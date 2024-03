Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Bauabfallrecyclingmarktes für 2030

Der weltweite Markt für das Recycling von Bauabfällen wurde im Jahr 2022 auf 28,97 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 41,88 Milliarden US-Dollar erreichen , was einem jährlichen Wachstum von 5,40 % von 2023 bis 2030 entspricht.

Globaler Markt für das Recycling von Bauabfällen: Überblick

Eine Art von heterogenem Baumaterial, das bei vielen Bauaktivitäten anfällt, wird als Bauschutt bezeichnet. Der Großteil des Bauschutts wird deponiert, was die Belastung der Deponien erhöht. Daher ist die Wiederverwertung von Bauschutt von entscheidender Bedeutung. Beim Recycling von Bauabfällen werden bei Renovierungs- und Bauarbeiten anfallende Abfallstoffe getrennt und wiederverwendet. Zu den verwertbaren Gegenständen gehören Abfälle, alte Materialien, neue Materialabfälle und Verpackungen; Fenster, Türen, Mauerwerksmaterialien und Geräte aus dem Umbau sind ebenfalls recycelbar.

Markt für Bauabfallrecycling

Globaler Markt für Bauabfallrecycling: Wachstumsfaktoren

Der Markt für das Recycling von Bauabfällen wächst weltweit erheblich. Zu den Hauptfaktoren, die die Expansion des weltweiten Marktes für Bauschutt-Recycling unterstützen, gehören unter anderem eine Zunahme der im Bauwesen verwendeten Materialien, zunehmende Bedenken hinsichtlich der Umweltverschmutzung und strenge staatliche Gesetze zur Entsorgung von Bauschutt. Studien zufolge werden beim Bau eines 2.000 Quadratmeter großen Hauses normalerweise fast 8.000 Pfund Bauschutt auf einer Mülldeponie abgeladen. Aufgrund des zunehmenden Drucks von Bauschutt auf Deponien werden diese immer knapper.

Holen Sie sich ein kostenloses Muster: https://www.zionmarketresearch.com/sample/construction-waste-recycling-market

Auch durch die chemische Behandlung von Holz und Lösungsmitteln kann es zu Wasser- und Bodenverschmutzungen kommen. Daher recyceln Bauunternehmen Bauschutt und ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um natürliche Ressourcen zu schützen und Umweltschäden zu reduzieren. Infolgedessen nimmt das Recycling von Bauabfällen zu, da es die Wiederverwendung von Materialien ermöglicht, das Abfallaufkommen und den CO2-Ausstoß senkt und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet. Aufgrund all dieser Faktoren wächst der weltweite Markt. Darüber hinaus sind die Haupttreiber des Marktwachstums die Zunahme von Wohn- und Gewerbeprojekten, die Instandhaltung von Straßen und Autobahnen sowie die Zunahme von Umbauprojekten.

Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Hybridrecycling, bei dem standortspezifische Recyclingtechniken mit Mischrecycling kombiniert werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der weltweite Markt für das Recycling von Bauabfällen im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der sich schnell entwickelnden Technologie für diesen Zweck wachsen wird. Der weltweite Markt für das Recycling von Bauschutt dürfte jedoch aufgrund der höheren Kosten, die mit dem Recycling von Bauschutt verbunden sind, möglicherweise nicht so stark wachsen.

In den meisten Ländern der Welt gelten strenge Gesetze, wie etwa vollständige Abriegelungen und Reisebeschränkungen. Die Bauwirtschaft wurde durch diese Gesetze stark behindert. Es kam zu einer Verschiebung laufender Projekte und es wurden keine neuen Bauprojekte gestartet. Die Bauaktivitäten wurden auch durch Unterbrechungen der Lieferkette und Einschränkungen der Mitarbeitermobilität beeinträchtigt. Darüber hinaus hat die Mehrheit der Menschen aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft Umbaupläne für ihre Häuser und Arbeitsplätze verschoben. Somit wirkt sich die Covid-19-Epidemie negativ auf den globalen Markt für das Recycling von Bauabfällen aus.

Globaler Markt für Bauabfallrecycling: Segmentierung

Der weltweite Markt für das Recycling von Bauabfällen wird nach Material, Service und Region klassifiziert.

Basierend auf dem Material wird das Recycling von Bauschutt in Märkte für Holz, Metall, Ziegel, Beton und andere Materialien unterteilt. Es wird erwartet, dass die Betonkategorie von allen den größten Marktanteil hat.

Basierend auf der Dienstleistung bilden die Entsorgungs- und Sammelsegmente den globalen Markt. Der Marktführer unter diesen wird voraussichtlich der Sammelsektor sein.

Globaler Markt für Bauabfallrecycling: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den größten Anteil am Weltmarkt für das Recycling von Bauabfällen haben wird. Die rasche Urbanisierung, eine Zunahme von Gewerbe- und Wohnbauprojekten in China und Indien, wachsende Umweltbedenken und das Bewusstsein für die Notwendigkeit, natürliche Ressourcen zu schonen, sind einige der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum in dieser Region vorantreiben. Staatliche Beschränkungen bei der Beseitigung von Bauschutt und eine Zunahme von Renovierungen sind die Hauptursachen für die Expansion des Marktes in Nordamerika und Europa.

Kaufen Sie direkt eine Kopie des Berichts mit TOC: https://www.zionmarketresearch.com/toc/construction-waste-recycling-market

Globaler Markt für Bauabfallrecycling: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den prominenten Akteuren, die auf dem globalen Markt für das Recycling von Bauabfällen tätig sind, gehören:

Casella Abfallsysteme

Progressive Waste Solutions Ltd.

FCC-Umgebung

Advanced Disposal Services LLC

Von Se & Co. repariert. Kg

Abfallanschluss

Republikdienst

Clean Harbors Inc.

Renewi PLC

Daiseki Co. Ltd.

Der globale Markt für das Recycling von Bauabfällen ist unterteilt in:

Nach Material

Holz

Metall

Ziegel

Beton

Andere.

Durch Service

Entsorgung

Sammlung

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion-Marktforschung

USA/Kanada gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Web: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/