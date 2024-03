Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Lautsprechertreiber, 2030

Der weltweite Markt für Lautsprechertreiber hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 27,49 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 33,42 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 2,47 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für Lautsprechertreiber: Überblick

Ein Gerät, das einen elektrischen Audiostrom in Schallwellen umwandelt, wird als Lautsprechertreiber bezeichnet. Ein Lautsprecher ist ein anderer Name für den Lautsprechertreiber. Lautsprechertreiber sind stärker gefragt, da die Produktion von Kopfhörern als Reaktion auf die deutlich gestiegene Nachfrage nach kabellosen, kleinen Kopfhörern unter Fitnessbegeisterten stark zugenommen hat. Die Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern für das Training unter verschiedenen Wetterbedingungen – wie Staub und Regen – hat die Hersteller gezwungen, ihre Produkte mit einer IPX-Einstufung zu verstärken, einer Sicherheitsklassifizierung, die Schutz vor Staub und Wasser bietet.

Markt für Lautsprechertreiber

Globaler Markt für Lautsprechertreiber: Wachstumsfaktoren

Echte kabellose Ohrhörer (TWE) und die steigende Nachfrage nach Smartphones aufgrund der zunehmenden Nutzung von Video- und Audio-Streaming-Plattformen sind die Hauptfaktoren, die das Wachstum des weltweiten Marktes für Lautsprechertreiber vorantreiben. Der schnelle technologische Fortschritt führt zu einer Veränderung des Geschmacks der Verbraucher. Mit dem Anstieg des verfügbaren Einkommens der Menschen hat auch die Kaufkraft der Bevölkerung zugenommen. Die breite Öffentlichkeit in Industrie- und Entwicklungsländern, darunter den USA, China, Indien, Frankreich, Großbritannien und Frankreich, gibt mehr Geld für Freizeit und Erholung aus. Darüber hinaus hat die Leichtigkeit, mit der man Soundtechnologien in seiner Umgebung nutzen kann, die Nachfrage nach Lautsprechern weltweit erhöht.

Der Markt für Lautsprechertreiber wächst aufgrund einer Reihe von Faktoren, einer davon ist der Anstieg des Audio-Streamings. Im Vergleich zu Heimkino-Audiosystemen benötigen tragbare und kabellose Lautsprecher weniger Platz und Wartung und erfordern keine Verkabelung. Um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, sind diese winzigen Lautsprecher in einer Reihe von Größen und Formen erhältlich. Darüber hinaus sind die meisten tragbaren Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones mit Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet, sodass Benutzer Audio- und Videomaterial drahtlos streamen können. Darüber hinaus bevorzugen immer mehr Menschen, darunter auch junge Menschen, die drahtlose Technologie gegenüber anderen Arten. Der Markt für drahtlose Lautsprecher wurde durch ihre schnelle Funktionalität und kostengünstige Wartung positiv beeinflusst.

Globaler Markt für Lautsprechertreiber: Segmentierung

Basierend auf Gerätetyp, Treibertyp, Anwendung, Größe und Geografie wurde der weltweite Markt für Lautsprechertreiber in Segmente unterteilt. Nach Art des Geräts, einschließlich Hörgeräten, Lautsprechern, Tablets, Smartphones, intelligenten Lautsprechern und Kopfhörern. In naher Zukunft werden Kopfhörer wahrscheinlich den Markt beherrschen. Der Bedarf an Smartphones, die steigende Zahl der Endnutzer und eine schnell wachsende Bevölkerung sind einige der Hauptfaktoren, die die weltweite Lautsprechertreiberbranche vorantreiben. Der Markt kann in planarmagnetische, Balanced-Armature-, dynamische, elektrostatische und andere Treibertypen unterteilt werden. Es wird erwartet, dass der Markt für dynamische Treiber im Prognosezeitraum schnell wachsen wird. Die Faktoren, die das Wachstum der Branche beeinflussen, sind der Anstieg der Elektronikfertigungsunternehmen, die steigende Nachfrage nach tragbaren Lautsprechern und die Akzeptanz von Video-Streaming-Geräten.

Der Markt für Lautsprechertreiber kann je nach Anwendungsart in professionelle, Verbraucher-, medizinische und andere Segmente unterteilt werden. Der Umsatz des globalen Marktes wird von seinen Kunden generiert. Einige der Faktoren, die sich positiv auf den globalen Markt für Lautsprechertreiber auswirken, sind die Verwendung von Lautsprechern und anderen Produkten für Fitnessaktivitäten, die steigende Nachfrage nach Smart Homes, die weit verbreitete Präsenz der Medien- und Unterhaltungsindustrie und die Expresseinführung von Lautsprechertreiberunternehmen. Der globale Markt für Lautsprechertreiber wurde je nach Größe in drei Segmente unterteilt: unter 20 mm, 20–110 mm und andere. Dies sind die unterschiedlichen Marktgrößen für Lautsprechertreiber. Die kommerzielle Kategorie mit dem höchsten Wachstumspotenzial in naher Zukunft ist 20–110 mm.

Globaler Markt für Lautsprechertreiber: Regionale Analyse

In den nächsten Jahren wird für Nordamerika ein rasantes Wachstum erwartet. Es wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren deutlich entwickeln wird. Zu den günstigen Faktoren für den Markt zählen steigende F&E-Kosten, eine zunehmende Nutzung kompakter und kostengünstiger Lautsprecher und ein nie endender Bedarf an Endnutzern. Der Markt für Lautsprechertreiber im asiatisch-pazifischen Raum wird den Aufstieg wichtiger regionaler Sektoren erleben, die von Ländern wie Singapur, Japan, China, Indien und Australien dominiert werden.

Globaler Markt für Lautsprechertreiber: Wettbewerbsfähige Akteure

Tymphani

AAC-Technologien

1 mehr

Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG

Knowles Elektronik

Sony Corporation

Sonion

Eastech

Fortune Grand Technology Inc.

Sei Wolff

Samsung Electronics

Der globale Markt für Lautsprechertreiber ist wie folgt segmentiert:

Nach Gerätetyp

Kopfhörer

Intelligente Lautsprecher

Tablets und Mobiltelefone

Lautsprecher

Hörgeräte

Nach Fahrertyp

Elektrostatisch

Dynamische Treiber

Planar Magnetisch

Ausgewogene Armature-Ariver

Andere

Nach Größentyp

Unter 20 mm

20-110 mm

Andere

Nach Anwendungen

Fachmann

Verbraucher

Medizinisch

Andere

Regionale Analyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

