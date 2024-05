Wachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose des Ökostrommarktes 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des globalen Marktes für Ökostrom im Jahr 2022 etwa 42,16 Milliarden US-Dollar und dürfte bis 2030 etwa 103,49 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2023 und 2030 bei etwa 12,11 % liegen dürfte.

Globaler Ökostrommarkt: Überblick

Die als „grüner Strom“ bekannte Untergruppe der erneuerbaren Energie bezieht sich auf die erneuerbaren Energiequellen und -technologien, die das größte Potenzial zur Verbesserung der Umwelt haben. Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen können mit konventioneller Energie in beträchtlichem Tempo erzeugt werden. Grüne Stromquellen sind emissionsfreie Energiequellen, was bedeutet, dass sie während des Stromerzeugungsprozesses kein Kohlendioxid oder andere Treibhausgase mehr freisetzen. Grüner Strom wird als Energie beschrieben, die durch Geothermie, Wind, Sonne, geeignete Biomasse, kleine Wasserkraftquellen mit geringer Umweltbelastung und Biogas erzeugt wird. Obwohl diese Quellen umweltfreundlich sind, kann ihre übermäßige Nutzung das Ökosystem schädigen.

Ökostrommarkt

Globaler Ökostrommarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Ökostrom wächst weltweit stark. Die Hauptfaktoren für das Wachstum des globalen Marktes für Ökostrom sind die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Energiequellen wie Sonne, Wind und anderen Quellen aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für deren Nutzung und die zunehmende Integration erneuerbarer Energien in Anlageninstallationen. Darüber hinaus minimiert die Nutzung von Ökostrom den mit dem Stromkauf verbundenen CO2-Fußabdruck, trägt dazu bei, das Risiko künftiger Strompreiserhöhungen zu verringern und fördert die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen.

Ökostrom kann Unternehmen helfen, indem er ihr öffentliches Image verbessert, positive Werbung erzeugt, bürgerschaftliches Engagement zeigt, ihre Marke differenziert und Stolz und Loyalität bei den Mitarbeitern, Kunden und Investoren weckt. Aufgrund all dieser Vorteile der Nutzung von Ökostrom steigt die Notwendigkeit einer Ausweitung des globalen Marktes. Darüber hinaus sind die wachsende Zahl von Unternehmen in Schwellenländern und die zunehmende Besorgnis über Treibhausgasemissionen Faktoren, die das Wachstum des Marktes vorantreiben. Darüber hinaus kann im Verlauf des Prognosezeitraums ein Anstieg der Solarparks die Ausweitung der weltweiten Ökostrombranche erleichtern. Die Existenz von Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber kann das Wachstum des globalen Ökostrommarktes jedoch bremsen.

Das globale Wirtschaftswachstum wurde durch die Covid-19-Pandemie gebremst. Der Ausbruch hatte neben allen anderen Branchen auch negative Auswirkungen auf den Energiesektor. Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder sind die USA, Indien, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die Installation von Solar- und Windkraftanlagen wurde eingestellt, da die Entwickler die Arbeit an den Projekten einstellten, sobald die Regierung Sperrauflagen verhängte. Nach der Lockerung der Sperre wurden die Bautätigkeiten wieder aufgenommen, aber die Verzögerung bei der Baustelleninspektion, der Mangel an Arbeitskräften und die Unterbrechung der Lieferkette haben ihre Entwicklung verzögert. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach Strom gesunken. Aufgrund all dieser Elemente wird die Leistung erneuerbarer Kraftwerke beeinträchtigt.

Globaler Ökostrommarkt: Segmentierung

Basierend auf Endverbraucher, Geografie, Energiequelle und Art der Ausrüstung ist der weltweite Markt für Ökostrom in zwei Hälften geteilt. Die Segmente Geothermie-, Windenergie-, Wasserkraft- und Solarenergieanlagen bilden den globalen Markt für Ökostrom basierend auf dem Gerätetyp. Der Markt ist je nach Energiequelle in Kategorien unterteilt, darunter Biomasse, Solarenergie, Wasserkraft, Windenergie und Biokraftstoffe. Der Markt ist basierend auf dem Endverbraucher in gewerbliche, industrielle und private Segmente unterteilt.

Globaler Ökostrommarkt: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass Europa unter den Regionen den Weltmarkt für Ökostrom anführen wird. Der Markt in dieser Region wächst aufgrund von Faktoren wie der zunehmenden Nutzung grüner Quellen, wachsender Sorgen über Treibhausgasemissionen und der raschen Erschöpfung konventioneller Vorräte. Es wird prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum schneller wachsen und einen beträchtlichen Anteil des Marktes ausmachen wird. Dies erklärt sich durch die zunehmenden staatlichen Bemühungen, erneuerbare Energiequellen zu nutzen, den Ausbau der Industrialisierung und die zunehmende Nutzung von Solarenergie in Ländern wie China und Indien.

Globaler Markt für Ökostrom: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Ökostrommarkt gehören

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

Arka Green Power Pvt. GmbH.

FHP Bosch Gruppe

Earthlinked Technologies Inc.

Yingli Solar

Ormat Technologies. Inc.

Siemens AG

Aquatherm Industries.

Trina Solar Limited

Canadian Solar Inc.

unter anderen.

Der globale Markt für Ökostrom ist wie folgt segmentiert:

Nach Gerätetyp

Geothermie-Ausrüstung

Windenergieanlagen

Wasserkraftanlagen

Solarenergieausrüstung

Nach Energiequelle

Wasserkraft

Windenergie

Biokraftstoffe

Solarenergie

Biomasse

Und andere

Von Endbenutzern

Kommerziell

Industrie

Wohnen

Globaler Ökostrommarkt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

