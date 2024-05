Cloud OSS BSS-Marktgröße, Branchenanteil und Prognose, 2030

Der geschätzte Wert des globalen Cloud-OSS-BSS-Marktes betrug im Jahr 2022 21,48 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 53,72 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 12,03 % wachsen.

Die Begriffe Operations Support System (OSS) und Business Support System (BSS) bezeichnen die jeweiligen Systeme. Telekommunikationsdienstleister nutzen diese beiden Systeme gemeinsam, um eine Vielzahl von Telekommunikationsdiensten zu unterstützen. Operational Support Systems oder Cloud OSS beziehen sich auf den Kundendienst und andere onlinebasierte Backoffice-Vorgänge. Auf der anderen Seite unterstützen cloudbasierte Business Support Systems oder BSS die Erstellung cloudbasierter Lösungen und Supportsysteme, die die Unternehmensdigitalisierung verbessern.

Cloud-OSS-BSS-Markt

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Cloud-OSS-BSS-Markt: Wachstumsfaktoren

Die zunehmende Internetdurchdringung, das Wachstum von Big Data, verbesserte Netzwerkdienste und -lösungen sowie eine verbesserte weltweite Vernetzung tragen erheblich zum globalen Cloud-OSS-BSS-Markt bei. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren, die den weltweiten Cloud-OSS-BSS-Markt beeinflussen, ist der Boom in der Telekommunikationsbranche. Die Bereitstellung dieser Dienste führt zu niedrigeren Kosten, mehr betrieblicher Flexibilität, nahezu keiner Update-Latenz und verbesserten Analysefunktionen. Zahlreiche Kommunikationsdienstleister (CSPs) werden durch diese Vorteile ermutigt, diese Systeme zu implementieren. Die Technologie entwickelt sich rasant, daher wird erwartet, dass der Markt im Laufe des Prognosezeitraums mit einer hohen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate erheblich wachsen wird.

Unternehmen stehen bei der Implementierung von Cloud-OSS-BSS jedoch vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter die Zurückhaltung gegenüber der Cloud-Technologie und die damit verbundenen Sicherheitsbedenken. In naher Zukunft dürften diese Faktoren das Wachstum des weltweiten Cloud-OSS-BSS-Marktes behindern. Ungeachtet dieser Marktbeschränkung lässt die zunehmende Allgegenwärtigkeit von Cloud-Diensten auf eine Marktexpansion schließen.

Globaler Cloud-OSS-BSS-Markt: Segmentierung

Basierend auf Lösung, Typ, Endbenutzer, Service, Bereitstellungsmodus und Geografie wurde der weltweite Cloud-OSS-BSS-Markt in Segmente unterteilt. Der Markt kann je nach Art der Lösung in zwei Bereiche unterteilt werden: Business-Support-Systeme und Betriebsunterstützungssysteme. Die Unterkategorie der Betriebsunterstützungssysteme ist weiter unterteilt in Ressourcenbestandsverwaltung, Netzwerkverwaltung und Servicesicherung. Das Untersegment der Business-Support-Systeme ist in drei Kategorien unterteilt: Serviceerfüllung, Abrechnungs- und Umsatzverwaltung sowie Kunden- und Produktverwaltung.

Der globale Cloud-OSS-BSS-Markt wurde je nach Typ in Service- und Lösungssegmente unterteilt. Der Markt ist je nach Servicetyp in Managed Services und Professional Services unterteilt. Der globale Cloud-OSS-BSS-Markt kann je nach Endbenutzer in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und große Unternehmen unterteilt werden.

Der globale Cloud-OSS-BSS-Markt wurde basierend auf dem Bereitstellungsmodus in drei Segmente unterteilt: Private, öffentliche und Hybrid-Cloud. Der Bereitstellungsmodus für öffentliche Clouds wird voraussichtlich den größten Marktanteil haben. Eine private Cloud-Bereitstellung bietet Cloud-Speicherdienste für die Verwendung durch eine einzelne Organisation oder ein einzelnes Unternehmen, während ein öffentlicher Cloud-Dienst das Internet nutzt, um Cloud-Dienste für eine große Anzahl von Kunden bereitzustellen. Private Cloud-Dienste sind sicherer, da sie über Zugriffsbeschränkungen und ein Backup-System verfügen. Da Hybrid-Cloud-Backup-Systeme die Funktionen öffentlicher und privater Cloud-Backup-Systeme kombinieren, bieten sie mehr Flexibilität, verbesserte Skalierbarkeit und ein hohes Maß an Sicherheit.

Globaler Cloud-OSS-BSS-Markt: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird Nordamerika voraussichtlich den größten Marktanteil am weltweiten Cloud-OSS-BSS-Markt halten. Dies ist auf die weit verbreitete Nutzung des Internets, umfangreiche Forschung und Entwicklung sowie höhere Ausgaben für die Pflege und das Wachstum von Big Data zurückzuführen. Aufgrund des sich schnell entwickelnden Industriesektors, der steigenden Nachfrage nach gebündelten Diensten und der Bereitschaft, über die neuesten Entwicklungen im Cloud-Computing und verwandten Technologien auf dem Laufenden zu bleiben, wird jedoch erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum in naher Zukunft am schnellsten wachsen wird.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler Cloud-OSS-BSS-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Die großen Namen auf dem globalen Cloud-OSS-BSS-Markt implementieren verschiedene Wachstumsstrategien wie Kooperationen, Fusionen und Übernahmen, Produktentwicklung und -innovation, Partnerschaften und Erweiterungen, um den steigenden Anforderungen der Endbenutzer an Cloud-OSS-BSS gerecht zu werden.

Zu den wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Cloud-OSS-BSS-Markt konkurrieren, gehören:

Hewlett Packard Enterprise Unternehmen

Oracle Corporation

Accenture

Cisco-Systeme

Mahindra Comviva

Mycom OSI

International Business Machines Corporation

Huawei Technologies Co.

Nokia Corporation

Sigma-Systeme.

Globaler Cloud-OSS-BSS-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/powder-coatings-market-size-extensive-demand-new-upcoming-ram-rupnur-e2hyf

https://www.linkedin.com/pulse/protein-ingredient-market-size-2023-forecasting-share-ram-rupnur-vhdsf

https://www.linkedin.com/pulse/pulsed-power-market-size-projected-expand-cagr-35-from-2020-xecmf

https://www.linkedin.com/pulse/refinery-fuel-additives-market-size-growth-insights-latest-h3wpf

https://www.linkedin.com/pulse/residential-fully-automatic-washing-machine-market-p7utf

https://www.linkedin.com/pulse/sesame-market-size-latest-reports-business-description-m0cif

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-shape-memory-alloys-market-size-business-kokare-k3rnf

https://www.linkedin.com/pulse/shared-mobility-market-size-trends-overview-growth-tactics-kokare-2foxf

https://www.linkedin.com/pulse/shikimic-acid-market-size-detailed-analysis-current-scenario-kumar-iyxaf

https://www.linkedin.com/pulse/moringa-ingredients-market-size-share-industry-trends-mahavir-aiwale-srecf/

https://www.linkedin.com/pulse/green-power-market-growth-size-share-trends-forecast-2030-anil-shinde-idigf/

https://www.linkedin.com/pulse/energy-security-market-size-share-trends-2030-mahavir-aiwale-ar0kf/

https://www.linkedin.com/pulse/cloud-oss-bss-market-size-industry-share-forecast-2030-anil-shinde-dbtuf/

https://www.linkedin.com/pulse/wholesale-voice-carrier-market-size-industry-share-forecast-aiwale-nnayf/

https://www.linkedin.com/pulse/solar-pv-module-market-size-share-trends-2030-anil-shinde-xe3lf/