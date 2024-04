Marktgröße, Marktanteil und Trends für elektronische Mauterhebung 2030

Bei einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 6,14 % zwischen 2023 und 2030 wird erwartet, dass die Größe des globalen Marktes für elektronische Mauterhebung von seinem geschätzten Wert von 8,25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 13,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 ansteigt.

Ein elektronisches Mautsystem (ETC) ist ein Mauterfassungsgerät, das eine Mautgebühr von einem bestehenden Kundenkonto abbucht, da es erkennen kann, ob ein vorbeifahrendes Fahrzeug im ETC-System registriert ist oder nicht. Falls das Auto nicht registriert ist, sendet es zusätzlich eine Warnung an die örtliche Autobahnpolizei. Diese Methode verringert Verkehrsstaus, die durch menschliche Eingriffe verursacht werden, indem sie es dem Besitzer ermöglicht, Mautstellen zu passieren, ohne das Auto mitten auf der Straße anhalten zu müssen. Daher ist das ETC-System eine praktikable Technik zur Verringerung der Umweltverschmutzung und ein Ersatz dafür, die Autobahnspuren während der Hauptverkehrszeit offen zu halten oder für andere kontinuierliche Wartungsaufgaben.

Markt für elektronische Mauterhebung

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Wachstumsfaktoren

Der globale Markt für elektronische Mauterhebung wird vor allem durch den Bedarf an Lösungen für Verkehrsstaus, bargeldlose Transaktionen, kürzere Wartezeiten, erhöhte staatliche Mittel für Ballungsräume und die Bekämpfung der Umweltverschmutzung angetrieben. Die Marktexpansion wurde auch durch sinkende Arbeitskosten infolge der verbesserten Funktionen der Systeme vorangetrieben. Der weltweite Markt für elektronische Mauterhebung wird jedoch durch Faktoren wie hohe Betriebs-, Wartungs- und Installationskosten, Gesetze und Vorschriften für Genehmigungsverfahren und die Standardisierung der elektronischen Mauterhebungssysteme eingeschränkt.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Segmentierung

Der globale Markt für elektronische Mauterhebungen besteht aus mehreren Segmenten, darunter Produkt, Typ, Technologie, Anwendung und Geografie. Basierend auf dem Produkt bilden die Segmente Automatische Fahrzeugidentifikation, Automatische Fahrzeugklassifizierung, Backoffice und Integration sowie System zur Durchsetzung von Verstößen den globalen Markt für elektronische Mauterhebungen. Von diesen wird erwartet, dass der Markt für automatische Fahrzeugidentifikation am schnellsten wächst, da er Technologien wie Funkfrequenzidentifikation und Kennzeichenerkennung verwendet, um die Identifizierung des Besitzers zu erleichtern. Der globale Markt für elektronische Mauterhebungen ist je nach Typ in zwei Segmente unterteilt: Elektronische Mauterhebung und Vollständig elektronische Mauterhebung. Der globale Markt für elektronische Mauterhebungen ist je nach Technologie in vier Segmente unterteilt: Videoanalyse, dedizierte Nahbereichskommunikation, Funkfrequenzidentifikation und globale Positionierungssysteme. Da Videoanalysen dabei helfen, Verstöße mithilfe von Kameras zu erfassen, wird aufgrund der Zunahme von Mautverstößen ein Wachstum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) prognostiziert. Die Segmente Autobahn und Stadt des globalen Marktes für elektronische Mauterhebungen basieren auf der Anwendung.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Regionale Analyse

Die Regionen Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik bilden den globalen Markt für elektronische Mauterhebung. Aufgrund seiner ausgebauten Straßeninfrastruktur und des steigenden Verkehrsaufkommens wird Nordamerika in den kommenden Jahren voraussichtlich den größten Marktanteil unter diesen Regionen halten. Die Nachfrage nach elektronischen Mauterhebungssystemen aus Schwellenländern wie Indien, Malaysia, Singapur, China, Südkorea und den Philippinen wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für elektronische Mauterhebung ankurbeln. Infolgedessen wird erwartet, dass der Markt im Asien-Pazifik-Raum stark wachsen wird.

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Wettbewerbsfähige Akteure

3M

Xerox Corporation

Transcore Holdings Inc.

TRMI Systems Integration

TrafficCom

Toll Collect GmbH

Sensordynamik

EFKON AG Kapsch

Cubic Transportation Systems Inc.

Unter anderem Q-Free.

Nach Produkt

Automatische Fahrzeugidentifikation

Automatische Fahrzeugklassifizierung

Backoffice

Integration

System zur Durchsetzung von Verstößen

Nach Typ

Elektronische Maut

Elektronische Mauterhebung

Nach Technologie

Global Positioning System

Radiofrequenz-Identifikation

Dedizierte Nahbereichskommunikation

Videoanalyse

Nach Anwendung

Autobahn

Urban

Globaler Markt für elektronische Mauterhebung: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USA

EuropaGroßbritannienFrankreichDeutschland

Asien-PazifikChinaJapanIndien

LateinamerikaBrasilien

Der Nahe Osten und Afrika

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

