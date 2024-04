Marktgröße, Marktanteil und Branchentrends zur Datenextraktion, Ausblick und Prognose, 2030

Der geschätzte Wert des weltweiten Datenextraktionsmarktes betrug im Jahr 2022 rund 2734,98 Millionen USD. Bis 2030 soll er auf rund 5691,02 Millionen USD ansteigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 9,80 % zwischen 2023 und 2030. In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Herausforderungen des weltweiten Datenextraktionsmarktes sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des gesamten Prognosezeitraums untersucht. Die Studie untersucht auch kürzlich entwickelte Perspektiven im Datenextraktionssektor.

Globaler Markt für Datenextraktion: Überblick

Bei der Datenextraktion werden Informationen aus vielen Quellen gewonnen. Bei der Datenextraktion werden Daten aggregiert, verarbeitet und definiert, um sie zur Analyse und Transformation an einem zentralen Ort zu speichern, beispielsweise vor Ort oder in der Cloud. Da dabei Informationen aus einer Vielzahl von Quellen gesammelt werden, darunter gescannte Texte, Papiere, E-Mails, Webseiten, Flatfiles, relationale Datenbankverwaltungssysteme (RDBMS), Dokumente und Portable Document Formats (PDFs), wird dies auch häufig als Datensammlung bezeichnet. Diese Daten werden aus Quellen gesammelt, die strukturiert sein können oder nicht.

Markt für Datenextraktion

Globaler Datenextraktionsmarkt: Wachstumsfaktoren

Der Markt für Datenextraktion wächst weltweit rasant. Die Mehrheit der Unternehmen geht aufgrund der zunehmenden Digitalisierung vieler Branchen in den Online-Bereich über. Infolgedessen hat die Bedeutung von Daten zugenommen, was es notwendig macht, die Daten zu sammeln und für die Analyse vorzubereiten. Dies ist das Hauptelement, das die Expansion des weltweiten Marktes vorantreibt. Darüber hinaus wächst der Markt aufgrund des erhöhten Bedarfs an Speichersystemen zur Verarbeitung der enormen Datenmengen, die generiert werden, sowie der zunehmenden Nutzung von Big Data und Business Analytics-Software. Eine noch bessere Datenqualität, der Export von Daten in beliebte Apps, das Extrahieren strukturierter Daten aus gängigen Dokumentformaten und der Einsatz innovativer Verarbeitungs-/Anreicherungs-Echtzeitextraktion sowie einer benutzerfreundlichen Oberfläche sind einige der Funktionen der Datenextraktion, die sich positiv auf den Arbeitsablauf auswirken können.

Darüber hinaus ermöglicht die Datenextraktion schnellere Abläufe, geringere Kosten, weniger menschliche Fehler und eine verbesserte Entscheidungsfindung. Aus all diesen Gründen nutzen kleine und mittlere Unternehmen immer häufiger Datenextraktionstechnologien, was dem weltweiten Datenextraktionsmarkt zum Wachstum verhilft. Darüber hinaus treiben erhebliche Investitionen in die Entwicklung von Software und Tools für die Datenextraktion sowie die zunehmende Nutzung cloudbasierter Technologie das Wachstum des gesamten Marktes voran. Darüber hinaus könnte im Laufe des Prognosezeitraums die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens zur Datenextraktion vorteilhafte Wachstumsmöglichkeiten für den globalen Datenextraktionsmarkt bieten. Zunehmende Sorgen hinsichtlich der Datenintegrität und eine kompliziertere Datenextraktionsmethode könnten jedoch das Wachstum des globalen Datenextraktionsmarktes behindern.

Der globale Markt für Datenextraktion ist infolge der Covid-19-Pandemie erheblich gewachsen. Die Mehrheit der Unternehmen weltweit führte aufgrund der landesweiten Ausgangssperren und Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus Homeoffice-Richtlinien ein. Infolgedessen bestand ein Bedarf an cloudbasierten Datenextraktionstools für das Informationsmanagement und die Informationsanalyse. Infolgedessen verzeichnete der globale Markt während der Pandemie eine solide Wachstumsrate.

Globaler Markt für Datenextraktion: Segmentierung

Basierend auf Komponente, Unternehmensgröße, Bereitstellungsmodus, Datentyp, Branche und Region ist der weltweite Markt für Datenextraktion in verschiedene Segmente unterteilt. Der weltweite Markt für Datenextraktion ist basierend auf der Komponente in Service- und Lösungssegmente unterteilt. Innerhalb des Segments Unternehmensgröße gibt es zwei Kategorien: Großunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen. Der globale Markt ist basierend auf der Bereitstellungsart in zwei Segmente unterteilt: Cloud und vor Ort. In diesem Datentypabschnitt sind halbstrukturierte, strukturierte und unstrukturierte Datentypen enthalten. BFSI, IT & Telekommunikation, Einzelhandel & E-Commerce, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung und andere Sektoren bilden die Kategorie der Branche.

Globaler Datenextraktionsmarkt: Regionale Analyse

Im Verlauf des Prognosezeitraums wird Nordamerika voraussichtlich den weltweiten Markt für Datenextraktion anführen. Wichtige Faktoren, die die Expansion des Marktes in dieser Region vorantreiben, sind die Verfügbarkeit modernster Technologie, eine gut etablierte IT-Infrastruktur und ein Anstieg der Nutzung von Datenextraktionssoftware. Europa wird voraussichtlich einen beträchtlichen Anteil des Marktes halten, da der Bedarf an Datenerfassung für Analysen steigt und Cloud Computing immer beliebter wird. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen, da kleine und mittlere Unternehmen Datenextraktionstechnologien einsetzen.

Globaler Markt für Datenextraktion: Wettbewerbsfähige Akteure

IBM Corporation

Fair Isaac Corporation

Altair Engineering Inc.

Alteryx Inc.

Teradata Corporation

SAS Institute Inc.

Oracle Corporation

Matillion Ltd.

Microsoft Corporation

Globaler Markt für Datenextraktion: Segmentanalyse

Nach Komponente

Service

Lösung

Nach Unternehmensgröße

Große Unternehmen

Kleine Unternehmen

Mittelständische Unternehmen

Nach Bereitstellungsmodus

Wolke

Vor Ort

Nach Datentyp

Halbstrukturiert

Strukturiert

Unstrukturiert

Nach Branchenvertikale

BFSI

IT und Telekommunikation

Einzelhandel und E-Commerce

Regierung

Gesundheitspflege

Herstellung

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

