Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Bioinformatik in IVD-Tests, 2032

Laut einem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wird der weltweite Markt für Bioinformatik in IVD-Tests im Jahr 2023 auf 97,51 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2032 auf 171,91 Milliarden US-Dollar anwachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,44 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, behindern und die Nachfrage auf dem globalen Markt für Bioinformatik in IVD-Tests im Laufe des geplanten Jahres beeinflussen werden. Darüber hinaus unterstützt es Sie bei der Navigation und Untersuchung der Aussichten, die sich auf dem Markt für Bioinformatik in IVD-Tests ergeben.

Globaler Bioinformatik-Markt für IVD-Tests: Überblick

Ärzte nutzen eine Vielzahl von Instrumenten, um Erkrankungen zu diagnostizieren und Behandlungsentscheidungen zu treffen. Die In-vitro-Diagnostik ist eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Methoden (IVD). IVDs werden typischerweise verwendet, um menschliche Proben wie Blut und Speichel zu analysieren oder um das Vorhandensein oder Fehlen eines Markers oder einer Markersammlung festzustellen, beispielsweise einer genetischen Mutation oder einer immunologischen Reaktion auf eine Infektion. Klinische Laborspezialisten sind dank der Anwendung der Bioinformatik bei der IVD in der Lage, Krankheiten genau zu diagnostizieren.

Globaler Markt für Bioinformatik im IVD-Test: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Bioinformatik bei IVD-Tests wächst weltweit schnell. Der zunehmende Einsatz von IT im Gesundheitswesen, die Zunahme schwerwiegender Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die Fähigkeit der bioinformatischen Diagnose, die Infektionsepidemiologie zu verstehen, sind Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes erheblich vorantreiben. Ein Zweig der Informatik und Biologie, der sich mit der Sammlung, Verarbeitung, Archivierung und Weitergabe biologischer Daten befasst, wird Bioinformatik genannt. Es nutzt zahlreiche Programme, um die dreidimensionalen Strukturen von Proteinen vorherzusagen, evolutionäre Zusammenhänge zu ermitteln und festzustellen, wie Gene und Proteine ​​funktionieren. Somit kann die Bioinformatik in IVD-Tests das Therapiemanagement unterstützen und bei der Diagnose von Krebs helfen.

Es ermöglicht auch, schädliche Bakterien und Viren zu identifizieren, die schwer zu kultivieren sind, und die Epidemiologie der Krankheiten zu verstehen. Darüber hinaus kann die Anwendung der Bioinformatik zur Analyse von Mutationen im menschlichen Genom bei der Diagnose häufiger Krankheiten, Erbkrankheiten und der Prognose bösartiger Erkrankungen hilfreich sein. Da bioinformatikbasierte Tests einen so bedeutenden Beitrag geleistet haben, hat der Einsatz von Bioinformatik bei IVD-Tests zugenommen, was das Wachstum des globalen Marktes für Bioinformatik bei IVD-Tests vorantreibt. Darüber hinaus ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum der IT-Branche die Zunahme von Partnerschaften zwischen IT-Unternehmen und Herstellern von Labortests zur Entwicklung von Software und Algorithmen zur Krankheitserkennung.

Darüber hinaus könnten sich im geplanten Zeitraum aufgrund technischer Verbesserungen bei der Herstellung wirksamer Produkte mehrere Chancen für die Ausweitung des globalen Marktes für Bioinformatik in IVD-Tests ergeben. Allerdings könnten die hohen Kosten und der Mangel an erfahrenen Arbeitskräften die Expansion des globalen Marktes für IVD-Tests in der Bioinformatik behindern. Während des Covid-19-Ausbruchs wuchs der globale Markt für Bioinformatik bei IVD-Tests rasant. Millionen Menschen infizierten sich schnell mit dem Coronavirus, weshalb schnelle Tests unerlässlich waren. Ein von der FDA zugelassener Test für COVID-19 ist der BioFire® COVID-19-Test. Bioinformatik wurde genutzt, um alle Genome mit hoher Abdeckung aus der GISAID EpiCoV-Datenbank für die In-silico-Analyse des BioFire® COVID-19-Tests zu scannen. BioFire Defense hält Ausschau nach neu entdeckten SARS-CoV-2-Stämmen und Sequenzierungsvarianten.

Globaler Markt für Bioinformatik im IVD-Test: Segmentierung

Der Markt für Bioinformatik bei IVD-Tests ist weltweit nach Testtyp, Anwendung, Art und Geografie unterteilt. Der weltweite Markt für Bioinformatik- und IVD-Tests ist je nach Art des Tests in zwei Segmente unterteilt: gewebebasierte Tests und blutbasierte Tests. Der globale Markt ist je nach Anwendung in Krebs, chronische Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere Erkrankungen unterteilt. Der Typbereich ist in Software- und Hardware-Kategorien unterteilt.

Globaler Bioinformatik-Markt für IVD-Tests: Regionale Analyse

Schätzungen zufolge wird Nordamerika im prognostizierten Zeitraum den größten regionalen Anteil am weltweiten Markt für Bioinformatik bei IVD-Tests halten. Die wichtigen Gründe, die zur außergewöhnlichen Expansion des Marktes in dieser Region beitragen, sind die Präsenz der etablierten IT- und Gesundheitssektoren, der Anstieg der Genomsequenzforschung und die schnelle Einführung modernster Technologie. Es wird erwartet, dass Europa aufgrund erheblicher Investitionen in die Software- und Algorithmenentwicklung, die für die Bereitstellung bioinformatischer Diagnosetools erforderlich sind, einen erheblichen Marktanteil halten wird. Allerdings wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Laufe des Prognosezeitraums mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Dies liegt daran, dass die Nutzung von Biobanken immer bekannter wird und die Gesundheitsinfrastruktur schnell wächst.

Globaler Markt für Bioinformatik im IVD-Test: Wettbewerbsfähige Akteure

Affymetrix

IBM Corporation

Medtronic Inc

Lebenstechnologien

CardioDx Inc

Biodesix Inc

Aperico Technologies Inc

AssureRx Health Inc

Datenonkologie

Bioreferenzlaboratorien Inc

sind einige der wichtigsten Teilnehmer, die auf dem globalen Markt für Bioinformatik in IVD-Tests tätig sind.

Der globale Markt für Bioinformatik in IVD-Tests ist wie folgt segmentiert:

Nach Art des Tests

blutbasierte Tests

gewebebasierte Tests

Auf Antrag

Krebs

chronische Krankheit

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Diabetes

und andere

Nach Typ

Hardware

Software

Globaler Bioinformatik-Markt für IVD-Tests: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRestliches Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRestlicher Asien-Pazifik-Raum

LateinamerikaBrasilienMexikoRest Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRestlicher Naher Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

