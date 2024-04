Marktgröße, Branchenanteil und Prognose für Druckluftdüsen, 2030

Schätzungen zufolge betrug die Größe des weltweiten Marktes für Druckluftdüsen im Jahr 2022 etwa 1.743,69 Millionen US-Dollar und wird bis 2030 etwa 3.689,35 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 9,95 % zwischen 2023 und 2030 entspricht.

Die Studie untersucht die Faktoren, die den globalen Markt für Druckluftdüsen antreiben, behindern und erschweren, sowie wie sich diese Faktoren im Prognosezeitraum auf die Nachfrage auswirken können. Das Dokument befasst sich auch mit neuen Entwicklungen auf dem Markt für Druckluftdüsen.

Markt für Druckluftdüsen

>>> Holen Sie sich ein kostenloses PDF-Beispiel dieses Forschungsberichts für weitere Einblicke <<<

Globaler Markt für Druckluftdüsen: Überblick

Eine Druckluftdüse ist ein Gerät, das Luftdruck in Luftstrom umwandelt und dem Benutzer die Wahl der Luftstromrichtung ermöglicht. Diese Druckluftdüsen werden hauptsächlich zum Abblasen von Schmutz, Transportieren, Auswerfen von Teilen sowie zum Kühlen, Trocknen und Reinigen von Maschinenteilen verwendet.

Luftdüsen werden auch verwendet, um den unnötigen Luftverbrauch und die Lärmentwicklung beim Druckluftblasen zu verringern. Der globale Markt für Druckluftdüsen scheint viel Potenzial zu haben, da eine Reihe von Energieunternehmen Kraftwerken, die auf technisch ausgereifte Luftdüsen umsteigen möchten, attraktive Rabatte anbieten, was den Marktanteil von Druckluftdüsen erhöhen könnte. Eine geringere Lärmbelästigung ist das Ergebnis von weniger Druckluft. Durch den Einsatz von Luftdüsen kann der Luftverbrauch im Vergleich zu offenen Rohren oder Kupferrohren, die häufig zum Abblasen verwendet werden, um bis zu 80 % gesenkt werden. Darüber hinaus kann der Einsatz von Luftdüsen unter anderem Kosten sparen und die Lärmbelästigung verringern.

Globaler Markt für Druckluftdüsen: Wachstumsfaktoren

Da Druckluftdüsen für die Automobilbranche so wichtig sind, steigt die Nachfrage nach ihnen stetig an. Dieser Wachstumstreiber ist für die Expansion des Druckluftdüsenmarktes weltweit von entscheidender Bedeutung. Druckluftdüsen werden auch von zahlreichen Autowerkstätten für verschiedene Wartungsaufgaben verwendet, was das Wachstum dieser Branche unterstützen wird. Druckluftdüsen werden auch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Öl- und Gasindustrie, der Verpackungsindustrie und der Pharmaindustrie verwendet, um die Arbeitssicherheit zu verbessern und die Energieproduktion zu steigern. Im Laufe des Prognosezeitraums wird außerdem erwartet, dass dieser treibende Faktor zur Wachstumsrate des weltweiten Marktanteils beitragen wird.

Globaler Markt für Druckluftdüsen: Segmentierung

Der weltweite Markt für Druckluftdüsen wurde nach Endverbraucher, Kompressortyp, Branche, Region, Anwendung und Luftdüsenteilen in Segmente unterteilt. Der Markt wurde nach der Art der Luftdüsen in Segmente unterteilt: Sprühdüsen, Lavaleffektdüsen, Flachstrahldüsen, Rundstrahlen, Clusterdüsen und Air-Mag-Düsen. Spanabfuhr, Materialförderung, Luftunterstützung, Teilereinigung, Teiletrocknung, Teileauswurf, Teilekühlung und Faserförderung sind die anwendungsbasierten Marktsegmente. Der Markt kann nach Luftdüsenteilen in Kategorien unterteilt werden, darunter Ausstoßfilter, starre Flexrohre, statische Messgeräte, Magnetsockel, Drehgelenke, PLC-Durchflusskontrollsysteme (PLCFC) und Regler. Der Markt kann je nach Branche in Kategorien wie Energie, Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft, Elektronik und Konsumgüter, Automobil und mehr unterteilt werden.

Globaler Markt für Druckluftdüsen: Wettbewerbsfähige Akteure

Die Prognose für den weltweiten Markt für Druckluftdüsen ist aufgrund der Existenz mehrerer Branchenteilnehmer recht wettbewerbsintensiv. In den letzten Jahren haben einige gut aufgestellte lokale und regionale Akteure an Boden gewonnen. Beispielsweise ist EXAIR, ein bekannter Hersteller und Lieferant von Druckluftdüsen und anderen Produkten, der hauptsächlich den Industriemarkt bedient, bestrebt, Unternehmen energieeffiziente Produkte anzubieten. AiRTX, Pneumadyne, John Brooks Company, Ikeuchi, Lechler, Knight Pneumatics, Vortec, MISUMI USA, Nex Flow Air Products Corp., Airtx International, Silvent AB, EXAIR Corporation und KJN ENTERPRISES sind einige der führenden Lieferanten auf dem globalen Markt für Druckluftdüsen.

Globaler Markt für Druckluftdüsen: Regionale Analyse

Aufgrund der rasanten Expansion verschiedener Industriezweige in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums wird erwartet, dass der Markt für Druckluftdüsen in dieser Region in den kommenden Jahren erhebliche Umsätze erzielen wird. Der robuste Automobilsektor in Nordamerika könnte möglicherweise für das Gesamtwachstum des weltweiten Marktes für Druckluftdüsen von Vorteil sein.

Auch wenn sich der Schock der COVID-Pandemie negativ auf viele Industriezweige weltweit ausgewirkt hat, darunter auch auf die nordamerikanische Automobilindustrie, wird mit dem Abklingen der Auswirkungen der Wirtschaftskrise erwartet, dass die Industriezweige weltweit eine größere Nachfrage nach Druckluftdüsen aufweisen werden, was das Wachstum des globalen Marktes vorantreibt.

>>> Weitere Informationen zum Bericht erhalten Sie hier <<<

Markt für Druckluftdüsen: Wettbewerbsanalyse

Der globale Markt für Druckluftdüsen wird von Akteuren wie diesen dominiert:

SMS Corporation

AiRTX

Euspray

Pneumadyne

John Brooks Unternehmen

Ikeuchi

Lechler

Knight Pneumatics

Wirbel

MISUMI ONE

Nex Flow Air Products Corp

Airtx International

Silvent AB

EXAIR Corporation

KJN-UNTERNEHMEN

Der globale Markt für Druckluftdüsen ist wie folgt segmentiert:

Art der Luftdüsen

Air Mag-Düsen

Cluster-Düsen

Flachstrahldüsen

Runde Düsen

Sprühdüsen

Laval-Effekt-Düsen

Nach Anwendung

Spanabfuhr

Materialförderung

Teilereinigung

Teiletrocknung

Teileauswurf

Teilekühlung

Luftunterstützung

Faserförderung

Durch Luftdüsenteile

Regulierungsbehörden

Starrflexibel

Statische Messgeräte

Magnetfuß

Wirbel

SPS-Flusskontrollsystem (PLCFC)

Pneumatischer Super-Separator

Filter ausstoßen

Nach Branche

Energie

Essen & Getränke

Landwirtschaftlich

Elektronik und Konsumgüter

Automobilindustrie

Gesundheitspflege

Chemikalien für den gewerblichen, industriellen und privaten Bereich

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

Ölbenzin

Andere

Nach Kompressortyp

Hin- und Herbewegung

Drehschraube

Nach Endbenutzer

Kommerziell

Industrie

Wohnen

Globaler Markt für Druckluftdüsen: Regionale Segmentanalyse

NordamerikaDie USAKanada

EuropaFrankreichGroßbritannienSpanienDeutschlandItalienRest von Europa

Asien-PazifikChinaJapanIndienSüdkoreaSüdostasienRest des Asien-Pazifik-Raums

LateinamerikaBrasilienMexikoRestliches Lateinamerika

Naher Osten und AfrikaGCCSüdafrikaRest des Nahen Ostens und Afrikas

Was Berichte bieten

Umfassende, detaillierte Analyse des Muttermarktes

Wichtige Änderungen in der Marktdynamik

Segmentierungsdetails des Marktes

Bisherige, laufende und geplante Marktanalyse in Bezug auf Volumen und Wert

Einschätzung der Entwicklung von Nischenbranchen

Marktanteilsanalyse

Schlüsselstrategien der großen Akteure

Neue Segmente und regionale Märkte

Referenzen für Unternehmen, um deren Position auf dem Markt zu stärken.

Kontaktiere uns:

Zion Marktforschung

USA/Kanada Gebührenfrei: 1 (855) 465-4651

Newark: 1 (302) 444-0166

Indien: +91 7768 006 007, +91 7768 006 008

Skype-Nr.: +13479038971, +17187054574

Skype-Nr. Vereinigtes Königreich: +442032894158

Website: https://www.zionmarketresearch.com/

Blog: https://zmrblog.com/

Lesen Sie andere Berichte:

https://www.linkedin.com/pulse/drug-integrated-polymer-fibers-market-size-growth-research-ram-rupnur-r68nc

https://www.linkedin.com/pulse/dyes-pigments-market-size-detailed-analysis-current-scenario-rupnur-ao26c

https://www.linkedin.com/pulse/2026-latest-report-electronic-grade-sulfuric-acid-market-size-agylc

https://www.linkedin.com/pulse/elispot-fluorospot-assay-market-insights-navigating-growth-y8wjc

https://www.linkedin.com/pulse/endoscopy-fluid-management-market-insights-navigating-cvrpc

https://www.linkedin.com/pulse/endoscopic-ultrasound-needles-market-latest-trends-bozmc

https://www.linkedin.com/pulse/fuel-ethanol-market-size-extensive-demand-new-upcoming-kokare-48nkc

https://www.linkedin.com/pulse/gelatin-market-size-detailed-analysis-current-scenario-kokare-pyz4c

https://www.linkedin.com/pulse/lithium-compounds-market-size-185-pages-over-all-revenue-sagar-kumar-irnmc

https://www.linkedin.com/pulse/automotive-repair-maintenance-market-size-share-trends-mahavir-aiwale-m2ric/

https://www.linkedin.com/pulse/transportation-composites-market-growth-size-share-trends-anil-shinde-hdk5c/

https://www.linkedin.com/pulse/oilfield-surfactant-market-size-share-industry-trends-mahavir-aiwale-w18df/

https://www.linkedin.com/pulse/surrogacy-market-size-industry-share-forecast-2030-anil-shinde-lp1mf/

https://www.linkedin.com/pulse/compressed-air-nozzles-market-size-industry-share-forecast-aiwale-trtlf/

https://www.linkedin.com/pulse/copper-foil-market-size-share-trends-2030-anil-shinde-lkodf/