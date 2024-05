Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Managed Services, 2030

Der Markt für Managed Services wird im Jahr 2022 auf 239,56 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2023 und 2030 auf 413,79 Milliarden USD wachsen. Im Prognosezeitraum wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Marktes von 7,21 % erwartet.

Eine umfassende Analyse des Marktes liefert die globale Studie zum Managed-Services-Markt. Die Studie zur Managed-Services-Branche bietet außerdem eine gründliche Untersuchung des Wettbewerbsumfelds, das voraussichtlich ein wesentlicher Faktor auf dem Markt sein wird, sowie der Treiber und Einschränkungen des Marktes.

Markt für Managed Services

Globaler Managed Services-Markt: Überblick

Durch den Einsatz von Managed Services werden wichtige Daten im Unternehmen gesichert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Auslagerung der Systemsicherheit und der Unternehmensnetzwerke an Dienstanbieter, um die Ressourcen des Unternehmens zu schützen, zu verwalten und im Auge zu behalten.

Globaler Managed Services-Markt: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Managed Services wächst dramatisch, da die Gesamtkosten für die Verwaltung und Wartung der IT-Infrastruktur immer weiter gesenkt werden müssen. Der Bedarf an Geschäftsautomatisierungsverfahren zur Ermöglichung von Remote-Arbeit ist durch die Covid-19-Epidemie stark gestiegen. Heutzutage wenden sich Unternehmen an Managed Service Provider, um Mehrwertdienste zu erhalten und das Sicherheitsrisiko zu verringern, das infolge der Pandemie zunimmt, da so viele Arbeitnehmer über elektronische Kommunikation remote arbeiten. Im Laufe des Prognosezeitraums werden diese boomenden Trends wahrscheinlich eine Reihe profitabler Wachstumsmöglichkeiten auf dem Weltmarkt schaffen. Die Nachfrage nach Outsourcing-Managementfunktionen an Cloud-Service-Provider wächst, was die Expansion des Weltmarkts noch weiter unterstützen wird. Dennoch erfordern die wachsenden Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit in den verschiedenen Sektoren Managed-Services-Lösungen, um das potenzielle Risiko zu bekämpfen.

Darüber hinaus helfen Managed Services Unternehmen dabei, Betriebskosten zu sparen und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Dennoch unterstützt eine solche Umgebung Unternehmen dabei, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Diese Services dienen dazu, die Rentabilität des Unternehmens zu steigern, indem sie für die bestmögliche Ressourcenverteilung sorgen. Unternehmen fällt es aufgrund skalierbarer Infrastrukturmodelle und flexibler Managed Services leichter, hochmoderne technologische Lösungen zu implementieren. Der Markt für Managed Services wird aufgrund all dieser neuen Entwicklungen weltweit wachsen.

Globaler Managed Services-Markt: Segmentierung

Segmente wie Endbenutzer, Unternehmen, Bereitstellung, Managementinformationsdienst, Lösung und Geografie können verwendet werden, um den weltweiten Markt für Managed Services aufzuschlüsseln. Einzelhandel, Medien und Unterhaltung, Fertigung, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Regierung, Finanzdienstleistungen und andere Branchen können in Endbenutzersegmente des Marktes unterteilt werden. Auf dem globalen Markt für Managed Services hält der Finanzdienstleistungssektor den größten Anteil. Der Markt kann je nach Unternehmenstyp in große und kleine und mittlere Unternehmen unterteilt werden. Da diese Unternehmen mit riesigen Datenmengen umgehen müssen, die effektiv verwaltet werden müssen, verfügt die große Kategorie über den größten Anteil des globalen Marktes.

Der Markt ist je nach Bereitstellung in gehostete und On-Premise-Segmente unterteilt. Die weltweite Managed-Services-Branche wird vom On-Premise-Sektor dominiert, da die Software Infrastrukturflexibilität garantiert und umfassende Anpassungen ermöglicht. Der Markt kann durch die Verwendung von Managementinformationsdiensten in Projekt- und Portfoliomanagement, Geschäftsunterstützung, Business Process Outsourcing und andere Kategorien unterteilt werden. Der Markt kann je nach Art der Lösung in Segmente unterteilt werden: Managed Work, Managed Data Center, Managed Information, Managed Security, Managed Communication, Managed Infrastructure, Managed Mobility und andere.

Globaler Managed Services-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der bedeutenden Akteure auf dem globalen Markt für Managed Services sind Empist, Corsica Technologies, Cloud Specialists, AC3, Analytics, SecureKloud, BMC Software, Inc., Ascend technologies, 1-Net, Intact Tech, Essintial, Optanix, Microland, Microland, Hughes, Trustwave, BAE Systems, Alert Logic, Secureworks, Deloitte, BT, Capgemini, Cognizant, Wipro, CenturyLink, Nokia Networks, Huawei, Happiest Minds, NTT Data, GTT Communications, Ericssion, HCL, Infosys, Dimension Data, Verizon, AT&T, Rackspace, TCS, DXC, Cisco, Atos, Accenture, Fujitsu und IBM.

Globaler Managed Services-Markt: Regionale Analyse

Aufgrund der Präsenz namhafter Branchenführer hält Nordamerika den größten Anteil am weltweiten Markt für Managed Services. Darüber hinaus wird der zunehmende Fokus der IT-Organisationen auf die Senkung der Betriebskosten, insbesondere angesichts der Covid-19-Pandemie, das Wachstum des regionalen Marktes weiter beschleunigen. Es wird erwartet, dass die Nutzung cloudbasierter Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum das Wachstumstempo der Region in den kommenden Jahren vorantreiben wird. Darüber hinaus wird die Expansion des regionalen Marktes durch die zunehmenden Investitionen mehrerer Unternehmen im Bereich Datensicherheit unterstützt.

Markt für Managed Services: Wettbewerbsanalyse

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Managed Services-Markt gehören:

Der globale Markt für Managed Services ist wie folgt segmentiert:

Nach Unternehmen

Groß

Klein

Mittel

Nach Bereitstellung

Bereitgestellt

Vor Ort

Von Management Information Services

Projekt- und Portfoliomanagement

Business Unterstützung

Ausgliederung von Geschäftsprozessen

Andere

Nach Lösung

Verwaltete Informationen

Verwaltete Sicherung und Wiederherstellung

Verwaltete Sicherheit

Managed Kommunikation

Verwaltete Infrastruktur

Verwaltete Mobilität

Verwaltete Arbeit

Verwaltetes Rechenzentrum

Andere

Nach Endbenutzer

Einzelhandel

Medien & Unterhaltung

Herstellung

IT und Telekommunikation

Gesundheitspflege

Regierung

Finanzdienstleistungen

Andere

Globaler Managed Services-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

