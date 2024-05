Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen 2032

Der Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) wurde im Jahr 2022 auf 1976,42 Millionen USD geschätzt und soll zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10,43 % wachsen und einen geschätzten Gesamtwert von 4351,69 Millionen USD erreichen. In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem weltweiten Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) sowie ihre Auswirkungen auf die im Prognosezeitraum erwartete Nachfrage untersucht. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Perspektiven auf dem Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE).

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen: Überblick

PoE-Systeme versorgen Netzwerkgeräte mit Strom, indem sie Daten und Strom über Ethernet kombinieren. VoIP-Geräte, RFID-Lesegeräte, Remote-IP-Sicherheitskameras, Bewegungsmelder, WLAN-Zugangspunkte und Bewegungsmelder werden alle damit betrieben. Früher richteten Unternehmen ein separates Kabelnetz ein, um Daten und Strom zu transportieren. Dies führte jedoch zu erheblichen Betriebs- und Wartungskosten. Unternehmen begannen, PoE-Kabel zu verwenden, um die Kosten zu senken.

Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE)

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen: Wachstumsfaktoren

Es wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren wachsen wird, da es einen erheblichen Bedarf gibt, an jedem Endpunkt Stromkabel zu verlegen, um Haushalte und Arbeitsplätze mit einer konstanten Stromversorgung zu versorgen. Darüber hinaus hilft das PoE-System dabei, Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitzustellen, um zahlreiche drahtlose Geräte in unterschiedlichen kommerziellen Umgebungen zu unterstützen und die Stromversorgung an einem Ort zu zentralisieren. IoT-Initiativen wie Smart Grid-Pläne, intelligente Gebäude und intelligente Städte werden ebenfalls durch PoE-Lösungen unterstützt. Darüber hinaus wird der Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) mit der Entwicklung neuer Standards, die neue Netzwerkgeräte unterstützen, noch schneller wachsen. Darüber hinaus werden zahlreiche Branchen Power-over-Ethernet-Lösungen aufgrund der anhaltenden Bemühungen der Regulierungsbehörden, aktuelle Protokolle und Standards zu ändern, in großem Umfang annehmen. PoE-Lösungen helfen dabei, Gigabit-Verbindungen zu verknüpften Technologien und Geräten bereitzustellen, die mit dem Internet verbunden sind. Während des gesamten Berichtszeitraums wird dieser Faktor dazu beitragen, den Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) anzukurbeln.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen: Segmentierung

Der Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) ist in vier Segmente unterteilt: Typ, Gerät, Anwendung und Endverbrauch. Der Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) ist je nach Typ in zwei Kategorien unterteilt: Stromversorgungsgeräte und Stromversorgungsgeräte. Der Markt ist in vier Produktkategorien unterteilt: VoIP-Telefone, IP-Kameras, drahtlose Funkzugangspunkte sowie Ethernet-Switches und -Injektoren. Der Markt ist in vier Anwendungskategorien unterteilt: Infotainment, Lichtsteuerung, IoT-Konnektivität sowie Sicherheit und Zugangskontrolle. Der Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) ist je nach Endbenutzeranwendungen in drei Segmente unterteilt: gewerblich, privat und industriell.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen: Regionale Analyse

Geografisch gesehen gibt es fünf Hauptregionen, die den Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) ausmachen: Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Nordamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Prognosen zufolge wird der nordamerikanische Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) in den kommenden Jahren erheblich zum Wachstum des Gesamtmarktes beitragen. Verantwortlich für das Wachstum ist die durch die Einführung von Industrie 4.0 hervorgerufene Verbreitung vernetzter Geräte. Darüber hinaus wird die zunehmende Nutzung netzwerkverbundener Geräte wie Hubs, Router und Gateways zusammen mit drahtlosen Geräten wie iPhones und Smartphones das regionale Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird die Verbreitung von PoE-Lösungsanbietern in großen Ländern wie den USA und Kanada regionale Markttrends vorantreiben.

Im prognostizierten Zeitraum dürfte sich auch der europäische Markt deutlich entwickeln, vorausgesetzt, dass die Regierungen die Einführung von PoE-Lösungen durch unterstützende Maßnahmen fördern. Darüber hinaus wird die industrielle Automatisierung – die in Ländern wie Deutschland und Großbritannien am deutlichsten im Fertigungssektor zu beobachten ist – die Reichweite der Unternehmen innerhalb der Europäischen Union erweitern.

Globaler Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE): Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Hauptteilnehmern auf dem Markt für Power-over-Ethernet-Lösungen (PoE) gehören:

Advantech Co. Ltd.

NETGEAR Inc.

Kinetic Technologies Holdings Limited

Analog Devices Inc.

Avaya Inc.

STMicroelectronics NV

Belden Inc.

Broadcom

Cisco Systems Inc.

Huawei Technologies Co.

Dell Technologies Inc.

Silicon Laboratories Inc.

Euromicron AG

CommScope Holding Company

HPE GmbH

ON Semiconductor Corp.

und Texas Instruments Inc.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen: Segmentanalyse

Nach Typ

Stromversorgungsgeräte

Angetriebene Geräte

Nach Gerät

Ethernet-Switches und -Injektoren

Drahtlose Funkzugangspunkte

IP-Kameras

VoIP-Telefone

Nach Anwendung

Lichtsteuerung

IoT-Konnektivität

Infotainment

Sicherheit und Zugangskontrolle

Nach Endverwendung

Kommerziell

Wohnen

Branchen

Nach Region

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

