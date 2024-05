Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Restaurant-POS-Software, 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 8,37 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der weltweite Markt für Restaurant-POS-Software, der im Jahr 2022 auf 9,42 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, bis Ende 2030 17,87 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Globaler Markt für Restaurant-POS-Software: Überblick

Das Softwaresystem, das in Point-of-Sale-Terminals (POS) zum Erstellen, Verwalten und Verfolgen einer Vielzahl von Restaurantdaten verwendet wird, darunter Auftragsverwaltung, Rechnungsstellung, Verkauf, Lieferung und Wareneingang, wird als Restaurant-POS-Software bezeichnet. Durch die Führung organisierter und transparenter Aufzeichnungen aller Transaktionen und gelieferten oder empfangenen Bestellungen sollen diese Softwarelösungen die Betriebsmöglichkeiten und den Nutzen des Restaurantbetriebs verbessern. Materialverwaltung, Küchenanzeigesysteme, Tischreservierungen und optimierte Zahlungs- und Rechnungsstellungsverfahren sind alle in der Point-of-Sale-Software (POS) für Restaurants enthalten. Diese Lösungen steigern die Kundenzufriedenheit und erleichtern das Restaurantmanagement.

Markt für Restaurant-POS-Software

Globaler Markt für Restaurant-POS-Software: Wachstumsfaktoren

Einer der Hauptfaktoren, die den weltweiten Markt für Restaurant-POS-Software antreiben, ist die steigende Nachfrage der Restaurantbesitzer nach Mehrzweck-POS-Terminals. Ein weiterer wichtiger Wachstumsfaktor für das weltweite Geschäft mit Restaurant-POS-Software ist die verbesserte Funktionalität von POS-Terminals und Softwarelösungen, die eine bessere Leistung bei der Verwaltung der Aufgaben in einer Restaurantorganisation bieten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die zunehmende Tendenz zu EMV-Kartenzahlungen im gesamten Prognosezeitraum positiv auf den weltweiten Markt für Kassensoftware (POS) für Restaurants auswirken wird. Darüber hinaus sind in letzter Zeit einige Start-up-Anbieter in die Branche für Kassensoftware für Restaurants eingestiegen, darunter TouchBistro, ShopKeep und Toast, die ihre Investitionen und Ausgaben für die Entwicklung solcher Softwarelösungen erhöht haben. Restaurants, die zeitgemäße Verkaufs- und Bestandsverwaltungsdienste benötigen, und solche mit einem beträchtlichen Kundenstamm sind die Hauptziele der Branchenteilnehmer. Diese Unternehmen bieten Lösungen an, die auf die Anforderungen und Geschäftsabläufe eines bestimmten Restaurants zugeschnitten werden können. Dies wird voraussichtlich das Wachstum der Branche für Kassensoftware für Restaurants auf globaler Ebene fördern.

Auf der anderen Seite sind Faktoren wie mangelnde Sicherheit und wachsende Sorgen hinsichtlich der Sicherheit der Informationen und Daten der Softwarelösungen zu erwarten, die die Expansion des globalen Marktes für Restaurant-POS-Software in naher Zukunft behindern werden.

Globaler Markt für Restaurant-POS-Software: Segmentierung

Basierend auf Faktoren wie Produkttyp, Hardware, Software, Anwendung, Bereitstellung, Endbenutzer und Region wurde der weltweite Markt für POS-Software für Restaurants in viele Segmente unterteilt. Der globale Markt für POS-Software für Restaurants ist in drei Produktkategorien unterteilt: Windows-, DOS- und Linux-Systeme. Der Markt kann je nach Hardware in feste POS-Terminals und mobile POS-Terminals unterteilt werden. Die Kategorien Selbstbedienungskioske, Kassenschalter und Verkaufsautomaten sind im Sektor der festen POS-Terminals weiter unterteilt. Der globale Markt für POS-Software (Point-of-Sale) für Restaurants wurde basierend auf Software segmentiert, einschließlich Lager- und Inventarverwaltung, Auftragsverwaltung, Lieferverwaltung, Abrechnung und anderen.

Der Markt ist je nach Anwendung in Backend- und Frontend-Kategorien unterteilt. Der weltweite Markt für Restaurant-POS-Software kann je nach Bereitstellung in zwei Segmente unterteilt werden: Cloud und vor Ort. Der Markt ist in institutionelle, Full-Service-, Quick-Service- und andere Endbenutzerkategorien unterteilt. Es gibt zwei Untersegmente von Full-Service-Restaurants: Fine Dining und Casual Dining.

Globaler Markt für Restaurant-POS-Software: Regionale Analyse

Da es in dieser Region so viele Restaurants gibt, wird erwartet, dass Nordamerika den globalen Markt für Restaurant-POS-Software anführen wird. Darüber hinaus gibt es einen wachsenden Trend zur Implementierung modernster Technologie, um eine höhere Produktivität im Restaurantbetrieb zu ermöglichen. Die arbeitende Bevölkerung der Region führt ein hektisches Leben, was das Wachstum des weltweiten Marktes für Restaurant-POS-Software angeheizt hat. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Schnellrestaurants und Fast-Food-Restaurants in der Region wird für den asiatisch-pazifischen Raum in den nächsten Jahren die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate prognostiziert. Ein wachsender Trend der letzten Jahre ist das Auswärtsessen, insbesondere in Großstädten, wo Arbeitnehmer einen großen Teil ihres Gehalts in Cafeterias, Restaurants und anderen gastronomischen Einrichtungen ausgeben.

Globaler Markt für Restaurant-POS-Software: Wettbewerbsfähige Akteure

Die großen Anbieter der globalen Restaurant-POS-Softwarebranche bieten verschiedene Dienste und Lösungen zur Unterstützung unterschiedlicher Restauranttypen an, beispielsweise QSR (Quick Service Restaurant), FSR (Full-Service Restaurant) und andere.

Einige der bekanntesten Branchennamen, die auf dem globalen Markt für Restaurant-POS-Software konkurrieren, sind

EZee Technosys

AccuPOS

Toast-POS

EposNow.com

Wird posieren

Möglich

POSist Technologies Pvt. GmbH.

Upserve, Inc.

Hallo POS/NCR

Oracle Gastfreundschaft

Forth Enterprises LLC

Restaurantmanager

BIM POS

Fokus POS

Weitere Informationen zu Clover Network, Inc.

Revel-Systeme

NCR Corporation

Square Inc.

FoodZaps-Technologie

Limettenschale

PAR (Brink POS und PixelPoint)

Ingenico-Gruppe

SilverWare-Kassensystem

Aireus Inc.

Heartland-Zahlungssysteme

Shift4-Zahlungen.

Der globale Markt für Restaurant-POS-Software ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Linux-System

DOS-System

Windows-System

Nach Hardware

Mobiles POS-Terminal

Fest installierte POS-TerminalsVerkaufsautomatenKassenthekenSelbstbedienungskioske

Nach Software

Abrechnung

Auftragsverwaltung

Liefermanagement

Lager- und Bestandsverwaltung

Und andere

Nach Anwendung

Backend und Frontend

Nach Bereitstellung

Cloud und On-Premises

Nach Endbenutzer

QSR (Schnellrestaurant)

FSR (Full-Service-Restaurant)

Institutioneller Anleger

und andere

Globaler Markt für Restaurant-POS-Software: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

