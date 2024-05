Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends und Prognose für Network Attached Storage 2030

Der globale Markt für NAS-Speicher wurde im Jahr 2022 auf 24,19 Milliarden USD geschätzt und soll laut einem Bericht von Zion Market Research bis Ende 2030 auf 55,48 Milliarden USD wachsen. Im Laufe des Prognosezeitraums wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,90 % wachsen. Die Studie untersucht die Faktoren, die das Wachstum vorantreiben, behindern und die weltweite Nachfrage nach NAS-Speicher im Laufe des Prognosezeitraums beeinflussen werden. Darüber hinaus wird sie dabei helfen, die Chancen zu erkennen und zu untersuchen, die sich auf dem NAS-Markt bieten.

Globaler Network Attached Storage-Markt: Überblick

Network Attached Storage (NAS) bietet autorisierten Netzwerkbenutzern und verschiedenen Endbenutzern die Möglichkeit, Daten von einem bestimmten Standort abzurufen und zu speichern. Netzwerkgebundene Speicheroptionen sind kostengünstig, einfach einzurichten, anpassbar und erfordern wenig Wartung. Mithilfe verbundener Geräte wie PCs kann die NAS-Einrichtung schnell abgeschlossen werden.

Markt für Network Attached Storage

Globaler Network Attached Storage-Markt: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für Network Attached Storage wächst aufgrund der zunehmenden Nutzung dieser Lösungen durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Privathaushalte, Medien- und Unterhaltungsunternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Beratungsdienste. Das Wachstum dieses Marktes ist auf die massive Zunahme der in all diesen Anwendungsbereichen produzierten Daten zurückzuführen.

Der Einsatz von NAS-Systemen wird zum Standardverfahren, da digitale Medien, Mobiltelefone, Tablets und andere tragbare Geräte immer alltäglicher werden. NAS-Systeme werden von Kunden häufig als Medienstreaming-Geräte, Backup- und Heimsicherheitssysteme verwendet. Darüber hinaus bieten zahlreiche Dienstanbieter preisgünstige Optionen an, die von jedem Unternehmen, das seinen Wettbewerbsvorteil wahren möchte, als optimal angesehen werden. Die Aussichten für den weltweiten Markt für NAS-Systeme werden durch die Expansion kleiner und mittelständischer Unternehmen und die zunehmenden Investitionen von IT-Unternehmen in den Aufbau einer starken Infrastruktur weiter unterstützt.

Globaler Network Attached Storage-Markt: Segmentierung

Auf dem globalen Markt für NAS-Systeme wird nach Design, Produkt, Speicher, Einsatz, Endbenutzer und Region unterschieden. Der Markt kann je nach Design in vier Kategorien unterteilt werden: 1 bis 8 Einschübe, 8 bis 12 Einschübe, 12 bis 20 Einschübe und mehr als 20 Einschübe. Die Unternehmens- und Mittelstandssegmente des weltweiten NAS-Marktes wurden je nach Produkt definiert. Der Markt ist je nach Speicherkapazität in Scale-Up- und Scale-Out-NAS-Segmente unterteilt. Da Scale-Out-NAS-Systeme typischerweise in mittelgroßen und kleinen Haushalten, Büros, Hotels und Bildungseinrichtungen implementiert werden, in denen Daten in moderatem Umfang generiert werden, hatte der Scale-Up-NAS-Sektor einen größeren Marktanteil als letzterer.

Der globale Markt für netzwerkgebundene Speicher wurde je nach Bereitstellung in drei Segmente unterteilt: vor Ort, remote und hybrid. In absehbarer Zukunft wird das Hybridsegment des globalen Marktes für netzwerkgebundene Speicher voraussichtlich am schnellsten wachsen. Da viele Organisationen eine Sicherungskopie wichtiger Daten und Informationen erstellen müssen, um das Risiko des Verlusts wichtiger Daten im Falle einer Störung zu verringern, nimmt die Akzeptanz dieser Bereitstellungsarten täglich zu. Hybrider Cloud-Speicher kombiniert die Flexibilität des Cloud-Computing mit der Kontrolle über Daten, Speicher und Infrastruktur vor Ort. Dies ist einer der zahlreichen Vorteile des hybriden Cloud-Speichers, der voraussichtlich in der kommenden Zeit die Ausweitung des weltweiten Marktanteils netzwerkgebundener Speicher vorantreiben wird.

Die beiden Endverbrauchersegmente des Marktes sind die Bereiche Konsumgüter und Einzelhandel, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, Medien und Unterhaltung, Wirtschaft und Beratung, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Telekommunikation und ITES, Energie, Bildung und Forschung, Fertigung sowie weitere Sektoren wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, Logistik und Lebensmittelverarbeitung.

Globaler MarktKeyword-Markt: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der Markt für Network Attached Storage in naher Zukunft weltweit im asiatisch-pazifischen Raum am schnellsten wachsen wird. Dies ist auf die steigende Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen in diesem Bereich zurückzuführen. Darüber hinaus sind die steigenden Ausgaben und Investitionen dieser Unternehmen in die Entwicklung der IT-Infrastruktur ein weiterer wichtiger Faktor, der die Expansion des Marktes für Network Attached Storage (NAS) im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt.

Die Entwicklung des NAS-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum wurde durch die zunehmende Nutzung von Big-Data-Analyse- und Data-Mining-Anwendungen erheblich unterstützt. Die Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche (BFSI) ist in diesem Bereich gewachsen und könnte zu einem wichtigen Akteur werden, da sie bestrebt ist, die wachsende Menge an sensiblen Daten besser handhabbar und skalierbar zu machen.

Globaler NAS-Markt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Wettbewerbern auf dem globalen Markt für NAS-Geräte zählen:

NetApp, Inc.

Hitachi, Ltd.

Dell Technologies Inc.

Western Digital Corporation

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

NETGEAR, Inc.

Buffalo Americas, Inc.

Drobo, Inc.

IBM

Microsoft

D-Link Corporation

Infortrend Technology Inc.

SoftNAS, Inc.

Seagate Technology Aktiengesellschaft (PLC)

Synology, Inc.

QNAP Systems, Inc.

ASUSTOR Inc.

Huawei Technologies Co.

Cisco Systems, Inc.

Thecus Technology Corp

Nasuni Corporation

Panasas.

Der globale Markt für Network Attached Storage ist wie folgt segmentiert :

nach Produkt

NAS-Lösungen für Unternehmen

NAS-Lösungen für den Mittelstand

nach Lagerung

Scale-Up-NAS

Scale-Out-NAS

nach Einsatz

auf dem Gelände

Fernbedienung

und Hybrid

durch Endbenutzer

Konsumgüter & Einzelhandel

Gesundheitspflege

Regierung

Medien & Unterhaltung

Unternehmensberatung

Bankwesen

Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI)

Telekommunikation & ITES

Energie

Bildung & Forschung

Herstellung

und andere, einschließlich der Automobilindustrie

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

Logistik

Lebensmittelverarbeitung

Globaler NAS-Markt: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

