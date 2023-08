Globaler Markt Für Drahtlose Konnektivität: Größe, Anteil, Wachstumsbericht 2030

Die Größe des globalen Marktes für drahtlose Konnektivität betrug im Jahr 2022 rund 71,60 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 219,86 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 15,06 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität – Überblick

Um die komplizierten Kabelnetze zu reduzieren, die in Kommunikationsnetzwerken, Haushalten und anderen Organisationen verwendet werden, wird drahtlose Konnektivität verwendet. Viele elektrische Geräte nutzen drahtlose Verbindungsgeräte. GPS, Wi-Fi und Bluetooth werden für viele Geräte wie Mobiltelefone und Smartphones universell.

Darüber hinaus ist drahtlose Konnektivität auch für eine Vielzahl von IoT-Anwendungen wie Steuergeräten, Gateways und Cloud Computing erforderlich. IoT-Geräte nutzen drahtlose Konnektivität, um einen Zugangspunkt zu unterstützen, von dem aus die Datenübertragung und Kommunikation zwischen zwei Geräten erfolgt. In den letzten Jahren ist die Geschäftsnachfrage nach drahtloser Konnektivität gestiegen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, Kosten einzusparen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Segmentierung

Die globale drahtlose Konnektivität ist nach Technologie, Anwendung und Geografie segmentiert. Aufgrund der Technologie ist der globale Markt global unterteilt in Wi-Fi, Bluetooth Smart, Bluetooth Smart/Ant+, NFC, EnOcean, Cellular, Z-Wave, ISA100, Bluetooth, Wi-Fi/Bluetooth Smart, ZigBee, GNSS. ANT+, WHART und Thread.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für drahtlose Konnektivität in tragbare Geräte, Automobil und Transport, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Gebäudeautomation, Landwirtschaft und Industrie unterteilt. Der globale Markt ist in verschiedene Regionen wie Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und den Rest der Welt diversifiziert.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Wachstumsfaktoren

Das Marktsegment, das den größten Beitrag leistet, sind Anwendungen der Unterhaltungselektronik. Dies ist hauptsächlich auf den Aufstieg des IoT und der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation zurückzuführen. Der Markt für intelligente Wi-Fi/Bluetooth-Technologie wächst rasant. Der Telekommunikations- und Unterhaltungselektronikmarkt wächst rasant, was wiederum die Marktnachfrage nach drahtloser Konnektivität erhöht.

Der Bedarf an Echtzeit-Computing und die Nachfrage nach vernetzten Geräten haben den Markt für drahtlose Konnektivität stark vorangetrieben. Die anderen drahtlosen Technologiegeräte, die das Wachstum des Marktes vorangetrieben haben, sind ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi und Low Power Wide Area (LPWA)-Netzwerke. Das Fehlen einheitlicher Kommunikationsprinzipien stellt eine Herausforderung für das Wachstum des Marktes für drahtlose Konnektivitätsnetzwerke dar. Darüber hinaus behindern auch Störungen durch andere elektromagnetische Quellen, physische Objekte und Schichtstrukturen die Entwicklung der drahtlosen Konnektivitätstechnologie.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Hauptakteure auf dem Markt für drahtlose Konnektivität sind Qualcomm Incorporated, Texas Instruments, STMicroelectronics NV, Cypress Semiconductor Corporation, NEXCOM International Co. Ltd., Intel Corporation, Atmel Corp., NXP Semiconductor NV, MediaTek Inc. und EnOcean GmbH.

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Regionale Analyse

Die Region mit dem höchsten Marktanteil ist die nordamerikanische Region. Entwickelte Volkswirtschaften wie die USA und Kanada haben aufgrund der Zunahme von IoT-Anwendungen großes Potenzial, das Marktwachstum zu fördern.

Diese beiden Regionen sind technisch fortgeschrittene Länder und offen für die Einführung neuer Technologien, wodurch Marktchancen für drahtlose Konnektivität entstehen. Auch die Region Asien-Pazifik trägt ihren Teil zum Wachstum des Marktes bei. Die Regierungen von Ländern wie Indien, China, Südkorea und Japan ergreifen Initiativen zur Entwicklung von Technologien, die drahtlose Konnektivität nutzen.

Der globale Markt für drahtlose Konnektivität wird von Akteuren angeführt wie:

Integriertes Qualcomm

Texas Instruments

STMicroelectronics NV

Cypress Semiconductor Corporation

NEXCOM International Co. Ltd.

Intel Corporation

Atmel Corporation

NXP Semiconductor NV

MediaTek Inc.

EnOcean GmbH.

Der globale Markt für drahtlose Konnektivität ist wie folgt unterteilt:

Durch Technologie

W-lan

Bluetooth intelligent

Intelligentes Bluetooth/Ant+

NFC

EnOcean

Handy

Onda Z

ISA100

Bluetooth

Intelligentes WLAN/Bluetooth

ZigBee

GNSS

ANT+

WAS und der Thread

per Antrag

Tragbare Geräte

Automobil und Transport

Unterhaltungselektronik

Telekommunikation

Gesundheitspflege

Gebäudeautomation

Landwirtschaft und Industrie

Globaler Markt für drahtlose Konnektivität: Regionale Segmentanalyse

Nordamerika

UNS

Europa

Großbritannien

Frankreich

Deutschland

Pazifisches Asien

Porzellan

Japan

Indien

Lateinamerika

Brasilien

Naher Osten und Afrika

Was die Berichte liefern

Vollständige und eingehende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Details zur Marktsegmentierung.

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um deren Präsenz am Markt zu stärken.

