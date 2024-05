Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Marktes für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge 2030

Der weltweite Markt für Autowindschutzscheiben wird im Jahr 2022 auf rund 22,49 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,55 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass er bis 2030 34,59 Milliarden US-Dollar erreicht.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den weltweiten Markt für Autowindschutzscheiben antreiben, sowie seine Hindernisse und Schwierigkeiten und wie sich diese im Prognosezeitraum auf die Nachfrage auswirken werden. Die Studie befasst sich auch mit den jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für Autowindschutzscheiben.

Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge

Globaler Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge: Überblick

Klare Sicht, Schutz vor Sonne, Staub, Strahlung und unerwünschten Partikeln sowie Benutzerfreundlichkeit – all das ermöglichen Autowindschutzscheiben. Sie dienen der Sicherheit von Touristen und Autofahrern, indem sie verhindern, dass entfernte Partikel ins Autoinnere gelangen. Darüber hinaus stützen sie die Fahrzeugstruktur und binden sie mit Polyurethankleber. Bei der Entwicklung von Autowindschutzscheiben wird Sicherheitsglas verwendet, das dazu beiträgt, das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern. Ein großer Teil der beschichteten und laminierten Linsen wird zur Herstellung von Autowindschutzscheiben verwendet. Es verleiht dem Auto eine starke Festigkeit, verhindert, dass das Dach auf die Passagiere einstürzt, ermöglicht die korrekte Auslösung des Airbags und schützt die Insassen vor Stößen.

Globaler Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge: Wachstumsfaktoren

Während des Prognosezeitraums wird der globale Markt für Windschutzscheiben für Autos voraussichtlich rasant wachsen. Der Anstieg bei der Herstellung und dem Verkauf von Autos und Autokomponenten ist einer der Hauptfaktoren, die den globalen Markt antreiben. Die Nachfrage nach Windschutzscheiben im Aftermarket steigt weltweit deutlich an. Der Aftermarket für Autowindschutzscheiben ist auf eine Reihe von Faktoren ausgerichtet, darunter schlechte Wartung und Windschutzscheibenschäden durch Kollisionen. Aufgrund der Entwicklung von Technologien sind eine Reihe von Spezialwindschutzscheiben, wie z. B. kugelsichere Windschutzscheiben, auf dem Markt erhältlich, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Darüber hinaus wächst der globale Markt für Windschutzscheiben für Autos aufgrund der Globalisierung der Automobilindustrie. Die neuesten Spitzentechnologien, wie z. B. intelligente Displays und Fahrerassistenzfunktionen und viele andere, tragen erheblich zum Wachstum des globalen Marktes bei.

Während des gesamten Prognosezeitraums wird erwartet, dass der Anstieg der Produktion von Elektroautos und die Einführung neuer Batterie- und Displaytechnologien die Entwicklung des weltweiten Marktes für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge positiv beeinflussen werden. Der globale Markt wächst aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens weltweit.

Globaler Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Markt für Windschutzscheiben für Autos zu segmentieren, beispielsweise nach Material, Vertriebskanal, Standort, Fahrzeug, Elektrofahrzeug, Glas und Geografie. Gehärtetes und laminiertes Glas sind die beiden Kategorien, in die der Markt unterteilt werden kann. Da Windschutzscheiben zunehmend mit solarreflektierender Verglasung verwendet werden, haben laminierte Glasscheiben den größten Marktanteil in der weltweiten Fahrzeugwindschutzscheibenindustrie. Die Märkte für Front- und Heckscheiben können nach Position unterteilt werden. Aufgrund der großen Nachfrage nach solarreflektierenden und verglasten Windschutzscheiben hat die Frontscheibe Vorrang vor den anderen. Der Markt kann je nach Fahrzeugtyp in die Segmente Schwerlast-, Leicht- und Personenkraftwagen unterteilt werden. Aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens der Bevölkerung ist das Segment Personenkraftwagen führend auf dem Markt.

Der Markt kann je nach Art des Elektrofahrzeugs in drei Kategorien unterteilt werden: Plug-in-Hybrid, Batterie und Hybrid. Der Markt kann je nach Material in Duroplaste und Thermoplaste unterteilt werden. Da Verbundsicherheitsglas immer häufiger zur Herstellung von Windschutzscheiben verwendet wird, hat das Thermoplastsegment der Automobil-Windschutzscheibenindustrie den weltweit größten Anteil. Nach Vertriebskanal kann der Markt in OEMs und andere unterteilt werden. Der Markt wird vom OEM-Segment dominiert, da die Sicherheitsmerkmale der Fahrzeuge regelmäßig verbessert werden.

Globaler Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge: Regionale Analyse

Aufgrund der zunehmenden Automobilproduktion in der Region hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am weltweiten Markt für Windschutzscheiben, insbesondere in Entwicklungsländern wie China und Indien. Der regionale Markt dürfte aufgrund der zunehmenden Investitionen in den Ausbau der Straßeninfrastruktur deutlich wachsen. Aufgrund der zunehmenden technischen Durchbrüche und des hohen verfügbaren Einkommens in der Region wird auch für Nordamerika ein deutliches Wachstum erwartet.

Globaler Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem weltweiten Markt für Auto-Windschutzscheiben zählen:

Pilkington

Schott Corp

Magna International

Guardian Industries

Gentex Corp

Shenzhen Benson Automobile

Sisecam-Gruppe

Zentrales Glas

Saint-Gobain

Dura Automotive

Nippon-Blechglas

Vitro

Xinyi-Glas

Fuyao Glasindustrie

Asahi-Glas

Globaler Markt für Windschutzscheiben für Kraftfahrzeuge: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

