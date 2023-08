Mit Einer Durchschnittlichen Jährlichen Wachstumsrate Von 5,56 % Wird Der Weltweite Markt Für Aluminiumbarren Bis 2030 2.146,87 Millionen US-Dollar Überschreiten, So Der Prognosebericht Von Zion Market Research

Der neuesten Forschungsstudie zufolge beliefen sich die Größe und der Umsatzanteil des globalen Marktes für Aluminiumrohlinge im Jahr 2022 auf 1.392,57 Millionen US-Dollar. Bis 2030 wird ein Wert von mehr als 2.146,87 Millionen US-Dollar erwartet, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ( CAGR) von etwa 5,56 Prozent von 2023 bis 2030.

Markt für Aluminiumschnecken – Überblick

Aluminiumbutzen sind in der Verpackungsindustrie sehr wichtig, da sie für die Butzenextrusion schneller, effizienter, einfacher, sicherer und effektiver sind. Im Vergleich zu anderen Metallbutzen sind Aluminiumbutzen recycelbar und umweltfreundlich. Aluminiumstangen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

Markt für Aluminiumschnecken: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Aluminiumstollen wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach kleineren und komfortablen Stollen für den Extrusionsprozess stark wachsen. Der Markt für Aluminiumbutzen konzentriert sich hauptsächlich auf Schönheits- und Körperpflegeprodukte. Die vorteilhaften Eigenschaften von Aluminiumbutzen, einschließlich einer längeren Haltbarkeit, steigern ihre Nachfrage auf dem Weltmarkt. Faktoren wie der Anstieg des verfügbaren Einkommens in Schwellenländern und die Verlagerung des Fokus auf praktische Verpackungen unterstützen das Wachstum des Marktes. Die zunehmende Industrialisierung, insbesondere in Sektoren wie Lebensmittel und Getränke, Farben und anderen, hat ihre Investitionen in Artikel erhöht, die aus Aluminiumbarren hergestellt werden.

Aluminium-Slug-Markt: Fakten

The Ball Co. stellt die Aluminiumstollen mit Verfahren her, die keine Auswirkungen auf die Umwelt haben. Für die Herstellung der Schnecken verwenden sie beispielsweise Aluminium, das aus Getränkedosen recycelt wird. Ihr ReAl™-Slugs-Produkt reduziert die Metallmenge in der Verpackung.

Markt für Aluminiumbutzen: Segmentierung

Der Weltmarkt für Aluminiumbutzen ist hinsichtlich Form, Legierungstyp, Anwendung und Endverbraucherindustrie fragmentiert.

Aufgrund der Form wird der Weltmarkt in rechteckig, flach und rund unterteilt. Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Aluminium-Falttuben, technische Teile, Aerosoldosen, Autodosen und andere unterteilt.

Basierend auf der Art der Legierung sind reines Aluminium (Serie 1000), Aluminium-Magnesium-Legierungen (Serie 5000) und andere Speziallegierungen (Serie 6000, 7000 usw.) die drei Kategorien, in die Stahlbolzen unterteilt werden können. Aluminium abhängig von der Art der Legierung, die zu ihrer Herstellung verwendet wurde.

Nach Angaben der Endverbraucherbranche ist der Markt in Pharmazeutika, Automobil, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Körperpflege sowie Elektro- und Elektronikprodukte unterteilt.

Basierend auf den Anwendungen ist es möglich, Aluminiumbutzen nach den spezifischen Zwecken, für die sie verwendet werden, zu kategorisieren. Einige Beispiele für diese Anwendungen umfassen Getränkedosen, Automobilkomponenten, Aerosoldosen, Falttuben, Kondensatorgehäuse und andere Arten von Metallverpackungen.

Markt für Aluminiumbutzen: Regionale Analyse

Die Region, die den größten Umsatz auf dem Aluminiumbarrenmarkt erwirtschaftet, ist Nordamerika. Die Region, die auf Nordamerika folgt, ist die Region Asien-Pazifik. Aufgrund der enormen technologischen Fortschritte und des schnellen Wachstums der Aluminiumindustrie wird in Entwicklungsregionen wie China und Indien ein erhebliches Umsatzwachstum im Aluminiumbarrenmarkt erwartet. Ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt, ist die wachsende Kaufkraft der Verbraucher. In der Region Westeuropa wird der Markt moderat wachsen. Im lateinamerikanischen Raum verzeichnen Länder wie Mexiko und Brasilien ein gutes Marktwachstum.

Aluminium-Slug-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern, die am globalen Markt für Aluminiumbutzen beteiligt sind, gehören:

Neuman Aluminium Austria GmbH.

Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. KG

Haomei Aluminium Co. Ltd.

Hallukon PCL

Alumán Sa.

Ball Corporation

Impol

Jindal Aluminium Limited

Nansen Industria Co. GmbH.

und Rheinfelden Semis GmbH. & Was. kg.

Der weltweite Markt für Armbanduhrenverpackungen ist wie folgt unterteilt:

nach Form,

Rechteckig

Abteilung

Redondo

Nach Legierungstyp

Reinaluminium (Serie 1000)

Aluminium-Magnesium-Legierungen (Serie 5000)

Andere Speziallegierungen (Serie 6000, 7000 usw.)

Durch Bewerbungen,

Zusammenklappbare Aluminiumrohre

technische Teile

Sprühdosen

Autodosen und andere.

Nach Endverbraucherbranche,

Apotheker

Automobil

Essen trinken

Kosmetik und Körperpflege

und Elektrizität und Elektronik.

Basierend auf Apps,

Getränkedosen

Automobilkomponenten

Sprühdosen

zusammenklappbare Tuben

Kondensatorgehäuse

und andere Arten von Metallbehältern.

Nach Region

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Kanada

Europa

Frankreich

Das Vereinigte Königreich

Spanien

Deutschland

Italien

Rest von Europa

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Südkorea

Südostasien

Rest des asiatisch-pazifischen Raums

Lateinamerika

Brasilien

Mexiko

Rest Lateinamerikas

Naher Osten und Afrika

CCG

Südafrika

Rest des Nahen Ostens und Afrikas

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Große Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

