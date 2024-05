Marktgröße, Marktanteil und Trends für Energiesicherheit 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,18 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der weltweite Markt für Energiesicherheit , dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 15,43 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, bis 2030 etwa 31,45 Milliarden US-Dollar erreicht.

Globaler Markt für Energiesicherheit: Überblick

Energiesicherheit ist der Zustand, in dem Energiequellen kontinuierlich zu einem angemessenen Preis verfügbar sind. Sie hängt von einer angemessen bepreisten, konsistenten und ausreichenden Energiequelle ab, die eine gewisse Autonomie bietet. Konflikte sind möglich, wenn es eine ungleiche Verteilung und einen ungleichen Zugang zu Energiequellen gibt. Energiesicherheit hat viele Facetten. Der Hauptfokus der kurzfristigen Energiesicherheit liegt auf der Fähigkeit des Energiesystems, umgehend auf plötzliche Verschiebungen im Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu reagieren. Der Hauptfokus der langfristigen Sicherheit liegt auf rechtzeitigen Investitionen in die Energieversorgung, um Umweltanforderungen und wirtschaftlichen Fortschritten gerecht zu werden.

Markt für Energiesicherheit

Globaler Markt für Energiesicherheit: Wachstumsfaktoren

Zu den Hauptfaktoren, die das Wachstum des weltweiten Energiesicherheitsmarktes vorantreiben, gehören die zunehmende Notwendigkeit, die Energieversorgung vor physischen und Cyberangriffen zu schützen, der Anstieg der Energienachfrage und die zunehmende Nutzung von Energiesicherheitslösungen. Die Mehrheit der Länder verfügt nicht über einen ausreichend einheitlichen Energiemarkt und ist stark von der Energieversorgung aus einer einzigen Quelle abhängig. Darüber hinaus gehen die weltweiten Ölreserven schnell zur Neige, und auch der Klimawandel schreitet schnell voran.

Dies wiederum unterstreicht die Notwendigkeit, die Energiewende von fossilen Brennstoffen hin zu einer Vielfalt von Energieressourcen zu forcieren und die Notwendigkeit der Energiesicherheit zu unterstreichen. Energieressourcen, insbesondere Öl und Gas, sind in vielen Teilen der Welt direkt oder indirekt eine der Hauptursachen für Krieg und Konflikte. Die Staaten suchen nach einer strategischen Alternative, die erschwinglich und zuverlässig genug ist, um der industriellen Infrastruktur als Reaktion auf die politischen Turbulenzen und den erbitterten Wettbewerb um Energieressourcen standzuhalten.

Infolgedessen besteht ein wachsender Bedarf an Lösungen zur Energiesicherheit, was die Expansion des globalen Marktes unterstützt. Darüber hinaus könnten die erheblichen Investitionen der Regierung in Forschung und Entwicklung zur Schaffung neuer Technologien sowie die zunehmende Nutzung der Kernenergie als Energiequelle im Laufe des Prognosezeitraums weitere potenzielle Aussichten für den globalen Energiesicherheitsmarkt bieten. Das Haupthindernis für die Expansion des globalen Energiesicherheitssektors ist jedoch die mangelnde Aufklärung der Betreiber.

Die Covid-19-Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesundheitssysteme und Gesellschaft und hat die größte globale Katastrophe verursacht. Die Regierungen mehrerer Länder konzentrieren sich in erster Linie darauf, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen und ihre Wirtschaft in beispiellosem Ausmaß anzukurbeln. Der globale Handel, der Transport und die Wirtschaftstätigkeit sind infolge der strengen Ausgangssperren und Beschränkungen von Handel und Transport allesamt zum Erliegen gekommen.

Der Bedarf an Energie, insbesondere Strom und Öl, ging in den Ländern zurück, die unter einem vollständigen Lockdown standen. Im ersten Quartal 2020 kam es in Ländern wie Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich zu einem vollständigen Lockdown, was die Nachfrage nach Elektrizität reduzierte. Darüber hinaus wurde auch die Lieferung von Maschinen und Ausrüstungen aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette gestoppt. Geringere Investitionen in energiebezogene Aktivitäten waren auch eine Folge der Einschränkungen der Mobilität von Menschen und Produkten. Während der Pandemie wurde das Wachstum der globalen Energiesicherheitsbranche durch alle diese Gründe zusammen erheblich beeinträchtigt.

Globaler Markt für Energiesicherheit: Segmentierung

Kraftwerke, Regionen, professionelle Dienstleistungen und Technologie werden verwendet, um den weltweiten Energiesicherheitsmarkt zu klassifizieren. Die Segmente Netzwerksicherheit und physische Sicherheit des globalen Energiesicherheitsmarktes sind nach Technologien unterteilt. Der globale Markt ist nach professionellen Dienstleistungen in vier Segmente unterteilt: Managed Services, Systemdesign, Integration & Beratung, Risikomanagementdienste und Integration. Die Kategorien Öl und Gas, Kernenergie, erneuerbare Energien, Wärme und Wasserkraft werden verwendet, um die Kategorie Kraftwerke zu kategorisieren.

Globaler Markt für Energiesicherheit: Regionale Analyse

Im Prognosezeitraum wird Nordamerika voraussichtlich den weltweiten Energiesicherheitsmarkt dominieren. Der Markt in dieser Region wächst aufgrund von Faktoren wie dem Einsatz modernster Technologien zum Schutz von Energieressourcen vor Cyber- und physischen Angriffen, der Präsenz wichtiger Akteure, der steigenden Nachfrage nach hochentwickelten Netzwerken und den steigenden Ausgaben für Energiesicherheitslösungen. Der asiatisch-pazifische Raum hingegen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Dies kann mit einer Zunahme staatlicher Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zusammenhängen.

Globaler Markt für Energiesicherheit: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Energiesicherheit.

Honeywell International Inc.

Symantec Corporation

Thales-Gruppe

Aegis Defense Services Ltd

Ericsson

HCL

Cassidian

Tofino

BAE-System

Raytheon

Der globale Markt für Energiesicherheit ist wie folgt segmentiert:

Nach Technologien

Netzwerksicherheit und physische

Von Professional Services

System-Design

Integration & Beratung

Risikomanagement-Dienstleistungen

Verwaltete Dienste

Nach Kraftwerken

Ölbenzin

Nuklear

Erneuerbare Energie

Thermische und hydraulische

Globaler Markt für Energiesicherheit: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

