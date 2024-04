Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Aluminiumschnecken, 2030

Die jüngste Forschungsstudie schätzt, dass die Größe und der Anteil des weltweiten Marktes für Aluminiumschnecken im Jahr 2022 gemessen am Umsatz 1.392,57 Millionen USD betragen werden. Bis 2030 soll der Wert auf rund 2.146,87 Millionen USD steigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,56 Prozent zwischen 2023 und 2030.

Markt für Aluminiumschnecken: Überblick

Da sie sicherer, einfacher, schneller, effizienter und effektiver für die Strangpressung sind, werden Aluminiumstrangpressen in der Verpackungsbranche hoch geschätzt. Aluminiumstrangpressen sind umweltfreundlicher und besser recycelbar als andere Metallstrangpressen. Es gibt zahlreiche Größen und Formen für Metallstrangpressen.

Markt für Aluminiumschnecken

Markt für Aluminiumschnecken: Wachstumsfaktoren

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an praktischeren und kleineren Stanzlingen für den Extrusionsprozess wird erwartet, dass der Markt für Aluminiumstanzlinge deutlich wachsen wird. Die Kosmetik- und Körperpflegeproduktindustrie dominiert die Aluminiumstanzlingindustrie. Die längere Haltbarkeit und andere vorteilhafte Eigenschaften von Aluminiumstanzlingen treiben die Nachfrage nach ihnen auf dem internationalen Markt in die Höhe. Die Industrie wächst aufgrund von Faktoren wie dem steigenden verfügbaren Einkommen in Schwellenländern und einer Verschiebung der Verbraucherpräferenz hin zu einfacher Verpackung. Die zunehmende Industrialisierung, insbesondere in Branchen wie Farben, Lebensmittel und Getränke und anderen, hat zu einem Anstieg der Investitionen in Produkte geführt, die aus Aluminiumschrott hergestellt werden. Die Faktoren, die die Expansion des Marktes behindern, sind die steigenden Kosten für Stanzlinge infolge höherer Stromkosten und die instabilen Aluminiumpreise.

Markt für Aluminiumschnecken: Fakten

Die Ball Co. verwendet umweltfreundliche Fertigungsverfahren zur Herstellung der Aluminium-Rohlinge. Um die Rohlinge herzustellen, wird beispielsweise das Aluminium von Getränkedosen recycelt. Ihr Produkt, die ReAlTM-Rohlinge, verringert die Metallmenge im Behälter.

Markt für Aluminiumschnecken: Segmentierung

Der weltweite Markt für Aluminiumbarren wird nach Form, Legierungstyp, Anwendung und Endverbraucherbranche unterteilt. Der globale Markt wird nach Form in drei Segmente unterteilt: rund, flach und rechteckig. Der Markt wird nach Anwendung in Segmente unterteilt, darunter Autodosen, Aerosoldosen, technische Teile und zusammendrückbare Aluminiumtuben. Aluminiumbarren können nach der Art der Legierung, aus der sie hergestellt werden, in drei Gruppen eingeteilt werden: reines Aluminium (Serie 1000), Aluminium-Magnesium-Legierungen (Serie 5000) und andere Speziallegierungen (Serie 6000, 7000 usw.).

Der Markt ist je nach Endverbraucherbranche in die Bereiche Pharma, Automobil, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Körperpflege sowie Elektro und Elektronik unterteilt. Aluminiumbarren können je nach Anwendung und Verwendungszweck in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Getränkedosen, Autoteile, Aerosoldosen, zusammendrückbare Tuben, Kondensatorgehäuse und andere Metallverpackungen sind nur einige Beispiele für diese Verwendungszwecke.

Markt für Aluminiumschnecken: Regionale Analyse

Nordamerika ist die Region mit dem größten Umsatzanteil am Markt für Aluminiumbarren. Der asiatisch-pazifische Raum folgt auf Nordamerika. Aufgrund bedeutender technologischer Durchbrüche und des schnell wachsenden Aluminiumsektors wird erwartet, dass Entwicklungsländer wie China und Indien einen deutlichen Umsatzanstieg auf dem Markt für Aluminiumbarren verzeichnen werden. Die steigende Kaufkraft der Verbraucher ist ein weiterer Faktor, der die Marktexpansion im asiatisch-pazifischen Raum vorantreibt. Der westeuropäische Markt wird voraussichtlich moderat wachsen. Länder wie Brasilien und Mexiko in der Region Lateinamerika verzeichnen starke Marktexpansionsraten.

Markt für Aluminiumschnecken: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern auf dem Markt für Aluminiumschnecken gehören

Neuman Aluminium Austria GmbH.

Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co. KG

Haomei Aluminium Co. Ltd.

Alucon PCL

Aluman Sa.

Ball Corp.

Impol

Jindal Aluminium Limited

Nansen Industry Co. Ltd.

and Rheinfelden Semis GmbH. & Co. Kg.

Der globale Markt für Armbanduhrenverpackungen ist wie folgt segmentiert:

Durch die Form,

Rechteckig

Wohnung

Runden

Nach Legierungstyp

Reinaluminium (Serie 1000)

Aluminium-Magnesium-Legierungen (Serie 5000)

Andere Speziallegierungen (Serie 6000, 7000 usw.)

Durch Anwendungen,

Aluminium-Falttuben

Technische Teile

Spraydosen

Autodosen und mehr.

Nach Endverbraucherbranche,

Pharmazeutische

Automobilindustrie

Essen & Getränke

Kosmetik & Körperpflege

und Elektrik und Elektronik.

Basierend auf Anwendungen,

Getränkedosen

Automobilkomponenten

Spraydosen

Faltbare Tuben

Kondensatorgehäuse

und andere Arten von Metallverpackungen.

Nach Region

Nordamerika

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse hinsichtlich Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

