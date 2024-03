Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für komplexe anorganische Farbpigmente, 2030

Der weltweite Markt für komplexe anorganische Farbpigmente wurde im Jahr 2022 auf 364,12 Millionen US-Dollar geschätzt und wird laut einem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,98 % wachsen.

Globaler Markt für komplexe anorganische Farbpigmente: Überblick

Oxide, Sulfide und Silikate dienen als Grundlage für komplexe anorganische Farbpigmente. Damit Formulierer stabile, kreative und erschwingliche Beschichtungen in verschiedenen Farbtönen herstellen können, sind Pigmente von entscheidender Bedeutung. Komplexe anorganische Farbpigmente sind farbige Spinellkristalle, die aufgrund ihrer stabilen Molekülstruktur eine bessere UV-Deckkraft, Deckkraft und Infrarotreflexion aufweisen. Diese Farben entstehen durch die Kombination von Stahloxiden mithilfe einfacher chemischer Prozesse wie Oxidation und Hochtemperaturkalzinierung. Anorganische Farbpigmente verfügen aufgrund ihrer Zusammensetzung über eine bemerkenswerte Farbstärke, hervorragende Licht- und Temperaturbeständigkeit, außergewöhnliche Lösungsmittel- und Antioxidantienbeständigkeit, Wärmebeständigkeit und Konsistenz.

Markt für komplexe anorganische Farbpigmente

Globaler Markt für komplexe anorganische Farbpigmente: Wachstumsfaktoren

Aufgrund des Aufstiegs der Unternehmen und des daraus resultierenden Bedarfs an Hitzestabilität, Chemikalienbeständigkeit, Klimabeständigkeit und anderen Eigenschaften wächst der Bedarf an anorganischen Pigmenten im Industriesektor profitabel. Da CICPs außerdem ökologisch stabil sind, steigt die Nachfrage nach und der Einsatz im Industrie- und Bausektor, was wiederum die Expansion des globalen Marktes für komplexe anorganische Farbpigmente vorantreibt. Oberflächenbehandlungen werden immer gefragter, da sie die chemischen und physikalischen Eigenschaften eines Materials verändern, um dessen Aussehen und Ästhetik in einer Vielzahl von Branchen zu verbessern, darunter im Bau-, Automobil- und Kosmetikbereich. Bei Fahrzeuginnenräumen, Außenlackierungen, Kaminlacken und Hochtemperatur-Pulverbeschichtungen wird die Hitzebeständigkeit zum Problem. Aus diesem Grund werden CICPs häufig in diesen Anwendungen eingesetzt.

>>> Holen Sie sich ein kostenloses Beispiel-PDF dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Die steigende Nachfrage nach CICPs lässt sich auch auf deren Eigenschaften zurückführen, zu denen minimale Ölabsorption, Ungiftigkeit, UV-Stabilität, Haltbarkeit im Freien, fehlendes Schrumpfen und thermische Stabilität gehören. Die Ausweitung des Weltmarktes für komplexe anorganische Farbpigmente wird auf alle diese Ursachen gleichermaßen zurückgeführt. Darüber hinaus wird der Bedarf an Farben und Beschichtungen aufgrund der Beschleunigung des Infrastrukturaufbaus und der Bautätigkeiten aufgrund der Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums in Industrie- und Schwellenländern letztendlich zunehmen. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass der Weltmarkt für komplexe anorganische Farbpigmente im gesamten Prognosezeitraum von einem deutlichen Wachstum in den Bereichen FMCG, IT und Telekommunikation aufgrund der Urbanisierung und einer hohen Erwerbsbevölkerung profitieren wird. Darüber hinaus führte die COVID-19-Pandemie zu einem vorübergehenden Stillstand der Industrieaktivitäten.

Die Bau- und Automobilindustrie hatte moderate Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und führte zu einem deutlichen Rückgang der Markteinnahmen. Die Hauptursache dafür ist ein weltweiter Rückgang der Bau- und Automobilverkäufe. Die Verwendung von Farben und Beschichtungen in einer Reihe von Branchen, darunter auch im Baugewerbe, wurde durch den COVID-19-Ausbruch in China, Indien und den USA erheblich beeinträchtigt. Bedeutende Branchen erlitten durch die vorübergehende Schließung des Marktes Verluste, und die Unternehmen unternehmen derzeit große Anstrengungen, sich zu erholen.

Globaler Markt für komplexe anorganische Farbpigmente: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den globalen Markt für komplexe anorganische Farbpigmente zu segmentieren, unter anderem nach Produkten, Anwendung und Geografie. Güterbezogen umfasst der Markt für komplexe anorganische Farbpigmente unter anderem solche auf Basis von Kobalt, Titanat, Eisen, Nickel, Mangan und Chrom. Der Markt ist je nach Anwendung in Segmente unterteilt, darunter Farben, Beschichtungen, Glas, Beton, Kunststoffe und andere.

Globaler Markt für komplexe anorganische Farbpigmente: Regionale Analyse

Mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum im Jahresvergleich wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Weltmarkt für komplexe anorganische Farbpigmente anführen wird. Es wird prognostiziert, dass der Markt für Farben und Beschichtungen vom nordamerikanischen Fahrzeugsektor angetrieben wird, der aufgrund der wachsenden Nachfrage expandiert. Da komplexe anorganische Farbpigmente nachhaltig sind, ist ein Marktwachstum eher auf Herstellerverbesserungen zurückzuführen, die ihren Einsatz fördern.

Aufgrund der billigen und leicht zugänglichen Arbeitskräfte floriert jedoch auch der asiatisch-pazifische Raum im Rennen und wird voraussichtlich am schnellsten wachsen. Darüber hinaus besteht Potenzial für den Einsatz von Farben und Beschichtungen in der Fertigungs-, Automobil-, Schifffahrts- und Bauindustrie aufgrund der laxen Gesetzgebung zu flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in asiatischen Ländern wie China, Indien, Japan usw. Aufgrund der Angesichts der niedrigen Arbeitskosten in China, Indien und anderen asiatischen Ländern denken viele Unternehmen darüber nach, ihre Produktionsanlagen dort auszubauen. Dies wird die Nachfrage nach anorganischen Farbpigmenten erhöhen, da die Bautätigkeit in diesen Regionen zunimmt. Aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit, der Herstellung von Automobilen und der zunehmenden Verwendung von Produkten wie Farben, Beschichtungen und Beton wird auch im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika ein stetiges Wachstum erwartet.

Globaler Markt für komplexe anorganische Farbpigmente: Wettbewerbsfähige Akteure

Die weltweite Nachfrage nach anspruchsvollen anorganischen Farbpigmenten treibt die Produktion voran und verlagert sie in neue Regionen. Unternehmen konzentrieren sich ständig auf die Einführung und Herstellung innovativer Produkte, um die Wünsche einer breiten Verbraucherbasis zu erfüllen. Andererseits werden große Unternehmen zweifellos ihre Marktexpansion mithilfe von Allianzen, Partnerschaften und Fusionen vorantreiben.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Zu den führenden Marktteilnehmern auf dem globalen Markt für komplexe anorganische Farbpigmente gehören:

Jäger

Lanxess

Heubach GmbH

TOMATEC

Tata Pigments Limited

Mason Colors

Cathay Industries

BASF SE

Hirtenfarbe

Ferro Corporation

Sun Chemical Limited

Clariant AG

Dayglo Color Corporation

Asahi Kasei Kogyo Co. Ltd.

DCL Corporation

Cabot Corporation

HANIL HOLDINGS

DyStar Singapore Pte Ltd.

Die Shepherd Color Company

Carl Schlenk AG

Ami Chemical Corporation

LANSCO-Farben.

Der globale Markt für komplexe anorganische Farbpigmente ist unterteilt in:

Nach Produkten

Auf Kobaltbasis

Auf Titanatbasis

Auf Eisenbasis

Auf Nickel-Mangan-Basis

Auf Chrombasis

Unter anderen

Auf Antrag

Farben

Beschichtungen

Glas

Beton

Kunststoffe

Unter anderen

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/dark-fiber-network-market-growth-size-share-trends-forecast-aiwale-d3sxf/

https://www.linkedin.com/pulse/container-coating-market-size-industry-share-forecast-anil-shinde-m03qf/

https://www.linkedin.com/pulse/construction-waste-recycling-market-growth-size-share-mahavir-aiwale-mffsf/

https://www.linkedin.com/pulse/complex-inorganic-color-pigments-market-size-industry-anil-shinde-ygfbf/

https://www.linkedin.com/pulse/ Pressure-monitoring-market-growth-size-share-trends-forecast-aiwale-vsr1f/

https://www.linkedin.com/pulse/diabetic-pen-cap-market-growth-size-share-trends-forecast-anil-shinde-12sxf/