Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des digitalen Logistikmarktes 2030

Bis 2030 soll der globale Markt für digitale Logistik von seinem geschätzten Wert von 1974,68 Millionen USD im Jahr 2022 auf 6647,82 Millionen USD wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 16,53 % zwischen 2023 und 2030. In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Herausforderungen des weltweiten Marktes für digitale Logistik sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des gesamten Prognosezeitraums untersucht. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Perspektiven im Bereich der digitalen Logistik.

Globaler Markt für digitale Logistik: Überblick

Die Digitalisierung der Logistikbranche hat neue Möglichkeiten für das Unternehmenswachstum geschaffen. Tatsächlich spielt die digitale Logistik eine entscheidende Rolle in der Lieferkette, da sie dazu beiträgt, logistische Abläufe zu rationalisieren und zu beschleunigen sowie menschliche Fehler bei der manuellen Datenerfassung während des gesamten Prozesses zu vermeiden. In der Logistikbranche hat sich gezeigt, dass die Digitalisierung die Betriebskosten senkt und gleichzeitig die Genauigkeit bei der Auftragserfüllung verbessert, Produktivitätsverluste verhindert und die Datentransparenz für alle Partner und Lieferanten aufrechterhält.

Digitaler Logistikmarkt

Globaler Markt für digitale Logistik: Wachstumsfaktoren

Zu den Faktoren, die das Wachstum des weltweiten digitalen Logistikmarktes vorantreiben, gehören die wachsende Verbraucherbasis, politische und wirtschaftliche Ereignisse, der Aufstieg des Internets der Dinge und eine Zunahme der Anzahl digitaler Kunden. Das Internet der Dinge (IoT) erobert das Lieferkettengeschäft schnell. Es wird prognostiziert, dass das IoT in den nächsten Jahren Auswirkungen auf die Logistik und die Lieferkette haben wird. Einzelhandels-, Transport- und Industrieunternehmen können dank des Internets der Dinge nun Waren in Echtzeit verfolgen und sicherstellen, dass sie in gutem Zustand und vor allem zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ankommen. Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für IoT in der Logistik, darunter Wearables und intelligente Lagerhäuser. Das Wachstum in der digitalen Logistikbranche wird durch eine solche digitale Transformation in der Logistik vorangetrieben.

Die COVID-19-Epidemie hat sich negativ auf die Weltwirtschaft ausgewirkt. Sie betrifft alle Branchen, darunter IT, Gesundheitswesen, Transport und viele mehr. Mehrere Länder haben strenge Ausgangssperren verhängt, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Dies führte jedoch zu Störungen in der Lieferkette, was letztlich zur Schließung von B2B-Logistikmärkten führte. Darüber hinaus sind in Wuhan, der von COVID-19 schwer betroffenen Stadt, über 200 Global Fortune 500-Unternehmen ansässig, was Chinas Ruf als Fabrik der Welt weiter festigt. Infolgedessen erlitten Unternehmen, die bei ihren Primär- oder Sekundärlieferanten auf die chinesische Lieferkette angewiesen sind, erhebliche Verluste.

Globaler Markt für digitale Logistik: Segmentierung

Der Markt für digitale Logistik ist in Segmente unterteilt, die auf Funktionen, Diensten, Lösungen und Geografie basieren. Es wird erwartet, dass Datenmanagement und -analyse im Prognosejahr unter den Lösungen am schnellsten wachsen werden. Mithilfe dieser Lösung können IoT-Geräte große Mengen an Rohdaten sammeln und umsetzbare Erkenntnisse ableiten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Abläufe zu optimieren. Im Laufe des Prognosezeitraums wird das Transportmanagement jedoch wahrscheinlich den größten Marktanteil nach Funktionalitäten halten. Die Notwendigkeit, Transportverluste, pünktliche Lieferaufzeichnungen und andere Probleme zu überwachen, treibt die Expansion dieses Marktes voran.

Globaler Markt für digitale Logistik: Wettbewerbsfähige Akteure

JDA Software Pvt Ltd, IBM Corporation, Oracle Corporation, DigiLogistics Technology Ltd, Advantech Corporation, Tech Mahindra Limited, Hexaware Technologies Limited UTI Worldwide Inc., SAP SE und Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung SDS) sind einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für digitale Logistik.

Globaler Markt für digitale Logistik: Regionale Analyse

In Bezug auf den Marktanteil der digitalen Logistik weltweit war Nordamerika führend. Der Markt der Region wächst aufgrund der Existenz großer IT-Unternehmen, der hohen Verbreitung fortschrittlicher Technologien in den USA und Kanada sowie der Verfügbarkeit großer digitaler Dienstleister. Der asiatisch-pazifische Markt wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten entwickeln, wobei Europa den zweitgrößten Marktanteil hält.

Der Markt der Region wächst aufgrund von Faktoren wie der Entwicklung der Transportbranche, der Expansion von Unternehmen in unerschlossene Märkte, dem wachsenden regionalen E-Commerce-Sektor und der Einführung neuerer Technologien. Der Markt in Lateinamerika wächst ebenfalls schnell; der Hauptfaktor, der dieses Wachstum in dieser Region vorantreibt, ist die zunehmende Nutzung digitaler Dienste durch die lokalen Logistik- und Transportsektoren.

Markt für digitale Logistik: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für digitale Logistik wird von Akteuren wie diesen dominiert:

JDA Software Pvt Ltd

IBM Corporation

Oracle Corporation

DigiLogistics Technology Ltd

Advantech Corporation

Tech Mahindra Limited

Hexaware Technologies Limited UTI Worldwide Inc

DU WEISST

Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung SDS)

Der globale Markt für digitale Logistik ist wie folgt segmentiert:

Nach Lösungen

Informationsintegrierte Systeme

Flottenmanagementsysteme

Elektronische Datenaustauschsysteme

Datenbankmanagementsystem

Auftragsmanagementsysteme

Tracking- und Überwachungssystem

Nach Services

Planung & Beratung

Bereitstellung und Integration

Support und Wartung

Nach Funktion

Lagerverwaltung

Transport-Management

Globaler Markt für digitale Logistik: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

