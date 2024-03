Taille du marché des transducteurs en céramique, part de l’industrie et prévisions, 2023

Le marché mondial des transducteurs en céramique était estimé à 1 642,37 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 3 893,95 millions de dollars d’ici la fin de 2030, selon un rapport publié par Zion Market Research. Au cours de la période de projection, le marché devrait croître à un TCAC de 13,13 %. Les facteurs de croissance, les obstacles et les effets sur la demande du marché mondial des transducteurs en céramique sont examinés dans cette étude pour la période de prévision. De plus, cela aidera à naviguer et à étudier les perspectives qui se présentent sur le marché des transducteurs en céramique.

Marché des transducteurs en céramique : aperçu

Semblables aux transducteurs électroacoustiques, les transducteurs en céramique facilitent la conversion des charges électriques générées par les signaux acoustiques des matériaux solides dans les applications de champ électrique. Les transducteurs en céramique peuvent fonctionner à basse tension, se présenter sous différentes formes et tailles et peuvent tolérer des températures allant jusqu’à 3 000 °C. Les capteurs utilisent des transducteurs en céramique pour aider à traduire la force, l’accélération et la pression en signaux électriques.

Marché des transducteurs en céramique : faits

Les fonctionnalités de la série Art 4 étaient bonnes. L’Art 4 a été amélioré et doté de plus de fonctionnalités ; cette version améliorée a été désignée comme MK II. Il dispose désormais de tout nouveaux transducteurs en céramique insérés en faveur de ceux en néodyme, ce qui améliore l’égalisation et le punch sonore.

Marché des transducteurs en céramique : segmentation

En fonction du type de matériau et de l’application, le marché des transducteurs en céramique est divisé à l’échelle mondiale. Le marché est divisé en quatre segments en fonction du type d’application : source de signal conventionnelle, transducteurs électro-acoustiques, transducteurs acoustiques sous-marins, détection et mesure, et transducteurs ultrasoniques. Le marché est divisé en trois segments en fonction du type de matériau : le titanate de plomb, le niobate de plomb et de magnésium et les titanates de plomb et de zinc.

Marché des transducteurs en céramique : facteurs de croissance

L’élément important qui anime le marché des transducteurs en céramique est l’application étendue des transducteurs en céramique dans les accéléromètres, les capteurs de proximité à transducteurs ultrasoniques, les capteurs de débit, les capteurs de niveau et autres. Les secteurs de la médecine, des transports, de l’électronique grand public et d’autres secteurs verticaux de la fabrication générale font partie des industries qui utilisent des transducteurs en céramique. La demande de transducteurs en céramique sur le marché international s’est accrue en raison de leur application croissante.

Parmi les autres industries d’utilisation finale qui anticipent davantage d’opportunités pour soutenir la croissance du marché dans les années à venir figurent la télévision, les radios, les avions, les télécommunications, les téléphones portables, les usines chimiques, le secteur de l’électricité, les soins de santé et autres. Ces industries utilisent également plus fréquemment que d’autres des transducteurs en céramique comme capteurs. L’un des facteurs qui propulsent le marché des transducteurs en céramique réside dans les progrès réalisés dans le domaine de la domotique. La disponibilité d’alternatives et le ralentissement des secteurs manufacturiers sont des facteurs qui limiteraient la croissance du marché des transducteurs en céramique.

Marché des transducteurs en céramique : analyse régionale

Les régions qui connaîtront une croissance saine sur le marché des transducteurs en céramique sont l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. Le facteur qui soutient la croissance du marché dans ces régions est la croissance des ventes et de la production automobile. Dans la région nord-américaine, l’industrie médicale en pleine expansion favorise la croissance du marché, car les transducteurs en céramique sont utilisés dans les dispositifs médicaux tels que les lithotriteurs.

Marché des transducteurs en céramique : acteurs compétitifs

Les principaux acteurs du marché impliqués dans le marché des transducteurs en céramique sont :

Technologie des capteurs Ltd.

Précision Acoustique Ltée.

TDK, SensorTech

PI Céramique

Détection Meggitt

CeramTec

Société Harris

Société à ultrasons Crest

YDA ultrasonique

TRS

Céramique scintillante

Risun Électronique

Noliac

Murata Fabrication Co. Ltd.

APC International

Par candidature :

Transducteurs à ultrasons

Détection et mesure

Transducteurs acoustiques sous-marins

Source de signal standard

Transducteurs électro-acoustiques

Par type de matériau :

Titanate de plomb

Niobate de plomb et de magnésium

Titanates de plomb et de zinc

Par région:

Amérique du NordÉtats-Unis

EuropeRoyaume-UniFranceAllemagne

Asie-PacifiqueChineJaponInde

Amérique latineBrésil

Moyen-Orient et Afrique

Ce que fournissent les rapports

Analyse complète et approfondie du marché parent

Changements importants dans la dynamique du marché

Détails de segmentation du marché

Analyse de marché antérieure, en cours et projetée en termes de volume et de valeur

Évaluation des développements de niches industrielles

Analyse des parts de marché

Stratégies clés des principaux acteurs

Segments émergents et marchés régionaux

Témoignages auprès d’entreprises afin de renforcer leur présence sur le marché.

