Natriumpolyacrylat-Marktgröße, Anteil und Trends 2030

Der globale Natriumpolyacrylatmarkt wurde im Jahr 2022 auf 2417,89 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 3815,28 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,84 % wächst. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Natriumpolyacrylatmarkt über den Zeitraum der Prognose untersucht. Darüber hinaus unterstützt sie Sie bei der Navigation und Untersuchung neuer Möglichkeiten im Natriumpolyacrylatmarktsektor.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Überblick

Natriumpolyacrylat ist ein Polymer der Polyacrylsäure, besser bekannt unter seinem gebräuchlichen Namen „Waterlock“. Ein weit verbreitetes superabsorbierendes Polymer ist Natriumpolyacrylat. Diese Substanz kann Flüssigkeitsgemische, einschließlich Wasser, die hundertmal so schwer sind wie sie selbst, problemlos aufnehmen oder absorbieren. Da das Polymer in der Natur nicht vorkommt, muss es künstlich hergestellt werden. Es wird im industriellen Bereich und in Fertigprodukten häufig als Filmbildner, Emulsionsstabilisator, Bindemittel und Viskositätsregler verwendet.

Natriumpolyacrylat-Markt

Vor fünf Jahrzehnten entwickelte und verwendete die NASA (National Aeronautics and Space Administration) zum ersten Mal Natriumpolyacrylat in den Windeln von Astronauten, die diese auf längeren Weltraummissionen trugen. Seitdem wurden eine Vielzahl weiterer Vorteile und Einsatzmöglichkeiten für das Polymer entdeckt. So können Pflanzen beispielsweise effektiv mit Natriumpolyacrylat in landwirtschaftlicher Qualität bewässert werden. Die Wurzeln der Pflanzen nähern sich dem Polymer und nehmen dessen Wasser auf, wenn die Pflanzen es brauchen.

Windeln für Erwachsene, Kleinkinder und Tierunterlagen gehören zu den Hygieneartikeln, für die Natriumpolyacrylat verwendet wird. Darüber hinaus wird das Polymer als Verdickungsmittel in Fertigprodukten wie Farben, Möbeln, Haargelen und Teppichen verwendet. Im medizinischen Bereich wird Natriumpolyacrylat auch als Verdickungsmittel für eine Vielzahl medizinischer Gele eingesetzt. Das Polymer kann auch zur Herstellung von Kunstschnee, Eisbeuteln und hochwassersicheren Beuteln verwendet werden. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Beschichtungsindustrie und im Bausektor, wo es als Innenversiegelung in Produkten auf chemischer Basis eingesetzt wird.

Globaler Natriumpolyacrylatmarkt: Wachstumsfaktoren

Die Nachfrage nach Natriumpolyacrylat wird indirekt durch seine zunehmende Verwendung in einer Vielzahl von Konsumgütern, darunter Haargel, Windeln und Seifen, angekurbelt. Da diese Fertigprodukte erschwinglich und praktisch sind, sind sie sehr gefragt. Darüber hinaus werden die schnell wachsenden Industrie- und Medizinsektoren die Nachfrage nach Natriumpolyacrylat steigern, da es weit verbreitet als Dichtungsmittel im Industriebau und im medizinischen Bereich für chirurgische Schwämme zum Aufwischen gefährlicher Verschüttungen verwendet wird. Folglich wird dies im prognostizierten Zeitraum die Expansion des weltweiten Natriumpolyacrylatmarktes vorantreiben.

Natriumpolyacrylat bietet zwar viele Vorteile, hat aber auch einige Nachteile. So kann das Verschlucken oder Einatmen des Polymers zu schwerer Toxizität führen. Außerdem kann es Haut, Augen oder Atemwege reizen. Die Verwendung von Natriumpolyacrylat in Tampons wurde 1985 eingestellt, da es bei Frauen zu starken Reizungen führte. Darüber hinaus verhärtet die Zusammensetzung von Natriumpolyacrylat den Boden, wenn es in der Landwirtschaft verwendet wird. Das Polymer hat jedoch weitaus mehr Vorteile als Nachteile.

Globaler Natriumpolyacrylatmarkt: Segmentierung

Typ, Anwendung und Geografie sind die drei Hauptsegmente des weltweiten Natriumpolyacrylatmarktes. Der Markt kann je nach Art in feste und flüssige Kategorien unterteilt werden. Die Segmente Schutzunterwäsche für Erwachsene, Babywindeln, Stromkabel, Wasseraufbereitung, Bauprojekte, Bodenverbesserer für die Landwirtschaft, Pharmazie, Lebensmittel- und Getränkesektor, Petrochemie und Lebensmittelverpackung bilden die beiden Segmente des weltweiten Natriumpolyacrylatmarktes je nach Anwendung.

Globaler Natriumpolyacrylatmarkt: Regionale Analyse

In naher Zukunft wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum schneller entwickelt und eine beherrschende Stellung auf dem weltweiten Natriumpolyacrylatmarkt einnimmt. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Pflege- und Körperpflegeprodukten sowie die bemerkenswerte Ausweitung der Gesundheitsanwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach superabsorbierenden Polymeren das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln wird, insbesondere in Ländern wie Malaysia, Thailand, Indonesien, China, Indien und China. Umgekehrt wird erwartet, dass Nordamerika und Europa in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen werden. Dies liegt daran, dass diese Orte über einen hoch etablierten und automatisierten Fertigungssektor verfügen. Darüber hinaus wird sich zeigen, dass die wachsende Zahl von Anwendungen zahlreiche Aussichten für das Wachstum dieses Marktes in diesen Regionen bietet.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für Natriumpolyacrylat ist äußerst fragmentiert. Die bekanntesten Namen der Branche nutzen mehrere Schlüsselstrategien, darunter Expansionen, die Einführung neuer Produkte, Joint Ventures, Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, Kooperationen und andere, um ihre Produktionskapazitäten zu verbessern und den steigenden Anforderungen der Endverbraucher auf dem Markt gerecht zu werden.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die von der Expansion des globalen Natriumpolyacrylatmarktes profitieren, gehören:

NIPPON SKOKUBAI CO., LTD.

Shanghai Huayi Acrylsäure Co., Ltd.

NUOER-GRUPPE

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Shanghai Bnero Chemical Co., Ltd.

ACURO ORGANICS LIMITED

Braskem

NOVA Chemicals Corporation

SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.

Santa Cruz Biotechnology, Inc.

RSD Polymers Pvt., Ltd.

Yixin Danson-Technologie

Shandong Haoyue Neue Materialien Co., Ltd.

Weiku.com,

Zhejiang Satellite Petrochemical Co., Ltd.

Shandong Taihe Wasseraufbereitungstechnologien Co., Ltd.

Qingdao Echemi Technologie Co., Ltd.

Repsol.

Globaler Natriumpolyacrylat-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

