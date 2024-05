Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Federmehl, 2030

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 8,41 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Federmehl von geschätzten 510,34 Millionen USD im Jahr 2022 auf 971,97 Millionen USD im Jahr 2030 steigt.

Die Studie befasst sich eingehender mit einer Reihe wichtiger Bereiche im Zusammenhang mit dem globalen Federmehlmarkt. Eine gründliche Analyse der aktuellen Wachstumstreiber und -beschränkungen ist enthalten. Die Studie erörtert ausführlich die Schwierigkeiten und Aussichten für zukünftiges Wachstum, die den Federmehlmarkt beeinflussen werden.

Federmehlmarkt

Globaler Federmehlmarkt: Überblick

Federn werden verarbeitet, wenn Hühner getötet werden, um Federmehl herzustellen, das allgemein als hydrolysiertes Geflügelfedermehl oder hydrolysiertes Federmehl bezeichnet wird. Ein Nebenprodukt der Verarbeitung von Geflügel wie Truthähnen, Broilern und anderen Vögeln sind Federn. Durch sanftes Mahlen von Federn unter hohem Druck und Hitze kann man sie von einer nützlichen Mehlquelle in eine reichhaltige Quelle für Keratin, ein Protein, verwandeln. Ein zunehmend wichtiger Bestandteil für Wiederkäuer ist Federmehl. Für Vieh- und Aquakulturfutter mit hohem Proteingehalt ist Federmehl ein ausgezeichneter Ersatz für Proteinquellen.

Globaler Markt für Federmehl: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Federmehl wächst weltweit stark. Die wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des globalen Federmehlmarktes unterstützen, sind die steigende Nachfrage nach Federmehl aufgrund seines hohen Proteingehalts, die steigende Zahl von Investoren für die Produktion von Federmehl und die einfache Beschaffung von Federn. Da Keratin aufgrund der Existenz von Disulfid- und Wasserstoffbrücken sehr resistent gegen den Prozess der Proteolyse ist, produziert die Hühnerindustrie Tonnen von Federn, was sie zu einem schwer zu entsorgenden Abfall macht. Diese können durch die Anwendung der entsprechenden thermochemischen Behandlung in ein proteinreiches Federmehl umgewandelt werden. Abgesehen von Futtermitteln für Vieh und Aquakultur ist das Federmehl ein organischer Dünger, der als synthetischer Flüssigdünger verwendet werden kann.

Es fördert das stetige Wachstum von Zimmer- und Gartenpflanzen. Federmehl enthält langsam freigesetzten Stickstoff, der Grünpflanzen fördert, die Bodenstruktur verbessert und Komposthaufen in Gang bringt. Federmehl ist daher bei Landwirten sehr gefragt. Jedes dieser Elemente trägt gleichermaßen zur Expansion des Weltmarkts bei. Darüber hinaus könnte es im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund verstärkter F&E-Bemühungen im Bereich Federmehl, die auf die Herstellung von Mehrwertgütern abzielen, viel Potenzial für Wachstum auf dem Weltmarkt geben. Die Entwicklung des weltweiten Federmehlmarktes kann jedoch durch langwierige Prozesse zur Reduzierung des Feuchtigkeitsgehalts der Federn, um ihre Haltbarkeit zu gewährleisten, behindert werden.

Jeder Industriezweig, einschließlich der Lebensmittelverarbeitung und der Landwirtschaft, wurde durch die strengen Ausgangssperren und Handels- und Transportbeschränkungen negativ beeinflusst. Sie mussten die Arbeit an allen ihren Projekten einstellen. Die Expansion des Marktes wurde auch durch Arbeitskräftemangel und Lieferkettenunterbrechungen behindert. Um den Gesamtverlust während der Ausgangssperre auszugleichen, beschleunigen die Hersteller ihre Verfahren nach der Aufhebung der Ausgangssperre dennoch. Infolgedessen würde der Markt für Federmehl nach der Covid-19-Ära auf globaler Ebene stetig wachsen.

Globaler Markt für Federmehl: Segmentierung

Federmehl wird auf dem Weltmarkt nach Region, Vertriebskanal, Rohproteingehalt, Anwendung und Art kategorisiert. Der Markt für Federmehl ist weltweit in zwei Segmente unterteilt: organische Düngemittel und Tierfutter, je nach Anwendung. Die organischen und konventionellen Segmente des Weltmarkts sind je nach Art unterteilt. Es gibt drei Kategorien für den Rohproteingehalt: 75 bis 80 %, 80 bis 90 % und mehr als 90 %. Der Weltmarkt ist je nach Vertriebsweg in Distributoren und Direktvertrieb unterteilt.

Globaler Markt für Federmehl: Wettbewerbsfähige Akteure

Sanimax Industries Inc., JG Pears and The Environment, BMG Manufacturing Investment Trading Joint Stock Company, Wudi Musen Biological Co., Ltd., Tyson Foods, Inc., West Coast Reduction Ltd, FASA Group, North Country Organics, The Boyer Valley Company, Inc. und Valley Proteins, Inc. sind die wichtigsten Akteure auf dem globalen Federmehlmarkt.

Globaler Federmehlmarkt: Regionale Analyse

Der Federmehlmarkt wird weltweit von Nordamerika dominiert. Die Hauptfaktoren, die die Expansion des Marktes in dieser Region vorantreiben, sind Faktoren wie eine steigende Nachfrage nach Geflügelprodukten, eine zunehmende Einführung modernster Technologien zur Herstellung von Mehrwertgütern und große Unternehmen, die erfolgreich in dieser Branche tätig sind. Aufgrund der zunehmenden Verwendung von Federmehl, das einen hohen Proteingehalt aufweist und eine geeignete Nahrung für Wiederkäuer sein könnte, wird erwartet, dass der Markt in Europa im Prognosezeitraum ebenfalls erheblich wachsen wird.

Da es in der Region jedoch eine Vielzahl an Geflügel- und Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben gibt, der Zugang zu Rohstoffen für Federmehl einfach ist und die Nachfrage nach organischen Düngemitteln steigt, wird für den asiatisch-pazifischen Raum das schnellste Wachstum prognostiziert.

Federmehlmarkt: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für Federmehl wird von Akteuren wie diesen angeführt:

Sanimax Industries Inc

JG Pears und die Umwelt

BMG Manufacturing Investment Trading Aktiengesellschaft

Wudi Musen Biological Co Ltd

Tyson Foods, Inc

West Coast Reduction Ltd

FASA-Gruppe

Nord-Country-Organics

Die Boyer Valley Company Inc.

Valley Proteins Inc

Der globale Markt für Federmehl ist wie folgt segmentiert:

Natürlich

Organisch

Konventionell

Nach Rohproteingehalt

75 bis 80 %

80 bis 90 %

mehr als 90 %

Nach Vertriebskanal

Verteiler

Direktvertrieb

Nach Anwendung

Organische Düngemittel

Tierfutter

Globaler Markt für Federmehl: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

