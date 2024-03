Taille du marché des ingrédients Clean Label, part de l’industrie et prévisions, 2030

Selon le rapport publié par Zion Market Research, le marché mondial des ingrédients Clean Label était évalué à 41,74 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 63,87 milliards de dollars d’ici 2030 , avec un TCAC de 6,27 % de 2023 à 2030.

Marché mondial des ingrédients Clean Label : aperçu

Les produits alimentaires contenant des ingrédients clean label sont ceux qui sont bien connus, biologiques, simples et facilement identifiables par le consommateur. Ils ne contiennent ni produits chimiques synthétiques ni composants artificiels. De plus, il s’agit d’un produit biologique sans OGM, sans additifs ni conservateurs. Parmi les ingrédients qui entrent dans la catégorie clean label figurent les arômes, les fruits, les amidons, les édulcorants, les légumes, les farines, le malt et les colorants.

Marché des ingrédients Clean Label

Marché mondial des ingrédients Clean Label : facteurs de croissance

Le mouvement clean label, l’augmentation du revenu disponible, l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’un mode de vie plus sain et l’évolution des modes de vie mettant fortement l’accent sur une meilleure santé sont quelques-unes des principales raisons qui propulsent l’expansion du marché mondial des ingrédients clean label. En outre, les recherches indiquent que les millennials et les baby-boomers connaissent bien les composants, l’origine et les processus de fabrication des produits alimentaires et des boissons. En conséquence, le clean label a une influence significative sur leurs décisions d’achat.

De plus, le rôle des médias sociaux dans la sensibilisation aux avantages des aliments biologiques et des aliments complémentaires fabriqués à partir d’aliments non transformés alimente l’expansion du marché. Un mode de vie occupé contribue également à la forte demande de produits emballés, d’aliments surgelés, de nouilles rapides et de plats prêts à manger. Des conservateurs et autres additifs sont utilisés dans ces aliments pour préserver leur qualité et augmenter leur durée de conservation. Le désir des consommateurs de voir tous ces produits alimentaires contenir des composants clean label est énorme.

En raison de ce désir des clients, le secteur des ingrédients clean label se développe à l’échelle mondiale. De plus, tout au long de la période projetée, les dépenses substantielles de R&D de l’industrie agroalimentaire pour créer de nouveaux produits avec des composants clean label propulseront l’expansion du marché. Néanmoins, le prix élevé des produits clean label entravera l’expansion du marché mondial des ingrédients clean label.

Il est désormais impératif de suivre les mesures strictes de confinement et de distanciation sociale appliquées par les gouvernements de plusieurs pays en réponse à la pandémie de COVID-19 afin d’empêcher la propagation de la maladie. En conséquence, tous les processus industriels ont été temporairement arrêtés, et l’industrie agroalimentaire n’a pas été épargnée. De plus, il existe une pénurie de matières premières en raison des limites de transport. La croissance du marché mondial des ingrédients clean label pendant la pandémie de COVID-19 a été considérablement impactée par toutes ces raisons. À l’inverse, les produits clean label étant dépourvus de substances artificielles et d’organismes génétiquement modifiés, les clients les privilégient largement à titre préventif et compte tenu des aspects positifs du confinement.

Marché mondial des ingrédients Clean Label : segmentation

En fonction de la forme, de l’application, du type et de la région, il existe deux segments sur le marché mondial des ingrédients clean label. Le marché est divisé en segments liquides et secs en fonction de la forme. La section des applications est divisée en catégories telles que les produits laitiers et les desserts glacés, les boissons, les produits transformés et les plats cuisinés, les céréales et les collations, etc. Le segment type est divisé en catégories telles que les farines, le malt, les colorants naturels, les ingrédients de fruits et légumes, l’amidon et les édulcorants, etc.

Marché mondial des ingrédients Clean Label : analyse régionale

Le marché mondial des ingrédients clean label en Europe détient la part maximale en termes de revenus et cela est attribué à des facteurs tels que la demande croissante de produits clean label, la tendance croissante à utiliser des ingrédients clean label pour assurer une meilleure santé parmi les millennials et la présence des principaux acteurs clés. En revanche, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance élevée. Des facteurs tels que l’augmentation des soins personnels, l’attention croissante portée à la santé et au bien-être, la demande croissante d’aliments biologiques et un mode de vie chargé permettant le besoin de repas prêts à manger et d’aliments transformés alimentent la croissance du marché dans cette région.

Marché mondial des ingrédients Clean Label : acteurs compétitifs

Royal DSM SA

Cargill

Supprimé

E. I. du Pont de Nemours and Company

Société Archer Daniels Midland

Groupe Limagrain

Corbion SA

Tate & Lyle PLC

Groupe Kerry

Le marché mondial des ingrédients Clean Label est segmenté comme suit :

Par formulaire

Liquide

Sec

Par candidature

Boulangerie

Céréales et snacks

Breuvages

Aliments transformés et plats préparés

Produits laitiers et desserts glacés

Et d’autres

Par type

Farines

Arômes naturels

Amidon et édulcorants

Ingrédients Fruits & Légumes

Malt

Couleurs naturelles

Et d’autres

Par région

Amérique du NordÉtats-UnisCanada

EuropeFranceRoyaume-UniEspagneAllemagneItalieReste de l’Europe

Asie-PacifiqueChineJaponIndeCorée du SudAsie du Sud-EstReste de l’Asie-Pacifique

Amérique latineBrésilMexiqueReste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et AfriqueCCGAfrique du SudReste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que fournissent les rapports

Analyse complète et approfondie du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Détails de segmentation du marché

Analyse de marché antérieure, en cours et projetée en termes de volume et de valeur

Évaluation des développements de niches industrielles

Analyse des parts de marché

Stratégies clés des principaux acteurs

Segments émergents et marchés régionaux

Témoignages auprès d’entreprises afin de renforcer leur présence sur le marché.

