Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Drucküberwachungsmarktes 2032

Laut einem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wird der weltweite Drucküberwachungsmarkt voraussichtlich von geschätzten 8,26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 12,61 Milliarden US-Dollar bis Ende 2032 wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,77 % wachsen. In der Analyse dieses Berichts werden die Wachstumsaussichten, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den globalen Drucküberwachungsmarkt untersucht. Darüber hinaus wird es die Erkundung und Navigation der neuen Möglichkeiten im Marktsektor der Drucküberwachung unterstützen.

Marktprodukt für Drucküberwachung: Übersicht

Die zunehmende Präferenz der Kunden für die Gesundheitsüberwachung zu Hause ist einer der Schlüsselfaktoren, die diesen Markt vorantreiben. Es wurde beobachtet, dass eine Reihe von Menschen in letzter Zeit unter chronischem Bluthochdruck leiden, einer Erkrankung, die durch Medikamente und einen gesunden Lebensstil vermieden werden kann. Heutzutage entscheiden sich viele Menschen für die häusliche Krankenpflege, um die Krankenhausaufenthalte und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Da sie unglaublich genau und bequem zu Hause zu verwenden sind, haben viele Menschen begonnen, digitale, tragbare und benutzerfreundliche Drucküberwachungsprodukte zu verwenden. Die Zahl der Menschen, die tragbare Geräte verwenden, um ihre Beschwerden gesünder zu verwalten, ist in letzter Zeit gestiegen, und Produkte zur Drucküberwachung erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Marktprodukt für Drucküberwachung: Wachstumsfaktoren

Ein wichtiger Faktor, der die Expansion des Marktes unterstützt, ist die alternde Bevölkerung. Diese Bevölkerungsgruppen leiden an einer Reihe chronischer Krankheiten, darunter Herzerkrankungen und Glaukom. Bei der Mehrheit der alternden Bevölkerung nimmt der Bluthochdruck tendenziell zu. Aufgrund der zunehmenden Notwendigkeit, einen normalen Blutdruck aufrechtzuerhalten, wird daher prognostiziert, dass der Markt für Drucküberwachungsprodukte wachsen wird. Dadurch wird das Wachstum des gesamten Marktes gefördert.

Marktprodukt für Drucküberwachung: Segmentierung

Der Markt für Blutdrucküberwachungsprodukte ist je nach Produkttyp in vier Kategorien unterteilt: ambulante Blutdruckmessgeräte, Blutdruckwandler, automatisierte Blutdruckmessgeräte und Zubehör für Blutdruckmessgeräte. Aufgrund seiner zahlreichen Anwendungen und damit verbundenen Vorteile hat der Bereich Blutdruckmessgeräte in der Vergangenheit den höchsten Umsatz innerhalb des Produktbereichs erzielt. In diesem Abschnitt gibt es drei Abschnitte: digitales Blutdruckmessgerät, Quecksilber und Aneroid. Von den drei Märkten wird erwartet, dass das digitale Blutdruckmessgerät aufgrund seiner vielen Vorteile, einschließlich genauer und benutzerfreundlicher Messwerte, in den kommenden Jahren kräftig wachsen wird. Darüber hinaus ist der technologische Fortschritt in der Gesundheitsbranche, einschließlich Gesundheit, für das Wachstum des Marktes verantwortlich.

Marktprodukt für Drucküberwachung: Regionale Analyse

Aufgrund steigender Gesundheitskosten und der Verbreitung fortschrittlicher Kommunikation war Nordamerika weltweit führend auf dem Markt für Drucküberwachungsprodukte. Darüber hinaus unterstützt die wachsende Prävalenz von Herzerkrankungen in den Vereinigten Staaten das Wachstum dieses geografischen Marktes. Aufgrund der alternden Bevölkerung der Region befand sich in den letzten Jahren ein erheblicher Teil des Marktes im Besitz Europas. Viele Krankheiten betreffen vor allem die ältere Bevölkerung, beispielsweise Probleme mit Bluthochdruck. Auch in dieser Bevölkerungsgruppe kommt es aufgrund schlechter Herzerkrankungen zu Herzbeschwerden.

Aufgrund der oben genannten Merkmale wird erwartet, dass Europa den Markt mit einer erheblichen Wachstumsrate vorantreiben wird. In den kommenden Jahren wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Dies liegt daran, dass chronische Erkrankungen wie Atemwegs- und Herzerkrankungen immer häufiger auftreten. Personen mit diesen Erkrankungen müssen täglich Drucküberwachungsgeräte verwenden, um ihren allgemeinen Gesundheitszustand unter Kontrolle zu halten.

Marktprodukt für Drucküberwachung: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure für das Marktprodukt Drucküberwachung sind:

Philips Healthcare

Welch Allyn

GE Healthcare

NIHON KÖDEN CORPORATION

Dragon Works AG & Co. KGaA

Medtronic

Becton

Dickinson und Company

Nonin Medical Inc.

A&D Medical

Smiths Medical

Icare Finland Oy

Essilor

NIDEK CO., LTD.

Der globale Drucküberwachungsmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkt

automatisierte Blutdruckmessgeräte

Blutdruckmessgerät

Blutdruckwandler

ambulante Blutdruckmessgeräte

Zubehör für BP-Geräte

Nach Abschnitt

Aneroid

Quecksilber

digitales Blutdruckmessgerät

Globales Marktprodukt für Drucküberwachung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaUSA

EuropaUKFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

