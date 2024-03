Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Dark-Fiber-Netzwerkmarktes für 2030

Laut einer Analyse von Zion Market Research wird der globale Markt für Dark-Fiber-Netzwerke im Jahr 2022 auf 5,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2030 auf 12,3 Milliarden US-Dollar anwachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,31 % wachsen.

Der Bericht analysiert die Wachstumstreiber, Einschränkungen und Auswirkungen des globalen Dark-Fiber-Netzwerkmarktes auf die Nachfrage im Prognosezeitraum. Es wird auch dabei helfen, die sich bietenden Chancen in der Dark-Fiber-Netzwerkbranche zu erkennen und zu erkunden.

Markt für Dark-Fibre-Netzwerke

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Überblick

Unbenutztes optisches Kabel, das im Boden vergraben ist, wird als Dark Fiber, manchmal auch als Black Fiber oder Unit Fiber bezeichnet. Da der Bau von Glasfasernetzrouten eine große Investition erfordert, werden Kabel häufig mit erheblicher Überkapazität installiert, die in Zukunft an die Organisationen vermietet werden kann. Unternehmen und Organisationen mit speziellen Netzwerkanforderungen und dem Wunsch nach einer durchgängigen Kontrolle über ihre Netzwerkinfrastruktur können vom Dark-Fiber-Netzwerk profitieren.

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Dark-Fiber-Netzwerke wächst weltweit exponentiell. Der Bedarf an Unternehmenskonnektivität wächst aufgrund zunehmender Tendenzen im Bereich Edge Computing, Cloud Computing und dem Internet der Dinge. Dies ist das Hauptelement, das die Expansion des Weltmarktes vorantreibt. Die Mehrheit der Unternehmen ist stark auf die Internetkonnektivität angewiesen, und dies ist einer der Haupttreiber für das Wachstum des Marktes. Ein weiterer Grund ist die zunehmende Verbreitung von Internetdiensten. Das schwarze Glasfasernetz bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Vorteile, wie Skalierbarkeit, Flexibilität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Redundanz. Daher ist es perfekt für große Unternehmen, die fortschrittliche Netzwerke benötigen, und Finanzdienstleister, die unbegrenzte Bandbreite benötigen.

Darüber hinaus können eine Vielzahl von Unternehmen und Organisationen, darunter Telekommunikationskonzerne, Internetanbieter, Regierungsbehörden, Hochschulgelände, E-Commerce- und Einzelhandelsbetriebe, Logistikunternehmen und viele mehr, von Dark-Fiber-Netzwerken profitieren. Dadurch wächst der Markt für Dark-Fiber-Netzwerke weltweit. Darüber hinaus wächst der Markt, teilweise aufgrund des wachsenden Bedarfs, die verfügbare Bandbreite zu erhöhen, da der Bedarf an Internetzugang für die Erledigung täglicher Aufgaben und Vorgänge zunimmt. Darüber hinaus könnte der Ausbau des 5G-Netzes im Laufe des Prognosezeitraums eine Reihe von Chancen für den Ausbau des weltweiten Marktes für Dark-Fibre-Netze bieten. Allerdings könnten die anfänglichen finanziellen Mittel und die laufenden Kosten für die Wartung und Reparatur des Dark-Fiber-Netzwerks den Ausbau behindern.

Die Covid-19-Epidemie hatte moderate Auswirkungen auf den globalen Markt für Dark-Fiber-Netzwerke. Strenge Lockdowns und Reisebeschränkungen auf der ganzen Welt führten im ersten Halbjahr 2020 zu einer Unterbrechung der Wertschöpfungskette des Dark-Fiber-Netzwerks. Infolgedessen ging die Menge der eingesetzten Dark-Fibre-Netze zurück. Da jedoch die IT- und Finanzbranche bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben immer stärker auf den Internetzugang angewiesen ist, stieg der Bedarf an Dark-Fibre-Netzwerken in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 stark an. Daher wird erwartet, dass der Markt im prognostizierten Zeitraum um 20 % wachsen wird eine gesunde Quote.

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Segmentierung

Basierend auf Typ, Material, Netzwerktyp, Endbenutzer und Geografie gibt es zwei Segmente im weltweiten Markt für Dark-Fiber-Netzwerke. Das Typensegment bilden Singlemode- und Multimodefasern. Im Materialbereich gibt es Glas und Kunststoff. Die beiden Netzwerktypen, die den globalen Markt für Dark-Fibre-Netzwerke ausmachen, sind Langstrecken- und Metronetze. Zur Klassifizierung des Endbenutzersegments werden Internetdienstanbieter (ISPs) und andere Branchen wie Telekommunikation, Eisenbahn, Gesundheitswesen, Öl und Gas, Militär und Luft- und Raumfahrt, IT-gestützte Dienste, BFSI und andere herangezogen.

Globaler Markt für Dark-Fiber-Netzwerke: Regionale Analyse

Schätzungen zufolge wird Nordamerika im prognostizierten Zeitraum weiterhin eine dominierende Stellung auf dem weltweiten Markt für Dark-Fiber-Netzwerke einnehmen. Die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes in dieser Region sind die zunehmende Nutzung von IoT und Cloud Computing, das Vorhandensein einer gut etablierten Netzwerkinfrastruktur und die Präsenz bedeutender Schlüsselakteure. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund zunehmender Multimode-Glasfaserinstallationen, steigender Investitionen in die Infrastrukturentwicklung und der steigenden Nachfrage von BFSI und Internetdienstanbietern nach Dark-Fiber-Netzwerken schnell wachsen wird.

Globaler Markt für Dark-Fibre-Netzwerke: Wettbewerbsfähige Akteure

Der globale Markt für Dark-Fibre-Netzwerke stellt wichtige Akteure vor wie:

Geistiges Eigentum von AT&T

CenturyLink, Inc.

GTT Communications, Inc.

Konsolidierte Kommunikation

Comcast Corporation

Colt Technology Services Group Limited

Zayo Group, LLC

Windstream-Kommunikation

Verizon Communications, Inc

NTT Communications Corporation

Andere

Der globale Markt für Dark-Fiber-Netzwerke ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

Multimode-Faser

Singlemode-Faser

Nach Material

Plastik

Glas

Nach Netzwerktyp

Langstrecke

Metro

Vom Endbenutzer

Internetdienstanbieter (ISPs) und Telekommunikation

Eisenbahn

Gesundheitspflege

Ölbenzin

Militär & Luft- und Raumfahrt

IT-gestützte Dienstleistungen

BFSI

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

