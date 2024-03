Taille du marché du dioxyde de chlore, part de l’industrie et prévisions, 2030

Le marché mondial du dioxyde de chlore, estimé par Zion Market Research à 1 027,46 millions de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,11 % de 2023 à 2030, pour atteindre 1 456,32 millions de dollars. Les facteurs de croissance, les obstacles et les effets sur la demande du marché mondial du dioxyde de chlore sont examinés dans cette étude pour la période de prévision. Il aidera également à naviguer et à étudier les perspectives que connaît le secteur du dioxyde de chlore.

Marché mondial du dioxyde de chlore : aperçu

La structure chimique et le comportement du dioxyde de chlore, un composé chloré neutre, diffèrent sensiblement de ceux du chlore élémentaire. Il s’agit d’un produit chimique minuscule, volatil et très puissant, doté d’une bonne solubilité dans l’eau. Il est produit en petites quantités et est utilisé comme désinfectant ; ce n’est pas un gaz naturel.

Marché du dioxyde de chlore

Marché mondial du dioxyde de chlore : facteurs de croissance

Le marché du dioxyde de chlore connaît une expansion rapide à l’échelle mondiale. Le marché mondial est en expansion en raison de facteurs tels que les inquiétudes croissantes concernant la pollution de l’eau, le besoin croissant d’eau potable et la demande croissante de dioxyde de chlore pour la production de pâtes et papiers. Le dioxyde de chlore est principalement utilisé pour la désinfection ultérieure du traitement de l’eau potable. De plus, en raison de ses propriétés biocides, il est désormais fréquemment utilisé dans divers secteurs industriels. Cela couvre la fabrication et le traitement des produits alimentaires, la gestion des moules, la purification de l’air industriel, la désinfection de l’eau dans les tours de refroidissement, la purification de l’eau des procédés industriels, la désinfection de l’eau des eaux usées, la stérilisation au gaz des équipements médicaux et l’oxydation des déchets industriels.

Il est également utilisé dans l’industrie pétrolière pour traiter les sulfures, dans le blanchiment des bougies et des textiles et dans le secteur électronique pour nettoyer les circuits imprimés. La demande de dioxyde de chlore augmente en raison de toutes ces applications dans divers secteurs, ce qui alimente l’expansion du marché mondial du dioxyde de chlore. En outre, l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché mondial est le développement de machines permettant de produire efficacement du dioxyde de chlore à faible coût. De plus, à mesure que l’industrialisation se développe, le besoin en dioxyde de chlore pour le traitement de l’air industriel et des eaux de traitement augmentera également. Cela pourrait ouvrir de nombreuses perspectives potentielles pour le marché mondial du dioxyde de chlore au cours de la période projetée.

Le marché mondial du dioxyde de chlore a été quelque peu impacté par l’épidémie de Covid-19. Les gouvernements de la majorité des pays ont imposé des mesures de confinement strictes et des restrictions de voyage afin de contenir la propagation rapide du coronavirus. En conséquence, les entreprises ont été contraintes de fermer pendant la pandémie, ce qui a réduit les besoins en dioxyde de chlore. En outre, l’expansion du marché a été impactée par l’arrêt de la fabrication de dioxyde de chlore et par une perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, comme le COVID-19 est une maladie transmissible, le matériel médical a été stérilisé au gaz avec du dioxyde de chlore, ce qui a permis à l’entreprise de se développer régulièrement tout au long de l’épidémie.

Marché mondial du dioxyde de chlore : segmentation

Le marché du dioxyde de chlore est divisé en deux segments : les régions et les applications. Le marché mondial du dioxyde de chlore est segmenté en fonction de ses applications, notamment les aliments et boissons, les médicaments, la fabrication de pâtes et papiers, le pétrole et le gaz et le traitement des eaux industrielles. Parmi eux, le traitement des eaux usées industrielles devrait dominer le marché mondial en raison des préoccupations croissantes concernant la pollution de l’eau provenant des opérations industrielles et de l’industrialisation rapide des pays en développement.

Marché mondial du dioxyde de chlore : analyse régionale

Au cours de la période de prévision, les revenus du marché mondial du dioxyde de chlore devraient dominer la région Asie-Pacifique. Cela est lié à la croissance rapide des industries dans des pays comme la Chine et l’Inde, à l’augmentation des besoins en eau potable et à la pollution accrue de l’air et de l’eau par les industries. Cependant, en raison de son application croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons, les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe devraient également contribuer de manière significative à la part de marché et au taux de croissance sain.

Marché mondial du dioxyde de chlore : acteurs compétitifs

Le marché mondial du dioxyde de chlore est très compétitif. Les fusions, acquisitions et collaborations sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs pour l’expansion des activités. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial figurent ProMinent GmbH, Scotmas Limited, Bio-Cide International, Inc., AquaPulse Systems, Inc, Sabre Energy Services, LLC, CDG Environmental LLC, Iotronic Elektrogerätebau GmbH, IEC Fabchem Limited, Grundfos Holding A/S et Ecolab Inc.

Marché du dioxyde de chlore : analyse concurrentielle Le dioxyde de chlore mondial est dirigé par des acteurs tels que :

ProMinent GmbH

Scotmas Limitée

Bio-Cide International, Inc.

AquaPulse Systems, Inc.

Sabre Energy Services, LLC

CDG Environnement SARL

Iotronic Elektrogerätebau GmbH

CEI Fabchem Limitée

Grundfos Holding A/S

Ecolab inc.

Le marché mondial du dioxyde de chlore est segmenté comme suit :

Par candidature

traitement des eaux industrielles

nourriture et boissons

médical

gaz de pétrole

transformation des pâtes et papiers

autres

Marché mondial du dioxyde de chlore : analyse du segment régional

Amérique du NordÉtats-UnisCanada

EuropeFranceRoyaume-UniEspagneAllemagneItalieReste de l’Europe

Asie-PacifiqueChineJaponIndeCorée du SudAsie du Sud-EstReste de l’Asie-Pacifique

Amérique latineBrésilMexiqueReste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et AfriqueCCGAfrique du SudReste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que fournissent les rapports

Analyse complète et approfondie du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Détails de segmentation du marché

Analyse de marché antérieure, en cours et projetée en termes de volume et de valeur

Évaluation des développements de niches industrielles

Analyse des parts de marché

Stratégies clés des principaux acteurs

Segments émergents et marchés régionaux

Témoignages auprès d’entreprises afin de renforcer leur présence sur le marché.

