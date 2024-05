Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends für Moringa-Zutaten, Ausblick und Prognose, 2030

Der globale Markt für Moringa-Zutaten wurde im Jahr 2022 auf 8,01 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 15,63 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird für den Markt ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,71 % erwartet.

Die Wachstumsfaktoren, Hindernisse und Auswirkungen auf die Nachfrage auf dem globalen Markt für Moringa-Zutaten werden in der Analyse dieses Berichts untersucht. Er wird auch dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem Markt für Moringa-Zutaten bieten.

Markt für Moringa-Zutaten

Globaler Markt für Moringa-Zutaten: Überblick

Moringa, oft Meerrettichbaum oder Trommelstockbaum genannt, ist ein Mitglied der Pflanzenfamilie der Moringaceae. Normalerweise werden Pflanzen verwendet, um Medikamente aus ihren Früchten, Blättern, Blüten, Wurzeln, Samen und Rinde herzustellen. Darüber hinaus werden sie zur Herstellung von Moringaöl, Tee, Samenkapseln und Blattpulver verwendet. Aufgrund seiner therapeutischen Eigenschaften und gesundheitlichen Vorteile wird es seit Generationen weithin verwendet. Moringa hat antivirale, antimykotische, antidepressive und entzündungshemmende Eigenschaften. Darüber hinaus enthält es auch Vitamine, Proteine ​​und Mineralien.

Globaler Markt für Moringa-Zutaten: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Moringa-Zutaten wächst weltweit mit hoher Geschwindigkeit. Einige der Faktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, sind eine steigende Zahl von Menschen, die nährstoffreiche Lebensmittel wählen, eine wachsende Betonung der Selbstpflege und ein Anstieg der erheblichen Nachfrage der älteren Bevölkerung nach Nahrungsergänzungsmitteln. Moringa hat viele Verwendungsmöglichkeiten, darunter die Behandlung von Ödemen, der Schutz der Leber, die Pflege und der Schutz von Haut und Haar, die Bekämpfung bakterieller Infektionen, die Stärkung der Knochen, die Vorbeugung von Nierenproblemen, die Behandlung von Diabetes und die Senkung des Blutdrucks. Moringa-Samen sind nicht nur eine wichtige Nahrungsquelle, sondern werden auch zur Ölgewinnung verwendet, die dann in Küchen, Kosmetika und Haarpflegeprodukten verwendet wird. Aufgrund all dieser Vorteile wird Moringa in großem Umfang im Kosmetik- und Gesundheitssektor eingesetzt und trägt so zum Wachstum des globalen Marktes bei.

Weitere Treiber, die das Wachstum des Marktes unterstützen, sind steigende verfügbare Einkommen, eine zunehmende Vorliebe der Verbraucher für pflanzliche Produkte aufgrund des hohen Nährstoffgehalts der Produkte und eine erhöhte Nachfrage. Darüber hinaus könnte das Potenzial von Moringaöl als Ersatz für herkömmlichen Biodiesel im Verlauf des Prognosezeitraums enorme Wachstumsaussichten für den weltweiten Markt für Moringa-Komponenten schaffen. Die Verfügbarkeit alternativer pflanzlicher Produkte und strenge regulatorische Vorschriften könnten jedoch das Wachstum des globalen Marktes für Moringa-Komponenten behindern.

Der globale Markt für Moringa-Bestandteile wuchs während der Covid-19-Epidemie langsam. Die meisten Regierungen waren durch die Epidemie gezwungen, strenge Ausgangssperren und Reise- und Handelsbeschränkungen zu erlassen. Dies behinderte die Produktproduktion, da es eine Reihe von Sektoren, insbesondere die Kosmetikindustrie, dazu zwang, ihre Produktionsstätten zu schließen. Der Rückgang der Produktion fertiger Waren war teilweise auf den Rohstoffmangel zurückzuführen, der durch die Unterbrechung der Lieferkette verursacht wurde. Aufgrund einer Änderung des Verbraucherverhaltens und ihrer verringerten Kaufkraft während der Epidemie sank auch die Nachfrage. Letztendlich erschwerten all diese Variablen das Marktwachstum im ersten und zweiten Quartal 2020. Aber mit der Lockerung der Einschränkungen der Mobilität der Mitarbeiter und der Aufhebung der Ausgangssperren könnte der globale Markt für Moringa-Bestandteile aufgrund seines Nährwerts in den kommenden Jahren eine gesunde Wachstumsrate verzeichnen.

Globaler Markt für Moringa-Zutaten: Segmentierung

Die Kategorien Produkt, Region, Vertriebskanal und Anwendung werden verwendet, um den weltweiten Markt für Moringa-Zutaten zu segmentieren. Die Branchen Körperpflege, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Pharmazeutika, Kosmetik, Wasseraufbereitung und andere unterteilen den globalen Markt für Moringa-Komponenten nach Anwendung. Moringa-Öl, Moringa-Früchte/-Schalen, Moringa-Samen, Blattpulver und Moringa-Tee bilden den Produktbereich. Der globale Markt ist je nach Vertriebsweg in Supermärkte, Fachgeschäfte, Internethändler und Einzelhandelsgeschäfte unterteilt.

Globaler Markt für Moringa-Zutaten: Regionale Analyse

Auf dem globalen Markt für Moringa-Zutaten hat Nordamerika den größten Anteil, und dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen. Die Hauptfaktoren, die die Expansion des Marktes in diesem Bereich vorantreiben, sind die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen Kosmetika und anderen Produkten, der Bedarf gesundheitsbewusster Kunden an Nahrungsergänzungsmitteln und der Anstieg der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln unter den Babyboomern. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Moringa-Produkten wie Tee und Blättern zur Gewichtskontrolle wird auch der europäische Markt voraussichtlich erheblich zum Marktwachstum beitragen. Aufgrund der wachsenden Bevölkerungskonzentration wird jedoch erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum schneller wachsen wird.

Globaler Markt für Moringa-Zutaten: Wettbewerbsfähige Akteure

Saipro Biotech Private Limited

Alte Greenfields Pvt Ltd

Earth Expo Unternehmen

Bio-Lebensmittelunternehmen

Kuli Kuli, Inc.

Kräuter und Pflanzen im Ausland

Himalaya Global Holdings Ltd.

Genius Nature Herbs Private Limited

Green Era Lebensmittel & Nutraceutics

Unternehmen der Maiam-Gruppe

sind einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für Moringa-Zutaten.

Der globale Markt für Moringa-Zutaten ist wie folgt segmentiert:

Nach Anwendung

Körperpflegeindustrie

Nahrungsmittelindustrie

Nahrungsergänzungsmittel

Pharmaindustrie

Kosmetikindustrie

Wasserreinigung

und andere

Nach Produkt

Moringaöl

Moringa Früchte/Schote

Moringasamen

Blattpulver

und Moringa-Tee

Nach Vertriebskanal

Supermarkt

Fachgeschäfte

online

Einzelhandelsgeschäfte

Globaler Markt für Moringa-Zutaten: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

