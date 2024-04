Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Schmierstoffe für den Automobildruckguss, 2032

Der weltweite Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss wurde im Jahr 2023 auf 126,54 Millionen USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2032 auf 188,05 Millionen USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,50 % wachsen. In dieser Studie werden die Wachstumsfaktoren, Herausforderungen und Auswirkungen auf die Nachfrage für den weltweiten Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss für den Prognosezeitraum untersucht. Sie wird auch dabei helfen, die Aussichten zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss bieten.

Globaler Markt für Druckgussschmierstoffe für Kraftfahrzeuge: Überblick

Die Hauptanwendung des Druckgusses ist die Herstellung komplexer Strukturen aus verschiedenen Metallen. Um beim Druckgussverfahren exakte Formen und eine hohe Maßgenauigkeit zu erreichen, ist jedoch eine sorgfältige Kontrolle des thermischen Zustands der Komponenten von entscheidender Bedeutung. Dies ist der Anwendungsbereich für Druckgussschmiermittel. Die Hauptziele der Verwendung von Schmiermitteln während des Formungsprozesses bestehen darin, Wärme zu reduzieren oder zu eliminieren und Reibung zu minimieren. Um Schäden an der Form und Spuren am Bauteil zu vermeiden, stellt das Verfahren zur Formschmierung sicher, dass am Kontakt zwischen Werkstück und Werkzeug der richtige Schmierfilm vorhanden ist. Im Automobilsektor kann ein Produktionsbetrieb als Ganzes stark von gut durchdachten und implementierten Formschmiertechniken profitieren.

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Markt für Druckgussschmierstoffe für Kraftfahrzeuge: Wachstumsfaktoren

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird für den globalen Markt für Schmierstoffe für Druckgussteile für Kraftfahrzeuge eine starke Wachstumsrate erwartet. Die zunehmende Betonung der Automobilhersteller auf die Herstellung von Leichtbaufahrzeugen ist einer der Haupttreiber für die Expansion des Marktes. Namhafte Automobilhersteller wie Ford, Toyota, Volkswagen und andere setzen Pläne um, leichtere Autos zu bauen, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Darüber hinaus tendieren die Kunden angesichts der aktuellen Situation zu umweltfreundlichen Produkten, da sie sich der Risiken für ihre Gesundheit und die Umwelt immer bewusster werden.

Aus diesem Grund hat die Verwendung von Leichtmetallen wie Magnesium und Aluminium zugenommen, was wiederum die Nachfrage nach Schmierstoffen für Druckguss in der Automobilindustrie erhöht hat. Darüber hinaus kurbelt das steigende verfügbare Einkommen in dicht besiedelten Ländern die Autoverkäufe erheblich an, was den Bedarf an Druckguss erneut erhöht. Probleme bei der Entsorgung von Schmierstoffen, übermäßige Kosten und mangelndes Wissen über die ordnungsgemäße Verwendung von Schmierstoffen könnten jedoch die Expansion des globalen Marktes für Schmierstoffe für Druckguss in der Automobilindustrie behindern. Der weltweite Markt für Schmierstoffe für Druckguss in der Automobilindustrie wird jedoch aufgrund des Trends zur Entwicklung leichterer Autos und der wachsenden Kundennachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen größere Wachstumsaussichten haben.

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Automobilindustrie, und auch alle anderen mit der Automobilindustrie verbundenen Branchen waren negativ betroffen. Aufgrund der Produktionsbeschränkungen schlossen viele Automobilhersteller ihre Produktionsstätten auf der ganzen Welt vorübergehend. Darüber hinaus waren aufgrund der Transportbeschränkungen die Komponenten deutlich weniger verfügbar, was sich unmittelbar auf die Marktexpansion für Schmierstoffe für Automobildruckguss auswirkte. Einige Länder haben ihre Beschränkungen jedoch aufgehoben, und es wird erwartet, dass die Fahrzeugproduktionsanlagen wieder mit voller Kapazität arbeiten werden. Dies wird das Marktwachstum für die Dauer der Prognose stabilisieren.

Globaler Markt für Druckgussschmierstoffe für Kraftfahrzeuge: Segmentierung

Die Segmente Schmierstoff, Typ, Druckgussmaterial und Region bilden den globalen Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss. Der weltweite Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss kann anhand der Art des verwendeten Schmierstoffs in zwei Segmente unterteilt werden: Kolbenschmierstoffe und Druckgussschmierstoffe. Der weltweite Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss besteht aus wasserbasierten Druckgussschmierstoffen, lösungsmittelbasierten Druckgussschmierstoffen und anderen Typen. Schmierstoffe für den Aluminiumdruckguss, Magnesiumdruckgussschmierstoffe, Zinkdruckgussschmierstoffe und andere bilden die beiden Hälften des Abschnitts Druckgussmaterial.

Globaler Markt für Druckgussschmierstoffe für Kraftfahrzeuge: Regionale Analyse

Während des gesamten Prognosezeitraums wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum weiterhin der größte regionale Markt für Schmierstoffe für den Automobildruckguss bleibt. Die Existenz zahlreicher Automobilhersteller, steigende Investitionen ausländischer Marken in die Automobilindustrie und bekannte Schmierstoffmarken für den Automobildruckguss sind einige der Faktoren, die voraussichtlich die regionale Marktexpansion vorantreiben werden. China wird voraussichtlich der größte Umsatzbringer im asiatisch-pazifischen Markt sein, gefolgt von Indien. Sowohl China als auch Indien haben gut etablierte Automobilindustrien und beide verzeichnen einen starken Anstieg der Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen.

Schätzungen zufolge ist Nordamerika nach wie vor der zweitgrößte geografische Markt. Die Verwendung von Leichtmetallen wie Magnesium und Aluminium durch große amerikanische Automobilhersteller in ihren hochmodernen Fahrzeugen hat die Nachfrage nach Automobil-Druckguss und damit auch nach Formschmierstoffen erhöht. Auch der europäische Markt für Automobil-Druckgussschmierstoffe dürfte kräftig wachsen. Wichtige Beiträge zum regionalen Markt, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich, werden voraussichtlich die größten Automobilhersteller der Region sein.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Globaler Markt für Druckgussschmierstoffe für Kraftfahrzeuge: Wettbewerbsfähige Akteure

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Schmierstoffe für Automobil-Druckguss halten die größten Marktanteile. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte, Fusionen und Übernahmen, um ihr Geschäft auszubauen. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Schmierstoffe für Automobil-Druckguss gehören:

Henkel AG & Co. KGaA

Quaker Houghton Inc.

Chem-Trend LP

Moresco Corp.

Ultraseal India Pvt. Ltd

Die Hill and Griffith Company

Geiger + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH

Hardcastle Petrofer Pvt. Ltd

CHEMTOOL INCORPORATED

Landkreis SA

Sunocs LLC

unter anderen.

Der globale Markt für Schmierstoffe für den Automobil-Druckguss ist wie folgt segmentiert:

Nach Schmiermittel

Druckguss-Schmierstoffe

Kolbenschmierstoffe

Nach Typ

wasserbasierte Druckgussschmierstoffe

Druckgussschmiermittel auf Lösungsmittelbasis

und andere

Nach Druckgussmaterial

Schmiermittel für Aluminiumdruckguss

Magnesium-Druckguss-Schmiermittel

Schmierstoffe für Zinkdruckguss

und andere

Globaler Markt für Druckgussschmierstoffe für Kraftfahrzeuge: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/animal-parasiticides-market-size-2020-growth-future-outlook-rupnur-0qmcc

https://www.linkedin.com/pulse/breast-pump-market-size-trends-overview-growth-tactics-ram-rupnur-uh3oc

https://www.linkedin.com/pulse/dough-conditioners-market-175-research-pages-customer-ram-rupnur-ccffc

https://www.linkedin.com/pulse/fruit-snacks-market-research-report-growth-rate-forecast-till-4nabc

https://www.linkedin.com/pulse/ginseng-market-size-growth-insights-latest-database-agjec

https://www.linkedin.com/pulse/rare-sugars-market-size-2020-growth-opportunities-5hwkc

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-algae-protein-market-size-business-pundalik-kokare-lw7oc

https://www.linkedin.com/pulse/bioplastic-textile-market-size-trends-overview-growth-pundalik-kokare-qpomc

https://www.linkedin.com/pulse/leather-chemicals-market-size-extensive-demand-new-upcoming-kumar-znkpc

https://www.youtube.com/watch?v=raFO1pdhBiI

https://www.linkedin.com/pulse/robotaxi-market-size-share-trends-2032-mahavir-aiwale-oa53c/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-coolant-reservoir-tank-market-size-industry-anil-shinde-gslfc/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-die-casting-lubricants-market-size-industry-mahavir-aiwale-bflec/

https://www.linkedin.com/pulse/automatic-number-plate-recognition-system-market-size-anil-shinde-i33hf/

https://www.linkedin.com/pulse/vehicle-anti-theft-systems-market-size-share-industry-mahavir-aiwale-vhnlf/

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-sealant-market-growth-size-share-trends-forecast-shinde-wc52f/