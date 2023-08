Globaler Marktgrößen-, Marktanteils- Und Wachstumsbericht Für Power Over Ethernet (PoE)-Lösungen 2030

Die globale Marktgröße für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen betrug im Jahr 2022 rund 1.976,42 Millionen US-Dollar und soll bis 2030 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10,43 % zwischen 2023 und 2023 auf rund 4.351,69 Millionen US-Dollar anwachsen 2030. der Projektionszeitraum. Darüber hinaus untersucht der Bericht neue Möglichkeiten in der Power over Ethernet (PoE)-Lösungsbranche.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen – Überblick

PoE-Lösungen kombinieren Strom und Daten über Ethernet und sorgen so für die Stromversorgung von Netzwerkgeräten. Versorgt VoIP-Geräte, RFID-Lesegeräte, Remote-IP-Sicherheitskameras, Bewegungsmelder, WLAN-Zugangspunkte und Bewegungsmelder. Früher installierten Unternehmen für die Strom- und Datenübertragung ein separates Kabelnetz. Dies führte jedoch zu hohen Betriebs- und Wartungskosten. Um die Kosten zu minimieren, begannen Unternehmen, PoE-Kabel zu verwenden.

Holen Sie sich ein kostenloses Muster: www.zionmarketresearch.com/sample/power-over-ethernet-solutions-market

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen: Wachstumsfaktoren

Der Markt dürfte in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen, da an jedem Endpunkt Stromkabel installiert werden müssen, um eine kontinuierliche Stromversorgung für Haushalte und Büros sicherzustellen. Darüber hinaus trägt das PoE-System dazu bei, die Stromversorgung an einem Ort zu zentralisieren und bietet eine Hochgeschwindigkeitsverbindung, die eine große Anzahl drahtloser Geräte in verschiedenen Geschäftsumgebungen unterstützt. PoE-Lösungen unterstützen auch IoT-Unternehmen wie Smart-Grid-Systeme, Smart Buildings und Smart Cities. Darüber hinaus wird die Schaffung neuartiger Standards, die die Unterstützung neuartiger Netzwerkgeräte erweitern, die Expansion des Marktes für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen weiter beschleunigen. Neben, Regulierungsbehörden versuchen, ständige Änderungen an bestehenden Protokollen und Standards einzuführen, was zu einer breiten Akzeptanz von Power-over-Ethernet-Lösungen in unzähligen Branchen führen wird. PoE-Lösungen helfen bei der Bereitstellung von Gigabit-Konnektivität für mit dem Netzwerk verbundene Geräte und verbundene Technologien. Dieser Aspekt wird das Wachstum des Marktes für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen im Berichtszeitraum weiter ankurbeln.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen – Segmentierung

Der Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen ist in Typ, Gerät, Anwendung und Endverwendung unterteilt. Typisch ist die Branche der Power over Ethernet (PoE)-Lösungen in Stromversorgungsgeräte und angetriebene Geräte unterteilt. Hinsichtlich der Geräte wird der Markt in Ethernet-Switches und -Injektoren, drahtlose Funkzugangspunkte, IP-Kameras und VoIP-Telefone kategorisiert. Hinsichtlich der Anwendungen ist der Markt in Lichtsteuerung, IoT-Konnektivität, Infotainment sowie Sicherheit und Zugangskontrolle unterteilt. Im Hinblick auf die Endverwendung ist der Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen in die Bereiche Gewerbe, Privathaushalte und Industrie unterteilt.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen – regionale Analyse

Nach Regionen kann der Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen in fünf Hauptregionen unterteilt werden: Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Nordamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass der Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen in Nordamerika in den kommenden Jahren erheblich zur Gesamtentwicklung des Marktes beitragen wird. Das Wachstum ist auf die Vervielfachung vernetzter Geräte durch den Beginn von Industrie 4.0 zurückzuführen. Darüber hinaus wird die zunehmende Nutzung drahtloser Geräte wie Smartphones und iPhones sowie netzwerkgebundener Geräte wie Router, Gateways und Hubs die Expansion des regionalen Marktes vorantreiben. Neben,

Es wird erwartet, dass auch der europäische Markt im geschätzten Zeitraum ein enormes Wachstum verzeichnen wird, vorbehaltlich einer günstigen Regierungspolitik, die die Einführung von PoE-Lösungen steuert. Darüber hinaus wird die industrielle Automatisierung, die in Ländern wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich im gesamten Fertigungssektor eine stärkere Rolle spielt, den Geschäftsumfang auf dem europäischen Kontinent erweitern.

Kaufen Sie eine Kopie des Berichts direkt bei TOC @

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen – Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Hauptakteuren auf dem Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen gehören:

Advantech Co. Ltd.

NETGEAR Inc.

Kinetic Technologies Holdings Limited

Analog Devices Inc.

Avaya Inc.

STMicroelectronics NV

Belden Inc.

Broadcom

Cisco Systems Inc.

Huawei Technologies Co.

Dell Technologies Inc.

Silicon Laboratories Inc.

Euromicron AG

CommScope Holding Company

HPE Ltda.

ON Semiconductor Corp.

y Texas Instruments Inc.

Globaler Markt für Power over Ethernet (PoE)-Lösungen – Segmentanalyse

Nach Typ

Stromversorgungsgeräte

motorisierte Geräte

pro Gerät

Ethernet-Switches und -Injektoren

Drahtlose Funkzugangspunkte

IP-Kameras

VoIP-Telefone

per Antrag

Lichtsteuerung

IoT-Konnektivität

Infotainment

Sicherheit und Zugangskontrolle

Nach Endverbrauch

Werbung

Wohn

Industriesektoren

Nach Region

Nordamerika

Die Vereinigten Staaten

Europa

Das Vereinigte Königreich

Frankreich

Deutschland

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

Welche Berichte bieten

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Rushikesh Dorge

EE. USA: +1 347 690-0211

Vereinigtes Königreich: +44 2032 894158

Japan: +81 50 5806 9039

Indien: +91 7768 006 007

Web: www.zionmarketresearch.com/

Blog: zmrblog.com/

Weitere Berichte lesen:

www.linkedin.com/pulse/global-fertility-testing-devices-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-advanced-visualization-market-size- share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-automotive-seat-belts-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-direct-thermal- ticket-paper-market-size-share-growth-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-next-generation-supply-chain-market-size-share-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/ 122-cagr-global-iot-defense-market-surpass-us-65-bn-report-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/402-cagrglobal-electric-bus-charge-station-market-surpass-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/1642-cagr-global-esim-market-surpass-us-258-bn-report-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/385-cagrglobal-ev-charge-cable-market-surpass-us-32-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-robot-service-market-sizeshare-worth- USD-44-Milliarden-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/245-cagr-global-electric-vehicle-market-surpass-us-980-mahavir-aiwale/

www.linkedin.com/pulse/global-addison- Disease-testing-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-feather-meal-market-size-share-growth-report-2030-anil-shinde/

www.linkedin. com/pulse/global-power-over-ethernet-poe-solutions-market-size-share-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-laboratory-automation-market-size-share-growth-anil-shinde/

www.linkedin.com/pulse/global-extended-reality-xr-market-size-share-growth-report-shinde/