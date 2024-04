Marktgröße, Marktanteil und Trends für Kupferfolie 2030

Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 7,01 % zwischen 2023 und 2030 wird der globale Kupferfolienmarkt, dessen Wert im Jahr 2022 auf rund 5,31 Milliarden USD geschätzt wird, bis 2030 voraussichtlich rund 9,17 Milliarden USD erreichen. In dieser Studie werden die Treiber, Hindernisse und Herausforderungen des weltweiten Kupferfolienmarktes sowie ihre Auswirkungen auf die Nachfrage während des gesamten Prognosezeitraums untersucht. Die Studie untersucht auch kürzlich entwickelte Perspektiven im Kupferfoliensektor.

Globaler Kupferfolienmarkt: Überblick

Kupfer ist häufig in reinem Metall erhältlich und kann leicht zu langen Drähten oder dünnen Folien verarbeitet werden. Ein dünnes Kupferblech, das durch Walzen und Hämmern von Kupfermetall hergestellt wird, wird als Kupferfolie bezeichnet. Kupferfolie hat eine hohe mechanische Festigkeit, was sie extrem haltbar macht. Eine nützliche und wenig genutzte Ressource ist Kupferfolie. Dieses Metall hat eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit und ist formbar und dehnbar. Seine besonderen Eigenschaften machen es für alles von Energie bis hin zum Handwerk nützlich.

Markt für Kupferfolie

Globaler Kupferfolienmarkt: Wachstumsfaktoren

Die zunehmende Nutzung elektronischer Geräte wie Laptops, Tablets und Mobiltelefone ist ein wichtiger Wachstumstreiber für den globalen Kupferfolienmarkt. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklungen und der Einführung hochmoderner Technologien wie KI-Prozessoren konnten Entwickler Augmented-Reality-Erlebnisse (AR) in Alltagsprodukte wie tragbare Geräte, Smartphones und Smart-TVs integrieren. Unterhaltungselektronik ist heute ein unbestreitbarer Aspekt des täglichen Lebens in der schnelllebigen, sich ständig weiterentwickelnden Welt von heute. Infolgedessen wächst der globale Markt für Unterhaltungselektronik schnell und erlebt häufige Höhen und Tiefen in einer Reihe von Trends. Ein wesentlicher Faktor für die Expansion des Marktes ist außerdem die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen.

Da sie für die Datenübertragung von entscheidender Bedeutung sind und den für den Betrieb von Autos notwendigen Strom liefern, werden Kupferfolien immer häufiger in Fahrzeugen verwendet. Elektroautos werden sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern aufgrund ihrer geringen Kosten und hervorragenden Kraftstoffeffizienz immer häufiger. Darüber hinaus setzen zahlreiche Regierungen Gesetze um, die die Nutzung von Elektrofahrzeugen als Mittel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen fördern. Darüber hinaus werden zukünftige Wachstumsaussichten für den globalen Kupferfolienmarkt durch die Verwendung von Kupferfolien in Transformatoren und Energiespeichern im Netzmaßstab erwartet. Die Entwicklung von einkristallinen Graphenfolien als Ersatz für Kupferfolie wird jedoch wahrscheinlich das Wachstum des weltweiten Kupferfolienmarktes behindern.

Globaler Kupferfolienmarkt: Segmentierung

Dabei werden Produkttyp, Anwendung und geografische Aufteilung des weltweiten Kupferfolienmarkts berücksichtigt. Die gewalzten und galvanisierten Segmente des globalen Kupferfolienmarkts werden nach Produkttyp unterteilt. Der Anwendungsbereich des Marktes ist in Kategorien wie elektromagnetische Abschirmbatterien, Leiterplatten und andere unterteilt.

Globaler Kupferfolienmarkt: Regionale Analyse

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum weiterhin den Spitzenplatz auf dem globalen Kupferfolienmarkt einnehmen wird. Die Dominanz der Region ist möglicherweise in erster Linie auf die Existenz bedeutender Hersteller von Elektrogeräten zurückzuführen. Aufgrund seiner Bedeutung als Produktionsstandort für Leiterplatten (PCB) ist China das Land, das die Expansion des regionalen Marktes am stärksten vorantreibt. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markteintritt von Tesla, Inc. in Indien die lokale Nachfrage nach diesen Folien erhöhen wird. Darüber hinaus wird die nordamerikanische Produktnachfrage durch die wachsende Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA angekurbelt. Die Initiativen der US-amerikanischen und kanadischen Regierungen sowie der Automobilhersteller werden zu einem Wachstum des Marktes führen.

Globaler Kupferfolienmarkt: Wettbewerbsfähige Akteure

Zu den Hauptakteuren mit großen Anteilen am globalen Kupferfolienmarkt gehören:

JX Nippon

Targray Technology International Inc.

KL Laminates doo

Furukawa Electric Co. Ltd.

China-Kinwa High Technology Co. Ltd.

Chinalco Shanghai Copper Co. Ltd.

Kingboard Copper Foil Holdings Limited

Chang Chun Petrochemical Co. Ltd.

Hubei Creatwell Co. Ltd.

Eiche-Mitsui

Rogers Corporation und Farasis haben im Juli 2021 ein Joint Venture gegründet, um ihre Technologien und Ressourcen zu bündeln und so die Produktforschung und -entwicklung voranzutreiben. Dem Vertrag zufolge soll in Suzhou ein gemeinsames Labor für Materialanwendungen von Rogers und Farasis errichtet werden, um neue Materiallösungen zu erforschen, die die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit von Batteriepacks verbessern.

Globaler Kupferfolienmarkt: Segmentanalyse

Nach Produkt

Gerollt

Galvanisch abgeschieden

Nach Anwendung

Leiterplatten

Elektromagnetische Abschirmbatterien

Andere

Nach Region

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreich GroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

