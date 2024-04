Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Audio-Türsprechanlagen, 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des weltweiten Marktes für Türsprechanlagen im Jahr 2022 etwa 2.861,49 Millionen US-Dollar und dürfte bis 2030 etwa 4.397,48 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,53 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Türsprechanlagen vorantreiben, behindern und erschweren, sowie die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für Türsprechanlagen.

Markt für Audio-Türsprechanlagen

Globaler Markt für Audio-Türsprechanlagen: Überblick

In den letzten Jahren haben Audio-Türsprechanlagen in Entwicklungsländern auf der ganzen Welt großes Interesse geweckt. Es handelt sich um ein elektrisches Gerät, das eine bidirektionale Kommunikation von der Straße zur Wohnung in Häusern, Wohnungen usw. ermöglicht. Dieses Gerät funktioniert über sichere Kommunikationsnetze, die das Öffnen von Türen regeln und Personen den Zutritt zu Wohnungen, Arbeitsplätzen oder anderen Gebäudetypen ermöglichen können. Eine Gegensprechanlage zwischen einer Haus- und einer Straßentür ist die beliebteste Art von Audio-Türsprechanlage. Die Schalternummern auf den Geräten unterscheiden sich je nach Anzahl der Türen. Audio-Türsprechanlagen für Wohn- und Wohnungen sind mit vielen Tasten ausgestattet, die auch als Türsprechplatten bezeichnet werden.

Globaler Markt für Audio-Türsprechanlagen: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Audio-Türsprechanlagen wächst weltweit stark. Wachsende Sicherheitsbedenken, zunehmende Trends zu intelligenter Überwachung, freier Zugang und eine steigende Nachfrage nach Smart Homes sind einige der Faktoren, die den Marktanstieg vorantreiben. Der Schutz des eigenen Eigentums hat für jeden Haus- oder Geschäftsbesitzer oberste Priorität, und Audio-Türsprechanlagen sind unerlässlich, um potenzielle Angreifer abzuschrecken. Darüber hinaus bieten automatisierte Audio-Türsprechanlagen eine Lösung, die die Energie spart, ständig auf die Türklingel zu reagieren, wenn man keine Besucher oder Verkäufer empfangen möchte. Ein Vorteil von Audio-Türsprechanlagen besteht darin, dass Sie in Echtzeit mit der Person sprechen können, ohne jemals die Haustür öffnen zu müssen.

Dank Zweiwege-Audiokommunikation kann der Eigentümer wissen, wer draußen wartet. Im Laufe des Prognosezeitraums werden diese Audio-Türsprechanlagenfunktionen voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben. Im Prognosezeitraum wird der Markt für Audio-Türsprechanlagen jedoch möglicherweise nicht so stark wachsen, da die Geräte nicht bekannt sind und zusätzliche Ausgaben anfallen. Im Laufe des Prognosezeitraums werden durch die wachsenden globalen Initiativen für Smart Homes und Smart Cities höhere Wachstumschancen für den Markt erwartet.

Ein großes Hindernis für das Wachstum des weltweiten Marktes für Audio-Türsprechanlagen ist die COVID-19-Epidemie. Die Nachfrage nach Audio-Türsprechanlagen wurde durch die strengen Lockdowns mehrerer Regierungen zur Eindämmung der Ausbreitung der Infektion negativ beeinflusst, da auch die Bauindustrie stark betroffen war. Darüber hinaus hat der durch die Epidemie verursachte globale Wirtschaftsabschwung den Geschmack der Verbraucher etwas verändert. Dennoch wird erwartet, dass der Markt im ersten Quartal 2021 an Fahrt gewinnen wird.

Globaler Markt für Audio-Türsprechanlagen: Segmentierung

Basierend auf Endbenutzer, Geografie, Vertriebskanal und Konnektivität ist der weltweite Markt für Audio-Türsprechanlagen in zwei Segmente unterteilt. Der globale Markt für Audio-Türsprechanlagen ist basierend auf der Konnektivität in kabelgebundene und kabellose Türsprechanlagen unterteilt. Von diesen wird prognostiziert, dass sich die Kategorie der kabellosen Türsprechanlagen im Prognosezeitraum am schnellsten entwickeln wird. Es gibt zwei Arten von Vertriebskanälen: Offline-Kanäle und Internetkanäle. Der globale Markt für Audio-Türsprechanlagen ist basierend auf dem Endbenutzer in Wohn-, Gewerbe- und andere Segmente unterteilt.

Globaler Markt für Audio-Türsprechanlagen: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Türsprechanlagen zählen Jacques Technologies Pty Ltd, GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD., SVAT ELECTRONICS, SAMSUNG, Jacques Technologies Pty Ltd, Honeywell International Inc., Schneider Electric, Panasonic Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd und Nortek Security and Control.

Globaler Markt für Audio-Türsprechanlagen: Regionale Analyse

Schätzungen zufolge wird Nordamerika im Prognosezeitraum den globalen Markt für Türsprechanlagen in Bezug auf den Marktanteil dominieren. Der dominierende Marktanteil in dieser Region ist vor allem auf die Einführung moderner Sicherheitssysteme im Wohnbereich zurückzuführen. Darüber hinaus treibt die wachsende Nachfrage nach Smart Homes die Nachfrage nach Türsprechanlagen in dieser Region an. Es wird erwartet, dass Europa einen erheblichen Umsatzbeitrag zum globalen Markt für Türsprechanlagen leistet. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der lukrativste Markt für Türsprechanlagen sein.

Das schnelle Wachstum des Marktes in dieser Region ist vor allem auf die wachsende Baubranche, die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitsoptionen und das steigende verfügbare Einkommen zurückzuführen.

Markt für Audio-Türsprechanlagen: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für Türsprechanlagen wird von Akteuren wie diesen dominiert:

Jacques Technologies Pty Ltd

GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD

SVAT ELEKTRONIK

SAMSUNG

Jacques Technologies Pty Ltd

Honeywell International Inc

Schneider Electric

Panasonic Corporation

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd

Nortek Sicherheit und Kontrolle

Der globale Markt für Audio-Türsprechanlagen ist wie folgt segmentiert:

Nach Konnektivität

Kabelgebundene Türsprechanlagen

Drahtlose Türsprechanlagen

Nach Vertriebskanal

Offline-Kanäle

Online-Kanäle

Nach Endbenutzer

Wohnen

Kommerziell

Andere

Globaler Markt für Audio-Türsprechanlagen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

