Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Grundölmarktes 2032

Laut einem Bericht von Zion Market Research soll der weltweite Grundölmarkt von geschätzten 33,11 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 50,93 Milliarden USD bis Ende 2032 wachsen. Im Verlauf des Prognosezeitraums wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,90 % gerechnet. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage des weltweiten Grundölmarkts während des Prognosezeitraums untersucht. Sie wird dabei helfen, die sich im Grundölmarktsektor bietenden Aussichten zu erkennen und zu untersuchen.

Globaler Grundölmarkt: Überblick

Aus einer Mischsubstanz namens Grundöl werden verschiedene Schmieröle hergestellt, die in Maschinen und Motoren zum Einsatz kommen. Dies sind einige der Spezialprodukte, die die Raffinerie erwerben kann. Die Zusammensetzung eines Schmiermittels besteht normalerweise zu 90 % aus Grundöl und zu 10 % aus Additiven. Fast alle Schmiermittel, die heute in Fabriken verwendet werden, waren früher einfach Grundöle. Eine Vielzahl von Produkten, darunter Motoröl, Schmierfette und Flüssigkeiten für die Metallverarbeitung, werden aus Grundölen hergestellt.

Globaler Grundölmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Grundöle wächst weltweit stark. Der steigende Bedarf der Automobilindustrie an hochwertigem Öl, die zunehmende Verwendung von Hydrauliköl in verschiedenen industriellen Anwendungen und der schnell wachsende Transport- und Logistiksektor sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des globalen Marktes vorantreiben. Da synthetische Öle außerdem dazu beitragen, die Lebensdauer der Motoren ihrer Fahrzeuge zu verlängern, besteht bei Landschaftsgärtnern, Landwirtschaftsspezialisten, Bauunternehmern und Flottenbesitzern eine erhöhte Nachfrage nach diesen Schmierstoffen, die hochraffinierte Grundöle enthalten.

Darüber hinaus bietet es Vorteile wie eine höhere Ölfilmstärke bei bestimmten synthetischen Ölen, längere Ölwechselintervalle bei bestimmten (sauberen) Anwendungen, geringere Kohlenwasserstoffemissionen des Motors, längere Garantien einiger Gerätehersteller, natürliche Reinigungskraft, biologische Abbaubarkeit bei bestimmten synthetischen Ölen (Estern), verbesserte Energieeffizienz (weniger als 1 %) aufgrund besserer Niedertemperatureigenschaften und einen höheren Viskositätsindex. Der Markt für Grundöle wächst aufgrund all dieser Gründe weltweit. Darüber hinaus treiben die Entwicklung der Grundöltypen II und III sowie der Aufstieg der Automobilindustrie die Expansion des globalen Marktes voran.

Darüber hinaus ergeben sich im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund der steigenden Nachfrage der Entwicklungsländer nach Schmierstoffen möglicherweise einige Chancen für ein Wachstum des weltweiten Grundölmarkts. Auf der anderen Seite könnten volatile Rohölpreise die Expansion des Weltmarkts für Grundöl behindern. Der Grundölmarkt ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie negativ betroffen. Die Auswirkungen auf den Automobilsektor, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Industrieöle gehören zu den Hauptgründen für die schleppende Expansion des Marktes. Die strengen Lockdowns mehrerer Regierungen haben dazu geführt, dass mehrere Grundöl verwendende Industrien die Produktion ihrer Produkte eingestellt haben. Die langsame Expansion des Grundölmarktes ist teilweise auf Lieferkettenunterbrechungen und einen Mangel an Rohstoffen zurückzuführen.

Globaler Grundölmarkt: Segmentierung

Basierend auf Gruppe, Anwendung und Region ist der weltweite Grundölmarkt in viele Segmente unterteilt. Das Dokument unterteilt die verschiedenen Grundölgruppen in Gruppe I, Gruppe II, Gruppe III, Gruppe IV und Gruppe V. Es wird erwartet, dass Gruppe II dieser Grundölgruppen im Verlauf des Prognosezeitraums schneller wächst als die anderen. Der globale Grundölmarkt ist basierend auf den Anwendungen in Kategorien wie Hydrauliköl, Fette, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Autoöl, Industrieöl und andere unterteilt.

Globaler Grundölmarkt: Regionale Analyse

Für Grundöl wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum wahrscheinlich weiterhin der profitabelste Markt bleiben. Die Industrien im asiatisch-pazifischen Raum expandieren schnell. Die Automobil-, Metallverarbeitungs-, Bergbau- und Bauindustrie in der Region expandieren schnell, was die Nachfrage nach Grundöl in die Höhe treibt. Darüber hinaus treibt der steigende Bedarf an Erdöl in Entwicklungsländern wie China und Indien den Grundölpreis in die Höhe. Es wird erwartet, dass die weltweite Grundölindustrie erhebliche Umsatzbeiträge aus Nordamerika und Europa erhält.

Globaler Grundölmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Grundölmarkt ist fragmentiert. Wichtige Akteure erkunden neue Gebiete, um neue Ölquellen zu finden. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Grundölmarkt gehören:

Chevron Corporation

Motiva Enterprises LLC

Exxon Mobil Corporation

Royal Dutch Shell Plc

AVISTA OIL AG

Ergon, Inc.

H&R-Gruppe

Saudi Aramco

Abu Dhabi Nationale Ölgesellschaft

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Unter anderem GS Caltex Corporation.

Der globale Grundölmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Gruppe

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Gruppe V

Nach Anwendung

Industrieöl

Autoöl

Metallbearbeitungsflüssigkeit

hydraulisches Öl

Fette

und andere

Globaler Grundölmarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

