Marktgröße, Marktanteil und Trends für Babyflaschen 2030

Bis 2030 soll der Markt für Babyflaschen von geschätzten 3312,94 Millionen USD im Jahr 2022 auf voraussichtlich 4825,69 Millionen USD wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 4,82 % zwischen 2023 und 2030. Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Babyflaschen antreiben, behindern und erschweren, sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des gesamten Prognosezeitraums. Das Dokument untersucht auch neues Potenzial auf dem Babyflaschenmarkt.

Globaler Babyflaschenmarkt: Überblick

Wenn es darum geht, ein Baby bis zum Alter von einem Jahr zu ernähren, sind Babyflaschen unverzichtbare Babypflegeprodukte. Babyflaschen sind auf dem Markt weit verbreitet und in vielen verschiedenen Farben, Mustern und mit praktischen Funktionen erhältlich.

Babyflaschenmarkt

Globaler Babyflaschenmarkt: Wachstumsfaktoren

Die weltweit steigende Geburtenrate ist der Hauptfaktor, der das Wachstum des Babyflaschenmarktes weltweit vorantreibt. Der Bedarf an Produkten zur Neugeborenenpflege, insbesondere an Flaschen, steigt zusammen mit der Geburtenrate dramatisch an. Darüber hinaus wächst die Branche aufgrund des wachsenden Pro-Kopf- und verfügbaren Einkommens der Bevölkerung sowie der weit verbreiteten Verbreitung von Supermärkten, Hypermärkten, Internethändlern und Apotheken weltweit rasant.

Die globale Marktexpansion wurde durch die Einführung und Förderung neuartiger Babynahrung vorangetrieben. Da diese Babynahrung weit verbreitet ist, konzentrieren sich zahlreiche Branchenteilnehmer darauf, ihre Marken durch das Angebot verbesserter, BPA-freier Produkte zu vergrößern. Auf dem weltweiten Markt für Babyflaschen sind BPA-freie Flaschen ein steigender Trend. Die Innenfläche der Babyflasche enthält BPA, das in die darin aufbewahrte Flüssigkeit eindringen und sich schädlich auf die Gesundheit des Säuglings auswirken kann. Neben Schilddrüsenproblemen sowie Brust- und Prostatakrebs wird BPA mit einer Reihe von Gehirnproblemen in Verbindung gebracht. Da BPA-freie Produkte von den führenden Unternehmen der Branche hergestellt werden und diese grundlegenden Probleme lösen, wird erwartet, dass der weltweite Markt für Babyflaschen in den kommenden Jahren wachsen wird.

Die Premiumisierung ihrer Produkte durch Hersteller zieht Kunden an und unterstützt die Marktexpansion. Babyflaschen mit zusätzlichen Spezifikationen und hochwertige Artikel mit einzigartigen Eigenschaften sind die Treiber der Premiumisierung.

Globaler Babyflaschenmarkt: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den weltweiten Babyflaschenmarkt zu segmentieren, beispielsweise nach Material, Preisspanne, Kapazität, Vertriebskanal und Geografie. Der Markt kann in Kunststoffe, Edelstahl und andere Materialien unterteilt werden. Aufgrund der umfassenden Verbreitung über mehrere Vertriebskanäle, sowohl online als auch offline, hat die Kategorie Kunststoff den weltweit höchsten Marktanteil bei Babyflaschen. Darüber hinaus sind Kunststoffflaschen leichter und spröder als andere Typen. Da Kunststoffflaschen immer mehr zu einem Gesundheitsrisiko werden, wird für Edelstahlflaschen im Prognosezeitraum ein deutlicher Anstieg erwartet. Stahlflaschen sind robust, chemikalienfrei und resistent gegen Bakterien.

Der Markt kann je nach Vertriebsweg in Online-Händler, Apotheken, Convenience Stores, Hypermärkte, Supermärkte, Großhändler, Distributoren und andere Einzelhändler unterteilt werden. Den größten Marktanteil hat die Kategorie der Supermärkte und Hypermärkte. Aufgrund der zunehmenden Internetdurchdringung wird erwartet, dass die Online-Kategorie im gesamten Prognosezeitraum deutlich zunehmen wird. Darüber hinaus wird das schnelle Wachstum des E-Commerce durch technologische Fortschritte vorangetrieben, die wiederum die Marktexpansion vorantreiben. Der Markt kann je nach Kapazität in Segmente unterteilt werden: über 9 oz, 6-9 oz, 3-6 oz, weniger als 3 oz und andere. Der Markt kann je nach Preisspanne in die mittlere und die obere Preisklasse unterteilt werden.

Globaler Babyflaschenmarkt: Regionale Analyse

Aufgrund der Präsenz großer Wettbewerber in der Region und einer deutlichen Zunahme der Zahl berufstätiger Frauen in Ländern wie China ist der asiatisch-pazifische Raum heute weltweit führend in der Babyflaschenindustrie. Darüber hinaus spielen das steigende verfügbare Einkommen und das Wissen der Verbraucher über Babypflegeprodukte eine wichtige Rolle bei der Expansion der Region. Die Zahl berufstätiger Frauen und die zunehmenden Gesundheitsbedenken bei Frauen haben Europa zu einem Entwicklungsmarkt für Babyflaschen weltweit gemacht.

Globaler Babyflaschenmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Babyflaschenmarkt sind:

Ich weiß

Cherub Baby Australien

Tommee Tippee

Basilikum

Medela

Gutes Baby

Steri-Flasche

Rickang

US-Baby

Pacific Baby Inc.

Lovi

Rhshine Babycare

ICH HABE

Elfenbein

Bobo

Nanobb

Lansinoh

Frei geboren

Evenflo

Gerber

Nuby

Dr. Browns

Playtex

NICHT

Avent

Taube

Mason-Flasche

Mayborn Gruppe Limited

BABISIL

Pura Stainless LLC

Handwerksbetrieb

Globaler Babyflaschenmarkt: Segmentanalyse

Nach Material

Edelstahl

Kunststoffe

Andere

Nach Vertriebskanal

Online-Shops

Drogerien und Pharmazeutika

Convenience-Stores

Fachgeschäfte

Hypermarkt/Supermarkt

Großhändler/Distributor

Andere

Nach Kapazität

9 Unzen

6-9 Unzen

3-6 Unzen

Weniger als 3 Unzen

Nach Preisspanne

Mittelklasse

Hohe Reichweite

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

