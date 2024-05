Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für autonome Luxusfahrzeuge, Ausblick und Prognose, 2030

Bei einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 32,57 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass die Größe des weltweiten Marktes für autonome Luxusfahrzeuge , der im Jahr 2022 auf 17,83 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, bis Ende 2030 174,57 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Die Marktforschung ist eine unschätzbare Quelle für Informationen zu den Aussichten, Hindernissen und Wachstumsfaktoren, mit denen die internationale Branche konfrontiert ist. Der geografische Markt wird in der Marktforschung zur autonomen Luxusfahrzeugbranche abgedeckt, die auch eine gründliche Analyse der Wettbewerber beinhaltet. Darüber hinaus umfasst sie eine Wertschöpfungskettenanalyse, PESTEL, SWOT, Porters fünf Kräfte, Warenkorb, Marktattraktivität, Cashflow-Analyse und Gewinnquotenanalyse. Die Forschung untersucht auch die Investoren- und Stakeholderlandschaft, um Unternehmen bei der datengesteuerten Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Markt für autonome Luxusfahrzeuge

Globaler Markt für autonome Luxusfahrzeuge: Überblick

Das autonome Fahrzeug, auch selbstfahrendes Auto genannt, überwacht den Bereich um das Fahrzeug herum (etwa 60 Meter) und erstellt mithilfe von Lichterkennung und Entfernungsmessung (LiDAR), künstlicher Intelligenzsoftware und Radarsensortechnologien eine dynamische dreidimensionale Karte seines aktuellen Standorts. Ohne menschliche Hilfe kann sich das selbstfahrende Auto automatisch zwischen mehreren Standorten bewegen. Zum Manövrieren, Lenken und Fahren des Autos kombinieren sie Sensoren und Software. Mithilfe einer Vielzahl von Sensoren, darunter Radar, erstellen die meisten autonomen Autos eine interne Karte ihrer Umgebung. Diese Autos garantieren Transport, Sicherheit und Fahrspaß.

Globaler Markt für autonome Luxusfahrzeuge: Wachstumsfaktoren

Ein deutlicher Anstieg von materiellen Luxusprodukten bei Automobilen ist auf die Vorliebe der Käufer für Fahrzeuge mit moderneren und angenehmeren Ausstattungen zurückzuführen. Aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens verlagert sich die Präferenz der Menschen von Limousinen zu SUVs, was das Wachstum auf dem globalen Markt für autonome Luxusfahrzeuge vorantreibt. Der globale Markt für autonome Luxusfahrzeuge wird zusätzlich durch das steigende Kundenbewusstsein für die Notwendigkeit sicheren und effizienten Fahrens vorangetrieben. Die Nutzung autonomer Autos nimmt zu, vor allem in entwickelten Regionen, in denen die Menschen ein geschäftiges Leben führen und Zeit sparen möchten. Der Markt für autonome Luxusfahrzeuge wächst weltweit und dieser Anstieg wird hauptsächlich durch die Ausweitung der Verkehrszonen getrieben. Die zunehmenden Gesetze und Vorschriften der Regierung aufgrund der Notwendigkeit der Passagiersicherheit und die Zunahme der Verkehrsunfälle treiben das Wachstum des globalen Marktes für autonome Luxusfahrzeuge voran.

Die Branche wird durch die steigenden Forderungen der Regierung nach Dingen wie Fahrerassistenzprogrammen und Antiblockiersystemen weiter ausgebaut. Es wird jedoch erwartet, dass der wachsende Bedarf an einer erschwinglichen autonomen Fahrzeugtechnologie die Expansion der Branche weiter beschleunigen wird. Die Branche wird im Laufe des Prognosezeitraums voraussichtlich erheblich wachsen, da die Hersteller zunehmend aktiv versuchen, das Fahrerlebnis und die Produktpalette zu verbessern. Der Markt wächst aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens der Menschen in Entwicklungsländern. Der globale Markt wächst aufgrund steigender Investitionen in die Forschung und Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Die Integration dynamischer mobiler Anwendungen in autonome Fahrzeuge zieht Kunden dazu, Spitzentechnologie zu verwenden. Darüber hinaus stärken der Aufstieg intelligenter Städte und die Ausbreitung der Bevölkerung in Entwicklungsländern das Marktwachstum.

Globaler Markt für autonome Luxusfahrzeuge: Segmentierung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den globalen Markt für autonome Luxusfahrzeuge zu segmentieren, darunter Automatisierung, Komponente, Anwendung, Fahrzeug, Fahrer, Kraftstoff, Sensoren, Endbenutzer und Region. Der Markt kann durch Automatisierung in die Segmente Level 5, Level 4 und Level 3 unterteilt werden. Der Markt kann basierend auf den Komponenten in die Segmente Service, Hardware und Software unterteilt werden. Die Marktsegmentierung nach Anwendung kann für selbstfahrende Lkw, Busse, Mitfahrgelegenheiten, Mitfahrdienste, Robotertaxis und zivile Anwendungen erfolgen. Der Markt kann basierend auf der Art des Fahrzeugs in die Segmente Fließhecklimousine, Sport Utility und SUV unterteilt werden. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Luxusautos dominiert das SUV-Segment die anderen. Der Markt kann basierend auf dem Fahrer in die Segmente Elektro- und Verbrennungsmotoren unterteilt werden.

Globaler Markt für autonome Luxusfahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für autonom fahrende Luxusfahrzeuge sind Cisco Systems, Renesas Electronics, ZF Friedrichshafen, Magna International, Valeo, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Denso, Delphi Automotive, Robert Bosch, Continental, Baic Motor, Waymo, Saic Motor Corporation, Baidu, Changan Automobile, Tesla, Porsche, Daimler und BMW.

Globaler Markt für autonome Luxusfahrzeuge: Regionale Analyse

Aufgrund des starken Anstiegs der Verkäufe von Luxusautos beherrscht Nordamerika nun den größten Anteil des weltweiten Marktes für autonome Luxusfahrzeuge. Der regionale Markt wächst aufgrund der strengeren Anforderungen der Regierung an die Installation intelligenter Fahrersicherheitssysteme. Aufgrund erhöhter Investitionen in Forschung und Entwicklung wird Europa zu einem wichtigeren Akteur in der Weltwirtschaft. Dennoch ist die Region als globales Zentrum der Luxusautoindustrie bekannt. Aufgrund der Existenz bestimmter bedeutender Akteure in der Region und der laufenden technologischen Verbesserungen wird für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein enormes Wachstum erwartet.

Der globale Markt für autonome Luxusfahrzeuge ist wie folgt segmentiert:

Durch Automatisierung

Level 5

Level 4

Stufe 3

Nach Komponente

Service

Hardware

Software

Nach Anwendung

Selbstfahrender Bus

Selbstfahrender LKW

Mitfahrgelegenheit

Mitfahrdienst

Taxiraub

Bürgerlich

Mit dem Fahrzeug

Fließheck

Geländewagen

Sport Utility Vehicles (SUV)

Mit dem Fahrer

Verbrennungsmotor E

elektrisch

Nach Kraftstoff

Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

Fahrzeug mit Verbrennungsmotor

Hybrid (HEV und PHEV)

Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV)

Nach Sensoren

Kameraeinheit

Ultraschallsensoren

LiDAR-Sensoren

Radarsensoren

Biometrische Sensoren

Von Endbenutzern

Persönliche Mobilität

Fahrgemeinschaft

Globaler Markt für autonome Luxusfahrzeuge: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

