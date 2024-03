Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Behälterbeschichtungen, 2030

Laut einem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wird der weltweite Markt für Behälterbeschichtungen voraussichtlich von geschätzten 3,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 5,6 Milliarden US-Dollar bis Ende 2030 wachsen. Im gesamten geplanten Zeitraum von 2023 bis 2030 wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,15 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum im Laufe des Prognosezeitraums vorantreiben, behindern und die weltweite Nachfrage nach Behälterbeschichtungen beeinflussen werden. Darüber hinaus wird es die Erkundung und Navigation des neuen Potenzials im Bereich der Behälterbeschichtung unterstützen.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Überblick

Viele verschiedene Unternehmen verwenden unterschiedliche Glas-, Metall- und Kunststoffbehälter für die Lagerung und den Transport von Waren. Behälterbeschichtungen sind Materialien, die auf Behälter aufgetragen werden, um deren Lebensdauer zu verlängern und eine qualitativ hochwertige Wartung zu gewährleisten. Durch den Schutz vor Umweltrisiken wie Korrosion helfen diese Beschichtungen den Herstellern, reibungslose Abläufe aufrechtzuerhalten und die Bestandskontrolle in allen wichtigen Branchen zu optimieren.

Darüber hinaus verlängert der Einsatz hochwertiger Behälterbeschichtungen durch die Kontrolle der Luftqualität in der Verpackung die Haltbarkeit der darin aufbewahrten Waren. Da eine Reihe von Branchenteilnehmern ihre Portfolios erweitert haben, wird erwartet, dass die Größe des weltweiten Marktes für Behälterbeschichtungen zunehmen wird. Sie bieten Vorteile wie einen verbesserten Schutz feiner Oberflächen, schnellere Trocknungszeiten und eine hohe UV-Beständigkeit.

Infrastrukturentwicklung: Chancen für Containerhersteller ergeben sich aus den globalen Infrastrukturentwicklungsinitiativen, zu denen auch der Bau von Häfen und Verkehrsknotenpunkten gehört. Entsprechende Behälterbeschichtungen werden immer notwendiger, da die Nachfrage nach Behältern steigt. Behälter mit verbesserter Leistung und Haltbarkeit können über längere Zeiträume transportiert und gelagert werden, was die Marktexpansion vorantreibt.

Ästhetische Überlegungen: Im Behälterbereich wird die Ästhetik immer wichtiger, auch wenn Funktionalität und Leistung immer noch sehr wichtig sind. Die Nachfrage nach Beschichtungen mit ästhetisch ansprechendem Aussehen, anpassbaren Möglichkeiten und Branding-Potenzial ist groß. Die Möglichkeit, Behältern Marken, Muster und Farben hinzuzufügen, zieht Kunden an und fördert die Expansion der Branche. Aufgrund all dieser Faktoren wächst der Markt für Behälterbeschichtungen. Da das Containergeschäft weiter wächst und sich verändert, wird der Bedarf an hochmodernen, umweltfreundlichen und leistungsstarken Beschichtungen wahrscheinlich steigen.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Wachstumsfaktoren

Der wachsende Bedarf an Behälterbeschichtungen ist ein Ergebnis des florierenden Transport- und Logistiksektors in den wichtigsten regionalen Märkten. Weltweit werden immer mehr Güter in Containern aus Stahl und Kunststoff transportiert. Es wird erwartet, dass der Umsatz steigen wird, da der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) die Prognose für den weltweiten Markt für Behälterbeschichtungen vorantreibt. Es wird immer schwieriger, ästhetisch ansprechende Verpackungslösungen herzustellen und gleichzeitig die Produktsicherheit zu gewährleisten, da Verbraucher sich zu optisch ansprechenden Produkten hingezogen fühlen. Die Verwendung hochwertiger Behälterbeschichtungen kann bei Handhabung und Transport zu geringen Schäden führen, da die Behälteroberflächen anfällig für Abnutzung, Risse und Kratzer sind.

Die gestiegene Nachfrage nach Verbrauchergeräten wie Tablets, Smartphones, Laptops, Drohnen und Quadcoptern hat zu einem Bedarf an effizienten Beschichtungslösungen geführt, die einen optimalen Schutz vor Faktoren wie Staub, Regen, Schnee, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit gewährleisten können. Das Aufkommen innovativer Beschichtungsmethoden, wie z. B. der Schutzbeschichtung, hat eine Möglichkeit geschaffen, den weltweiten Marktanteil von Behälterbeschichtungen weiter zu steigern. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie besteht ein erhöhter Bedarf, sicherzustellen, dass pharmazeutische und medizinische Artikel rein sind höchste Qualität und perfekte Hygiene. Beschichtungen von Glasbehältern erfreuen sich heutzutage immer größerer Beliebtheit, da Krankenhäuser, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen Glasbehälter häufig für verschiedene Zwecke verwenden. Mit der Entstehung modernster Oberflächentechnologien sind auch Labore und Krankenhäuser entstanden.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Segmentierung

Basierend auf Behältertyp, Beschichtung, Endverbrauchsindustrie und Geografie kann der weltweite Markt für Behälterbeschichtungen unterteilt werden. Der Weltmarkt wurde basierend auf der Art des Behälters in drei Kategorien unterteilt: Kunststoff, Stahl und Glas. Es wird erwartet, dass Beschichtungen von Kunststoffbehältern in den nächsten Jahren aufgrund der wachsenden Nachfrage nach lebensmittelechten Kunststoffen, die sowohl sicher als auch von höchster Qualität sind, deutlich an Bedeutung gewinnen werden.

Die lösungsmittelbasierten und wasserbasierten Beschichtungssegmente des weltweiten Marktes für Behälterbeschichtungen können nach der Art der Beschichtung unterschieden werden. Der weltweite Markt für Behälterbeschichtungen ist in verschiedene Endverbrauchsbranchen unterteilt, darunter Pharma, Schifffahrt, Lebensmittel und Getränke, Automobil, Öl und Gas und andere. Es wird erwartet, dass die Schifffahrtsindustrie in den nächsten Jahren ihr schnellstes Wachstum verzeichnen wird. Dies liegt daran, dass in letzter Zeit neuartige lösungsmittelbasierte, lösungsmittelfreie und wasserbasierte Epoxidharzlösungen für Binnen-, Meeres- und Offshore-Anwendungen auf den Markt gekommen sind.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Regionale Analyse

Bis 2026 wird voraussichtlich der asiatisch-pazifische Raum den weltweiten Markt für Behälterbeschichtungen dominieren. Einer der Hauptfaktoren für die Expansion des Marktes für Behälterbeschichtungen im asiatisch-pazifischen Raum ist die steigende Nachfrage nach Metalldosen, die zum Aushärten von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden. Die florierenden Branchen Lebensmittel und Getränke, Pharma, E-Commerce und Einzelhandel sowie andere Branchen in Ländern wie Indien, Südkorea, China, Japan und Australien garantieren eine starke regionale Marktexpansion. Die wachsende Bedeutung umweltfreundlicher Verpackungen hat auch dazu beigetragen, den Marktanteil dieses Segments in der globalen Behälterbeschichtungsindustrie zu steigern.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund der steigenden Nachfrage nach langlebigen und nicht langlebigen Gütern erheblich zunehmen wird. Die Prognose für den weltweiten Markt für Behälterbeschichtungen wurde durch die steigende Zahl von Produktzulassungen und die Anforderung, die FDA-Konformität in diesem Bereich zu gewährleisten, gestützt. Die Nachfrage nach diesen Lösungen wurde durch die hohe Häufigkeit von Schifffahrts- und Frachtaktivitäten verstärkt, die durch den wachsenden grenzüberschreitenden Handel in der gesamten Region erleichtert werden. Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten und Kanada beim Marktanteil die Führung übernehmen würden.

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Containerbeschichtungsmarkt stellt wichtige Akteure vor wie:

Ultrimax-Beschichtungen

KANGNAM JEVISCO CO., LTD.

Chugoku Marine Paints, Ltd.

Die Sherwin-Williams Company

Nordson Corporation

Der globale Containerbeschichtungsmarkt ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Container

Stahlbehälter

Glas-Container

Durch Beschichten

Beschichtung auf Lösungsmittelbasis

Beschichtung auf Wasserbasis

Nach Endverwendung

pharmazeutisch

Marine

Essen & Getränke

Automobil

Ölbenzin

Andere

Globaler Markt für Behälterbeschichtungen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

