumsatz der weltweiten Autoverchromungsindustrie steigern wird. Europa ist einer der möglichen Märkte für Autoverchromung weltweit.

Globaler Markt für Chromoberflächen im Automobilbereich: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für Chromoberflächen im Automobilbereich zählen:

Rotorua Electroplater Ltd

Ogawa Asia Co., Ltd

Mvc Holdings, LLC

Micro Metal Finishing, LLC

Macdermid Anthony Inc

Kakihara Industry Co., Ltd.

Customchrome Plating Inc

Chromium, Inc

Chem Processing Inc

Stadtverwaltung

Atotech Deutschland Gmbh

Amerikanische Galvanik-Gesellschaft

Allied Finishing, Inc.

Der globale Markt für Chromoberflächen im Automobilbereich ist wie folgt segmentiert:

Nach Material

Kunststoffe

Metall

Mit dem Fahrzeug

Zweiräder

HCV

Leichttransporter

Personenkraftwagen

Nach Endbenutzer

Kfz-Ersatzteilmarkt

Automobil-OEM

Nach Anwendung

Hartes Chrom

dekoratives Chrom

Globaler Markt für Chromveredelung für Kraftfahrzeuge: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

