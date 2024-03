Marktgröße, Marktanteil und Trends für Dachmaterialien 2030

Der weltweite Markt für Dachmaterialien hatte im Jahr 2022 einen Wert von rund 119,86 Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf rund 168,07 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,32 % zwischen 2023 und 2030.

Globaler Markt für Dachmaterialien: Überblick

Die Baumaterialien, die zur Herstellung der Außenverkleidung eines gewerblichen, industriellen oder Wohngebäudes verwendet werden, werden als Dachmaterialien bezeichnet. Dabei werden zahlreiche Materialien verwendet, darunter Kunststoff, Elastomere, Metalle, Tonfliesen, Beton, Bitumen und viele mehr. Diese Dachmaterialien bieten dem Gebäude mehrere Vorteile, darunter Temperaturkontrolle und Wasserdichtigkeit.

Markt für Dachmaterialien

Globaler Markt für Dachmaterialien: Wachstumsfaktoren

Der globale Bevölkerungsanstieg ist einer der Hauptfaktoren, die die Expansion des globalen Marktes für Dachmaterialien vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Markt im Laufe des Prognosezeitraums aufgrund der steigenden Investitionen in die Sanierung und Renovierung von Gewerbegebäuden deutlich wachsen wird. Die Nachfrage nach Wohngebäuden steigt in den Entwicklungsländern der Welt deutlich an. Die zunehmende globale Urbanisierungsrate und das steigende Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung sind die Hauptursachen für die starke Nachfrage. Der Markt für Dachmaterialien wächst teilweise aufgrund der hohen Verbreitung von reflektierenden Beschichtungen. Überlegene Wärmereflexionseigenschaften und ein geringerer Gesamtenergieverbrauch sind bekannte Vorteile reflektierender Beschichtungen.

Globaler Markt für Dachmaterialien: Segmentierung

Der globale Markt für Dachmaterialien kann in Anwendungen, Produkte, Konstruktionsarten, Materialien und Regionen segmentiert werden.

Der Markt kann je nach Anwendung in Wohn- und Nichtwohnsegmente unterteilt werden. Aufgrund der zunehmenden staatlichen Unterstützung für den Bau von Wohninfrastruktur in den Entwicklungsländern hält das Wohnanwendungssegment den größten Anteil am weltweiten Markt für Dachmaterialien. Darüber hinaus ist der wachsende Wunsch nach Einfamilienhäusern der Grund für die hohe Nachfrage nach Dachmaterialien für Wohnanwendungen. Ein weiterer Wachstumstreiber des Segments ist die Weltbevölkerung, die immer schneller wächst. Darüber hinaus sind andere wichtige Variablen, die das Wachstum von Wohnanwendungen während des Prognosezeitraums vorantreiben, die niedrigen Zinssätze und der einfache Zugang zu Krediten. Das Wachstum des Segments wird voraussichtlich durch die Renovierung der sozialen Infrastruktur wie Regierungsbüros, Krankenhäuser, Schulen und Gefängnisse weiter vorangetrieben.

Der Markt kann in Kategorien unterteilt werden, die auf Produkten wie Kunststoffen, Metalldächern, Ton- und Betonziegeln und Asphaltschindeln basieren. Aufgrund ihrer vielen Vorteile, darunter einfaches Recycling, Vielseitigkeit, überlegene Ästhetik, Haltbarkeit und vieles mehr, haben Beton- und Tonziegel den größten Anteil an der weltweiten Dachmaterialindustrie. Der Markt für Asphaltschindeln wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls schnell entwickeln, da sie viele Vorteile bieten, darunter Erschwinglichkeit, einfache Installation und längere Lebensdauer. Darüber hinaus sind sie besser wasserdicht und algenresistent, was das Wachstum des Segments im Laufe des Prognosezeitraums voraussichtlich stark beschleunigen wird. Der Markt kann je nach Bauart in die Segmente Neubau und Dachdeckung unterteilt werden.

Globaler Markt für Dachmaterialien: Regionale Analyse

Aufgrund der schnellen Entwicklung und Urbanisierung der Region hat der asiatisch-pazifische Raum den weltweit größten Marktanteil an Dachmaterialien. Darüber hinaus wächst der Industriesektor in den größten Ländern der Region, China und Indien, erheblich. Die Nachfrage nach Dachmaterialien auf dem Markt ist aufgrund der zunehmenden Investitionen der Region in neue Bau- und Reparaturprojekte dramatisch gestiegen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der regionale Markt von der steigenden Nachfrage nach Anwendungen im Wohnbereich profitiert. In Nordamerika wird aufgrund der laufenden Fortschritte in der Dachmaterialtechnologie im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum erwartet. Die wachsenden F&E-Aktivitäten der Region werden voraussichtlich auch die Expansion des regionalen Marktes erheblich vorantreiben.

Markt für Dachmaterialien: Wettbewerbsanalyse

IKO Industries Ltd

Braas Monier Building Group

Johns Manville

TAMKO Bauprodukte GmbH

Atlas Roofing Materials Corporation

Owens Corning

CertainTeed Corporation

Carlisle Companies Inc.

Boral GmbH

GAF Materials Corporation.

Der globale Markt für Dachmaterialien ist wie folgt segmentiert:

Nach Produkten

Kunststoffe

Metalldächer

Beton- und Tonfliesen

Asphaltschindeln

Nach Bauarten

Neueindeckung

Neubau

Nach Anwendungen

Wohnen

Nicht-Wohngebäude

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

