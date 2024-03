Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Krankenhausausrüstung und -zubehör, 2032

Laut einem von Zion Market Research veröffentlichten Bericht wird der weltweite Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör im Jahr 2023 auf 49,38 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2032 auf 120,49 Milliarden US-Dollar anwachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,20 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, behindern und die Nachfrage auf dem weltweiten Markt für Krankenhausausrüstung und -bedarf im Laufe des geplanten Jahres beeinflussen werden. Es wird auch bei der Navigation und Untersuchung der Perspektiven helfen, die sich im Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör bieten.

Globaler Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör: Überblick

Medizinische Geräte, die in Krankenhäusern für verschiedene Zwecke verwendet werden, sind im Markt für Krankenhausbedarf und -ausrüstung enthalten. Medizinische Geräte werden für verschiedene Zwecke eingesetzt, einschließlich der Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Diese Kategorie umfasst eine Reihe von Bereichen, darunter Geräte zur Patientenüberwachung, Geräte für die In-vitro-Diagnose, orthopädische Implantate und Prothesen, Herz-Kreislauf-Geräte, allgemeine Geräte und Zubehör, ophthalmologische Geräte und so weiter.

Globaler Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör: Wachstumsfaktoren

Die Vielzahl an Gesundheitseinrichtungen, die alternde Bevölkerung und das wachsende öffentliche Bewusstsein für die hohe Qualität der in Krankenhäusern angebotenen Behandlungen führen zu einem erheblichen Wachstum des globalen Marktes für Krankenhausbedarf und -ausrüstung. Die rasante Urbanisierung der Region hat den Lebensstil der Menschen verändert, was zu einem Anstieg der Prävalenz von Zivilisationskrankheiten und einer erhöhten Nachfrage nach Krankenhausbedarf und -ausrüstung geführt hat. Die Entwicklung der Branche wurde auch durch Verbesserungen in den Gesundheitseinrichtungen und den zunehmenden Einsatz von Telegesundheit und Telemedizin begünstigt.

Einige Faktoren, die die Expansion des Marktes behindern, sind die steigende Nachfrage nach häuslichen Pflegediensten, unzureichende Erstattungsrichtlinien und strenge staatliche Vorschriften. Darüber hinaus wird der Markt für Krankenhausbedarf und -ausrüstung durch Fortschritte bei maßgeschneiderten Medikamenten und Diagnosetechniken sowie deren Verfügbarkeit auf dem Markt negativ beeinflusst. Für den Ausrüstungs- und Zuliefersektor werden in den aufstrebenden Märkten zahlreiche Perspektiven erwartet.

Globaler Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör: Segmentierung

Basierend auf Gütern und geografischen Gebieten wird der globale Markt für Krankenhausbedarf und -ausrüstung in Segmente unterteilt. Der Weltmarkt ist je nach Produktart in Segmente unterteilt, darunter Mobilitätshilfen und Transportausrüstung, Spritzen und Nadeln, Einweg-Krankenhausbedarf, Geräte zur Sterilisation und Desinfektion, OP-Bedarf und Patientenuntersuchungsgeräte. Der Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör ist geografisch in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Europa.

Globaler Markt für Krankenhausausrüstung und -bedarf: Regionale Analyse

Aufgrund der alternden Bevölkerung und der zunehmenden Prävalenz von Lebensstilstörungen wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck dominiert Nordamerika derzeit den Weltmarkt für Krankenhausbedarf und -ausrüstung. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt in den kommenden Jahren schnell wachsen wird. Steigendes verfügbares Einkommen, schnelle Urbanisierung, bessere Gesundheitseinrichtungen und ermutigende staatliche Maßnahmen sind die Treiber für die Expansion des Marktes. Aufgrund der aktiven Beteiligung der Marktteilnehmer und der stetigen Weiterentwicklung der Gesundheitsinfrastruktur wird für das aufstrebende Land China eine deutliche Marktexpansion erwartet. Aufgrund seiner enormen Bevölkerungszahl wird Europa auch eine starke Wachstumsrate im Markt für Krankenhäuser verzeichnen Vorräte und Ausrüstung.

Globaler Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Krankenhausausrüstung und -bedarf gehören:

Covidien

Boston Scientific Corporation

3M Gesundheitsfürsorge

Dickinson und Company

Kimberly-Clark Corporation

Molnlycke Health Care AB

Stryker Corporation

Johnson & Johnson

GE Healthcare

Thermo Fischer und Scientific

B. Braun Melsungen AG

Becton

Kardinalgesundheit

Advanced Sterilization Products Services Inc.

Baxter International

Steris Corporation

Terumo Corporation

Unter anderem Getinge AB.

Der globale Markt für Krankenhausausrüstung und -zubehör ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

Mobilitätshilfen und Transportausrüstung

Einweg-Krankenhausbedarf

Spritzen und Nadeln

Sterilisations- und Desinfektionsgeräte

Operationssaalausrüstung,

Patientenuntersuchungsgeräte

Globaler Markt für Krankenhausausrüstung und -bedarf: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaDas Vereinigte KönigreichFrankreichDeutschland

Der asiatisch-pazifische RaumChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende Analyse des Muttermarktes

Wichtige Veränderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Frühere, laufende und prognostizierte Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Bewertung der Entwicklungen in der Nischenbranche

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der Hauptakteure

Aufstrebende Segmente und regionale Märkte

Testimonials an Unternehmen, um ihre Marktposition zu stärken.

