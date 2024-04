Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Betonprüfgeräte, Ausblick und Prognose, 2030

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 4,96 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass der globale Markt für Betonprüfgeräte bis 2030 einen Wert von rund 3,22 Milliarden US-Dollar erreicht, verglichen mit geschätzten 2,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Betonprüfgeräte antreiben, behindern und erschweren, sowie deren Auswirkungen auf die Nachfrage im gesamten Prognosezeitraum. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Betonprüfmarkt.

Markt für Betonprüfgeräte

Globaler Markt für Betonprüfgeräte: Überblick

Beton besteht aus Zuschlagstoffen, Wasser, Zement und gelegentlich Zusatzstoffen. Beton ist ein wichtiger Bestandteil der Baubranche und wird in großem Umfang im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich eingesetzt. Da Beton Strukturen ihre Steifigkeit verleiht, ist seine Qualität entscheidend. Betonprüfgeräte werden verwendet, um die Konsistenz von frisch verlegtem Beton zu messen. Sie dienen auch als Signal für unsachgemäß gemischte Betonchargen. Zerstörungsfreie Prüfungen und Prüfungen an frischem und gehärtetem Beton sind die typischen Einsatzgebiete von Betonprüfgeräten. Es werden Abriebprüfgeräte, Druckprüfgeräte, zerstörungsfreie Prüfgeräte, Kalorimeter und viele andere Arten von Betonprüfgeräten eingesetzt.

Globaler Markt für Betonprüfgeräte: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Betonprüfgeräte wird weitgehend von Faktoren wie der Zunahme von Wohnbauprojekten, der zunehmenden Verwendung von Betonprüfgeräten im Infrastruktur- und Bausektor sowie der Zunahme von Autobahnerweiterungs- und -bauprojekten angetrieben. Bei einem Erdbeben oder einer anderen Naturkatastrophe können Lücken oder Risse in der fertiggestellten Betonkonstruktion Menschen in Gefahr bringen. Darüber hinaus müssen Betonkonstruktionen wie Parkplätze, Eisenbahnschienen, Brücken und Überführungen regelmäßig ein bestimmtes Gewicht tragen können und daher über einen längeren Zeitraum hinweg haltbar sein. Darüber hinaus verwenden Labore auf der ganzen Welt dieselben Kriterien, um die Zusammensetzung und Haltbarkeit der im Beton verwendeten Komponenten zu testen.

Aufgrund ihrer Bedeutung hat die Regierung die Betonprüfung streng eingeschränkt. Infolgedessen verlangen Endkunden nun mehr Betonprüfungen, was die Expansion des globalen Marktes vorantreibt. Darüber hinaus wächst der Markt aus Gründen wie den erheblichen Geldbeträgen, die Bauherren ausgeben, um den Bewohnern hochwertige Bauwerke zu bieten, und der zunehmenden Verwendung von Betonprüfungen in der Eisenbahn- und Bergbauindustrie. Darüber hinaus wird es aufgrund technologischer Verbesserungen in diesem Bereich reichlich Möglichkeiten für den globalen Markt für Betonprüfgeräte geben, zu expandieren. Der hohe Preis von Betonprüfgeräten und die zusätzlichen Lizenzen, die für den Betrieb zerstörungsfreier Geräte erforderlich sind, könnten jedoch eine Expansion des globalen Marktes für Betonprüfgeräte verhindern.

Der weltweite Markt für Betonprüfgeräte wird durch die Covid-19-Epidemie negativ beeinflusst. Die meisten Regierungen der Welt haben Lockdown-Regelungen durchgesetzt, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, was sich negativ auf die Infrastruktur- und Baubranche auswirkte. Der strenge Lockdown und die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit des Personals führten dazu, dass laufende Projekte vorübergehend gestoppt wurden und keine neuen Projekte gestartet werden konnten. Darüber hinaus kommt es aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette zu Rohstoffengpässen. Die Nachfrage der Endverbraucher nach Betonprüfgeräten ist auf dem internationalen Markt zurückgegangen. Da die Lockdowns jedoch gelockert werden, beginnt die Industrie wieder zu wachsen, was zu einer stabilen Marktexpansion führen könnte.

Globaler Markt für Betonprüfgeräte: Segmentierung

Nach Produkt, Endverbraucher, Region und Anwendung ist der globale Markt für Betonprüfgeräte in zwei Hälften unterteilt. Der globale Markt für Betonprüfgeräte ist je nach Anwendung in zwei Segmente unterteilt: Off-Site und On-Site. Das Produktsegment ist unter anderem in NDT-Maschinen, Frischbetonprüfung, Universalprüfmaschinen und Biegeprüfmaschinen unterteilt. Der globale Markt für Betonprüfgeräte ist je nach Endverbraucher in Kategorien unterteilt, darunter Bergbau, Bauwesen, akademische Forschung, Eisenbahnen, Infrastruktur und andere.

Nach Produkt

NDT-Maschine

Universalprüfmaschine

Frischbetonprüfung

Biegeprüfmaschine

Andere

Nach Anwendung

Vor Ort

Außerhalb des Standorts

Nach Endverbrauchsbranche

Konstruktion

Infrastruktur

Bergbau

Eisenbahnen

Forschung & Lehre

Andere

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

In Bezug auf das Einkommen dürfte Nordamerika den größten Anteil am globalen Markt für Betontests besitzen. Dies ist auf die Existenz bedeutender Akteure, erhebliche Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur- und Baubranche sowie strenge staatliche Kontrollen zurückzuführen. Dank des Wirtschaftswachstums in Deutschland und Spanien nimmt Europa nun den zweiten Platz auf dem Weltmarkt ein. Aufgrund der zunehmenden Bergbauexploration sowie der steigenden Zahl von Wohn- und Gewerbeprojekten wird jedoch erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum am schnellsten wächst.

Globaler Markt für Betonprüfgeräte: Wettbewerbsfähige Akteure

Cooper-Technologien

EIGENE Instrumente

MTS Systems Corporation

Canopus Instrumente

PCE Deutschland GmbH

Forney

Humboldt Mfg. Co.

MATEST

und Global Gilson

Globaler Betonprüfermarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

